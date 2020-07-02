ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом

Новости » Travel » За рубежом 02.07.2020 - 08:05
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Фото: Путешествие в Турцию из Украины (pixabay.com)
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма “Караван Люкс Тур”

Что нужно знать туристу об отдыхе в Турции

Пожалуй, самым востребованным туристическим направлением в сезоне лета 2020 года будет Турция. Эта страна каждый год имеет достаточно большой доход от туризма, поэтому и рискнула в полном объеме открыть свои курорты для отдыха этим летом.

Несмотря на то, что количество заболевавших COVID-19 в Турции еще недавно было очень высоко, правительство справилось с эпидемией путем принятия очень жестких мер. В некоторые дни было там запрещено даже покидать дома, а проезд на все популярные курорты, такие как Анталия, Бодрум был закрыт полностью.

При этом некоторые отели, такие как Rizos Belek, на карантин не закрывались. По сути, на них тестировали правила поведения туристов, используя официальные рекомендации и пожелания от Всемирной организации здравоохранения. Итак, что важно знать туристам?

В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летомФото: Отдых в Турции летом 2020 года (pixabay.com)

Даже несмотря на многие споры, система питания “все включено” осталась для клиентов, но в некоторой модификации. Для туристов шведский стол закрыт прозрачным стеклом, турист имеет возможность видеть все предлагаемые блюда, но накладывают еду в тарелки только шеф-повар. На самом деле это очень круто.

Чтобы открыться, турецким отелям нужно было строго следовать протоколу, в котором четко прописаны все правила работы персонала и мест общественного пользования, таких как пляж, бассейн, ресторан, ресепшен.

Детские клубы и СПА работают, как и раньше, но требуют предварительной брони. Поэтому лучше заказать место заранее.

Анимация разрешена только на свежем воздухе, тренажерами можно воспользоваться в залах, но на расстоянии, чтобы у гостей не было никакого контакта друг с другом. В целом, могу констатировать, что в отелях Турции все работает, но во главу угла ставится обеспечение гигиены и соблюдение социальной дистанции.

Все остальное зависит уже только от нас с вами. Перед вылетом нельзя забывать об оформлении страховки. Она должна покрывать лечение COVID-19 и страховать от невыезда. Детали о страховании нужно обязательно уточнить у туроператора.

Будем надеяться, что отдых на Средиземном море только оздоровит нас и не принесет никаких проблем со здоровьем!

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Теги путешествия
Людмила Собко
Вина регионов Украины: что попробовать в путешествии
Людмила Собко
гид по Киеву, сомелье KievinColours
Олег Васильев
Как добраться на море во время карантина на поезде
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма “Караван Люкс Тур”
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь