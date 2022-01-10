Нова пам'ятка. В Італії знайшли містечко незвичайної форми

З'явилися яскраві кадри Чентуріпе з пташиного польоту

На сході Сицилії в Італії виявили місто Чентуріпе дуже незвичайної форми, пише Daily Mail.

Невелике італійське місто Чентуріпе розташоване поблизу відомого вулкана Етна, де зараз мешкає близько п'яти тисяч людей.

З висоти пташиного польоту місто схоже на людську постать.

Місто розташоване на вершині пагорба у провінції Енна. Ця форма і визначила зовнішній вигляд міста, і він схожий на людську фігуру.

Форму міста порівнюють з багатьма речами: з ластівкою, що летить, "Вітрувіанською людиною" Леонардо да Вінчі й п'ятикутною зіркою.

Влада міста сподівається, що його форма приверне до нього увагу туристів, але без використання дронів буде складно переконатися у зовнішньому вигляді Чентуріпе.

32-річний місцевий фотограф Піо Андреа Пері вперше виявив людську форму міста, коли глянув на місто в Google Earth.

За допомогою дрона сфотографував місто Чентуріпе.

"Це був складний кадр, — сказав він. "Мені довелося зробити кілька знімків через обмеження висоти дрону".

Нагадаємо, раніше ми писали, що скандальний скляний міст у Венеції закриють після численних скарг.