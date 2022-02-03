Нові обмеження. Саудівська Аравія змінює правила в'їзду: що зміниться

Королівство Саудівська Аравія від 9 лютого 2022 року запроваджує додаткові обмеження для в'їзду та виїзду з країни через пандемію нового коронавірусу. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ королівства на офіційній сторінці у Twitter.

Згідно з новими правилами, саудівські піддані старше 16 років при виїзді з країни повинні бути вакциновані бустерним щепленням, зробленим через три місяці після отримання другої дози.

При в'їзді в країну, незалежно від імунного статусу, всі віком від восьми років, включаючи місцевих жителів, мають пред'являти негативний ПЛР-тест або антиген-тест на COVID-19, зроблений не раніше, ніж за 48 годин до прильоту.

Крім того, за недотримання маскового режиму в Саудівській Аравії штрафуватимуть на тисячу ріалів (266 доларів, 7514 гривень).

Фото: При в'їзді в країну всі мають пред'являти негативний ПЛР-тест (unsplash.com/abdulrhman-alkhnaifer)

Крім цього, від 1 лютого повна вакцинація є обов'язковою умовою для користування будь-яким громадським транспортом та таксі в Саудівській Аравії.

Виняток тільки для тих, хто звільнений від вакцинації, це зазначено у спеціальному додатку МОЗ.

Також це рішення поширюється на поїзди, оренду машин, у тому числі через будь-які програми для пасажирських перевезень, внутрішні та міжміські автобуси, а також пороми.

Крім того, за інформацією транспортної влади, невакцинованим або не повністю вакцинованим особам заборонено вхід до штаб-квартири відомства, будинки транспортних компаній та служб, пункти прокату авто, офіси перевізників.

На авіарейси допускатимуть лише вакцинованих пасажирів. Це правило діє у Саудівській Аравії ще від 1 вересня 2021 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ОАЕ змінюють правила в’їзду для громадян дванадцяти країн.