В нових умовах: правила перебування в готелях Туреччини цього літа

Фото: Подорож в Туреччину з України (pixabay.com)

Що потрібно знати туристові про відпочинок в Туреччині

Мабуть, найбільш популярним туристичним напрямком у сезоні літа 2020 року явно буде Туреччина. Ця країна щороку має досить великий дохід від туризму, тому й ризикнула у повному обсязі відкрити свої курорти для відпочинку цього літа.

Незважаючи на те, що кількість хворих на COVID-19 в Туреччині ще недавно була дуже високо, уряд впорався з епідемією шляхом прийняття дуже жорстких заходів. В деякі дні там було заборонено навіть залишати будинки, а проїзд на всі популярні курорти, такі як Анталія та Бодрум був закритий повністю.

При цьому деякі готелі, такі як Rizos Belek, на карантин не зачинялися. По суті, на них тестували правила поведінки туристів, використовуючи офіційні рекомендації й побажання від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Отже, що треба знати туристам?

Фото: Відпочинок на морі в Туреччині (pixabay.com)

Навіть попри те, що було багато суперечок, система харчування “все включено” залишилася для клієнтів, але в деякій модифікації. Для туристів шведський стіл закритий прозорим склом, турист має можливість бачити всі пропоновані страви, але накладає їжу в тарілки тільки шеф-кухар. Насправді це дуже круто.

Щоб відкритися, турецьким готелям потрібно було строго дотримуватися протоколу, в якому чітко прописані всі правила роботи персоналу та місць громадського користування, таких як пляж, басейн. ресторан, ресепшен.

Дитячі клуби і СПА працюють, як і раніше, але вимагають попередньої броні. Тому краще замовити місце заздалегідь.

Анімація дозволена тільки на свіжому повітрі, тренажерами можна скористатися в залах, але на відстані, щоб у гостей не було ніякого контакту одне з одним. В цілому, можу констатувати, що в готелях Туреччини все працює, але на перше місце ставиться забезпечення гігієни та дотримання соціальної дистанції.

Все інше залежить вже тільки від нас з вами. Перед вильотом не треба забувати про оформлення страховки. Вона має покривати лікування COVID-19 та страхувати від невиїзду. Деталі про страхування потрібно обов'язково уточнити у туроператора.

Будемо сподіватися, що відпочинок на Середземному морі тільки оздоровить нас і не принесе ніяких проблем зі здоров'ям!

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