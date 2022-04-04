"Одному коню потрібно 18 кг корму на добу". Як рятують тварин у Києві під час війни

Через війну Росії проти України десятки тисяч тварин залишилися покинутими, загинули або значно постраждали під час обстрілів. Немало тварин залишаються без допомоги у зоопарках, національних парках та притулках. Втім, багатьох із них рятують волонтери.

Редакція TRAVEL РБК-Україна побувала на стайні у Києві, де живуть коні, поні, вівці та інші тварини. Власники багатьох із них виїхали з Києва, рятуючись від війни. Волонтери та працівники стайні намагаються знайти гроші, щоб прогодувати усіх тваринок.

Фото: На лівому березі Києва живуть тварини, які щодня потребують корму (Катерина Колонович/для РБК-Україна)

"Корм коштує від 300 гривень до 15 тисяч гривень за мішок"

Машина територіальної оборони Лісового масиву забирає мене зранку з дому, бо дістатися навіть сусідніх районів у Києві наразі проблематично. Ми вирушаємо до коників, поні, овець та інших тварин, яким довелося залишитися у місті, поблизу якого точаться бої.

Тренер Ольга Ревенко виводить коня Камелота на манеж побігати разом з поні Тошею. Коли почалися перші вибухи, він нервував, бив копитом у леваду та пошкодив ногу. Разом із поні вони носяться колами, і Оля турботливо запитує: "Що, не болить вже ніжка?".

Фото: Коли почалися перші вибухи, кінь нервував, бив копитом у леваду та пошкодив ногу. Тепер його випускають, щоб розробляти її (Катерина Колонович/для РБК-Україна)

"Звичайно, тварини спочатку нервували, - розповідає Ревенко. – Зараз вже звикли й не реагують на канонаду".

При цьому саме у цей день, коли ми спілкуємось (наприкінці березня - ред.), на Лісовому досить шумно – постійно чутно звуки вибухів за містом. Але коні та інші тварини не помічають звуків війни, поводяться так, наче нічого незвичного не відбувається.

У Pony club є дві стайні в Києві. Та, що на Іподромі, діє вже 10 років. Друга, на Лісовому, – 2 роки. Усього у клубі 17 власних коней та 9 приватних, для яких винаймають місце у стійлі.

Фото: У раціоні коней, кіз, овець та поні мають бути свіжі овочі та фрукти, які лежать гірками у стайні (Катерина Колонович/для РБК-Україна)

"Одному коню потрібно 15 кілограмів сіна на добу та від 2 до 6 кілограмів каші чи мюслів, - ділиться інструктор Ольга. – Корм коштує від 300 гривень найдешевший та до нескінченності. Я бачила цінник у 15 тисяч гривень за мішок. А у нас – 17 коней, от і рахуйте, скільки грошей потрібно".

Фото: Одному коню потрібно 15 кілограмів сіна на добу та від 2 до 6 кілограмів каші чи мюслів (Катерина Колонович/для РБК-Україна)

"Перше, що будемо робити, - це рятувати коней, а після цього вже кудись бігти"

Власники коней, які знімають місце на стайні, через війну та бойові дії майже всі роз`їхалися.

"Це в основному дівчата 16-18 років. Вони поїхали з початком бойових дій, - говорить Ревенко. – Але вони, звичайно, намагаються купувати та якось передавати корм для своїх вихованців".

Фото: Власники коней, які орендують місце у стайні, виїхали з Києва через бойові дії (Катерина Колонович/для РБК-Україна)

Окрім того, у раціоні коней, кіз, овець та поні є свіжі овочі та фрукти, які лежать апетитними гірками у стайні.

При мені до тварин приходять у гості місцеві мешканці з дітьми. Вони підгодовують вихованців стайні та отримують позитивні емоції, спілкуючись з тваринами.

Фото: До тварин приходять у гості місцеві мешканці з дітьми (Катерина Колонович/для РБК-Україна)

Щодо безпеки під час повітряних тривог Ольга каже, що поряд з ними є сховище, але співробітники стайні до нього не спускаються.

"Перше, що ми будемо робити, - це рятувати коней, - каже тренер. - Як? Просто випускати. А після цього вже кудись бігти. Потім будемо ловити коней, а згодом отримаємо маленьких дубайчиків та клейрмончиків (на вільному просторі коні почнуть розмножуватися, та народяться жереб’ятка у коней Дубая та Клейрмона, - ред.)".

Через те, що коні можуть загубитися, якщо їх випустити, робітники стайні не хвилюються. Вони розповідають, що коли за конями гарно доглядають, вони добре себе почувають вдома, то самі повертаються. Звичайно коні спочатку побіжать, але потім зупиняться та повернуться додому, бо там їх годують, і саме там їм добре.

Фото: Коні, поні, вівці та інші тварини, яким довелося залишитися у місті, поблизу якого точаться бої, чекають допомоги (Катерина Колонович/для РБК-Україна)

До речі, якщо ви найближчим часом зберетеся відвідати стайню, то зможете побачити нових найменших мешканців. Бо у камерунських кіз буквально днями народитися козенята.



Тварини потребують допомоги на корм та догляд за ними. Просимо всіх, хто має таку можливість, пожертвувати кошти на обіди для вихованців стайні.

ТОВ ПОНI-КЛУБ

Код отримувача: 36124819

РАХУНОК ОТРИМУВАЧА: UA783052990000026000005008947

Назва банку: "АТ КБ Приватбанк"

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