"Дуже чекаємо українців": у популярній країні знизять ціни для туристів

Відпочинок на морі в 2021 році планують чимало українських туристів, незважаючи на постійно мінливу ситуацію із захворюваністю на COVID в різних країнах. В туристичних країнах також з нетерпінням чекають повернення українських туристів з початком пляжного сезону.

Одна з таких – популярна балканська країна Чорногорія на узбережжі Адріатичного моря. З України планується запуск чартерних програм в цю країну з 1 травня. Представники місцевого турбізнесу зустріли цю новину з ентузіазмом.

В редакцію РБК-Україна звернувся один з представників туристичного сектору Чорногорії, щоб розповісти про ситуацію в країні і переваги відпочинку в травні.

"У травні вже можна купатися"

В Чорногорії "дуже чекають туристів з України" в новому сезоні, розповів директор туристичної компанії "Обала Тревел" з Будви Драгомир Мічович. У минулому році після відкриття кордонів влітку країну відвідали також багато українців.

"Ми чекаємо туристів з усіх країн, але найбільше – українців. У минулому році з всіх туристів українці були в лідерах", - говорить засновник туркомпанії.

Він зазначає, що поки через ситуацію з коронавірусом в Чорногорії діє багато обмежень, які до травня мають скасувати.

"Ми можемо приймати туристів з 1 травня. Поки що дуже багато міст закриті. Ми очікуємо, що ситуація з коронавірусом стабілізується до цього часу і туристи приїдуть", - говорить Мічович.

Фото: Которська затока (pixabay.com)

Керівник туристичної компанії відзначає, що в цьому році ціни для туристів будуть нижчі, ніж у минулому. Також заощадити на відпочинку і екскурсіях можна до початку пляжного сезону в червні.

"Туристам цікаво їздити на екскурсії в цей час. У травні можна і купатися – вода у морі буде 20 градусів, хоча в червні – вже 24. Зате ціни в травні на 30 відсотків нижчі – наприклад, апартаменти можна знайти за 30 євро на двох осіб, тоді як у червні – за 45 євро", - відзначає фахівець.

До речі, Будва вважається одним з найдорожчих курортів, і одне з бюджетних розміщень там – в апартаментах у приватному секторі.

Драгомир Мічович наводить варіанти вартості екскурсій, на які туристи можуть вирушити у травні. Наприклад, відвідати каньйони з вечірньою службою у монастирі Острог може коштувати від 30 євро в груповій поїздці. Трохи дешевше можна відвідати Скадарське або Півське озера. За 15 євро можна вирушити на шопінг в Подгоріцу або помилуватися вечірнім Котором, або містом Цетинє.

"Море - як в Хорватії, а ціни нижчі"

Незважаючи на те, що зараз в Чорногорії жорстокий карантин, все ж майбутній сезон відпочинку має всі шанси відбутися, говорить РБК-Україна президент Асоціації з розвитку міжнародних відносин ADRUM Тетяна Колесніченко.

"Думаю, сезон буде активним. І, до речі, набагато успішнішим, ніж у минулому році, коли через складну епідеміологічну ситуацію доступ до Чорногорії туристів з багатьох країн, в тому числі і з України, був відкритий тільки в середині літа", - прогнозує вона.

Фото: Архітектура Будви (pixabay.com)

Чорногорія - одна з найбільш сприятливих країн для відпочинку для українців, додає Тетяна.

"Особливо країна цікава нашим туристам, враховуючи відносну територіальну близькість, регулярні рейси, які нещодавно з'явилися вперше за всю історію відносин наших країн. Також - завдяки чистій екології та низьким цінами при такому ж морі, як у Хорватії. Це унікальна країна, де за тиждень відпочинку можна побачити неймовірну красу гір, моря, озер, заповідників, старих міст і назавжди взяти з собою незабутні враження", - говорить президент асоціації.

Чорногорія може виявитися заручником ситуації в Європі

Чорногорія навряд чи зможе прийняти в новому сезоні такий самий обсяг туристів, як Туреччина чи Єгипет, говорить РБК-Україна заступник гендиректора туристичній компанії "TEZ TOUR" Олександр Новіковський. Ємність ринку Чорногорії - менша: там не так багато готелів і іншої потрібної туристам інфраструктури, каже експерт.

"Чорногорія не розрахована на таку кількість туристів, яку собі можуть дозволити ті ж Туреччина чи Єгипет. Тому і кількість заявлених рейсів туди теж істотно менша", - пояснює він.

Також вносить свої корективи пандемія: якщо Чорногорія буде регулярно то входити в "червону" зону, то виходити з неї, то це серйозно вплине на попит, вважає Новіковський.

Фото: Готель на курорті Бечичі в Чорногорії (booking.com)

"Люди будуть бачити, що правила змінюються: то потрібно сидіти на карантині, то ні. Тест для в'їзду в країну, а потім - тест для повернення в Україну. Все це повинно бути організовано максимально ефективно, щоб туристам було комфортно відпочивати, заїжджати і виїжджати. Чи зможе Чорногорія організувати такий сервіс? Подивимося. Буде видно ближче до сезону", - прогнозує представник "TEZ TOUR".

Другий фактор, який вносить невизначеність в ситуацію з туризмов в Чорногорії - те, що сьогодні ситуація з COVID все ще складна і в Європі.

"Ми бачимо, що більша частина країн ЄС закриті навіть між собою. Чорногорія може виявитися заручником ситуації в Європі. І якщо так, то це теж сильно вплине на туризм. Тим не менш, туроператори готуються відправляти туристів у Чорногорії влітку і сподіваються, що правила в'їзду будуть більш простими і головне - зрозумілими", - говорить він.

Популярні новини Сонячно і тепло до +16: прогноз погоди на сьогодні

Фото: Архітектура в Которі (pixabay.com)

Олександр Новіковський сумнівається в тому, що потоки туристів будуть великими.

"Втім, це стосується й інших країн Середземноморського басейну. Наприклад, з Туреччиною за обсягами не може зрівнятися і Греція. Кількість готельної інфраструктури там значно менше. Хоча Греція заявляє, що готується приймати туристів. Так, якийсь обсяг туризму в будь-якому випадку буде. Але не дуже великий", - констатує співрозмовник.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує відпочинок в Північній Македонії на травневі свята.

Також ми повідомляли, що відпустку у Чорногорії можна планувати вже в травні.