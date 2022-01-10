ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нова пам'ятка. В Італії знайшли містечко незвичайної форми

Новость на русском →
Понеділок 10 січня 2022 16:47
Нова пам'ятка. В Італії знайшли містечко незвичайної форми Фото: Місто Чентуріпе на сході Сицилії (reddit.com/standy85)
Автор: Євгенія Тугушева

З'явилися яскраві кадри Чентуріпе з пташиного польоту

На сході Сицилії в Італії виявили місто Чентуріпе дуже незвичайної форми, пише Daily Mail.

Невелике італійське місто Чентуріпе розташоване поблизу відомого вулкана Етна, де зараз мешкає близько п'яти тисяч людей.

З висоти пташиного польоту місто схоже на людську постать.

Місто розташоване на вершині пагорба у провінції Енна. Ця форма і визначила зовнішній вигляд міста, і він схожий на людську фігуру.

Форму міста порівнюють з багатьма речами: з ластівкою, що летить, "Вітрувіанською людиною" Леонардо да Вінчі й п'ятикутною зіркою.

Влада міста сподівається, що його форма приверне до нього увагу туристів, але без використання дронів буде складно переконатися у зовнішньому вигляді Чентуріпе.

32-річний місцевий фотограф Піо Андреа Пері вперше виявив людську форму міста, коли глянув на місто в Google Earth.

За допомогою дрона сфотографував місто Чентуріпе.

"Це був складний кадр, — сказав він. "Мені довелося зробити кілька знімків через обмеження висоти дрону".

Нагадаємо, раніше ми писали, що скандальний скляний міст у Венеції закриють після численних скарг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олександра Панамарчук
Казкова країна у центрі Європи. 7 причин поїхати на лижі в князівство Андорра
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Станіслав Ткацевіч
Різдвяна казка. Чому зима - ідеальний період для першої мандрівки до Львова
Станіслав Ткацевіч
спеціально для РБК-Україна
Володимир Жерновой
Продовжити свято. Як зберегти відчуття щастя після відпустки: поради
Володимир Жерновой
бізнес-коуч та психолог
Всі точки зору