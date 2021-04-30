Невдалі пляжі і зіпсований відпочинок: про що не попереджають турагенти перед відпусткою

Вирушаючи на морський відпочинок, туристи часто вивчають фотографії курортів і готелів, але рідко кому трапляються на очі негативні відгуки про місцеві пляжі.

Тим часом в кожній країні можна потрапити в місце, специфіка якого може зіпсувати відпочинок. Невдалі пляжі можна виявити навіть на дуже популярних курортах. Що потрібно знати про пляжі у відкритих для України країнах?

Домінікана: шукайте пляжі дорожче

З травня по жовтень в Домінікані триває сезон дощів зі штормами, які приносять на берег з боку океану величезні купи водоростей.

Якщо працівники курортів їх вчасно не прибрали - а іноді обсяги морської рослинності настільки великі, що без допомоги техніки пляж очистити швидко не вдається – то в спеку морські рослини починають псуватися з неприємним запахом. Такої проблеми немає тільки у курортів з боку Карибського моря.

Фото: Пляж в Пунта-Кана (alwaysbringsunscreen.com)

Зазвичай і готелі, і туристичні компанії замовчують про те, наскільки часто на пляжі буває неможливо купатися через водорості. Тури в такі готелі зазвичай трохи дешевші.

Наприклад, Марина Казакова, засновниця турагентства "Kazakovs Travel", розповідає, що в Домінікані є пляжі з течією, хвилями, водоростями. Вона наводить приклади недорогих 4 * готелів на курорті Пунта-Кана і пояснює: у кожному із зазначених буде якийсь нюанс.

"Або друга лінія, або поганий пляж з такою кількістю водоростей, ніби ви плаваєте в японському супі норі", - каже вона.

На форумах туристи діляться локаціями, в яких відпочинок був зіпсований великою кількістю рослин у воді. Влітку найбільше водоростей з'являється на узбережжі в Пунта-Кана – на пляжі з білосніжним піском в селищі Баваро і пляжі Ель-Кортесіто.

"Всі пляжі Пунта-Кани усипані, дуже негарно. Плюс плавати практично нереально, через 3 метри від берега просто плутаєшся у водоростях", - діляться враженнями туристи.

Також називають пляжі на курортах Пуерто-Плата і Хуан-Доліо.

Занзібар: плавання за фазами Місяця

Українські туристи, які побували в січні 2021 року на Занзібарі на пляжі Уроа на східному узбережжі, виявилися неприємно здивовані видом дна з чорними водоростями після відливу. Вони купували тур на пляж Джамбіані, але їх переселили в інше селище.

Турагенти відзначають: і Уроа, і Джамбіані – не найкращі пляжі для відпочинку, під час відливів пісок на їхній території може бути покритий горами морської рослинності. Також багато водоростей виявляються на виду біля узбережжя Карафу в Пінгві, де на дні оголюються також і рифи.

Чимало водоростей можна побачити на північній і східній ділянках берега в селищі Нунгві. Чим далі від берега йде море, тим більш негарну картину доводиться спостерігати туристам.

Фото: Берег Занзібару під час відливу (pixabay.com)

На великі відстані йде вода і в селищі Ківенва. Крім черепашок, коралів і водоростей, під водою було помічено багато медуз, які ще й боляче жалять. Їх найбільше з листопада до березня.

Туристів, що вирушають на Занзібар, попереджають: припливи відбуваються двічі на день, але їх час залежить від фаз Місяця. Наприклад, упродовж одного тижня океан біля берега можна застати вдень або ввечері. Мінімальна різниця між відливами - коли вода йде не так далеко - перша і третя фази Місяця.

Практично невідчутні відливи на західному узбережжі, тому туристи більше вибирають пляжі від Кендва, який називають одним з кращих на острові, до Західного Нунгві.

Єгипет: вітри та рифи

Море в Єгипті цікавить туристів не тільки для купання у хвилях і засмаги на пляжі, але для знайомства з рибками й барвистим підводним світом. Саме до цих двох якостей пляжів у туристів найчастіше бувають претензії.

Наприклад, пляж в Шарм-ель-Шейху вибирають за наявністю вітрів, довжині понтона для Заходу в море і різноманітності готельного рифу. Найбільш вітряною бухтою вважається Набк - там майже завжди вітер, а пляжі часто бувають закриті через шторми.

У Шарм-ель-Шейху туристи виявляються розчаровані тим, що біля берега можна побачити мало риб, а деякі рифи називають "мертвими".

За яскравим підводним світом туристи вирушають в Дахаб - курортне селище в сотні кілометрів від Шарм-ель-Шейха. Там збираються любителі дайвінгу заради яскравого і різноманітного рифу і "Блакитної діри".

Фото: Берег у Дахабі (pixabay.com)

Але більшість пляжів там погано підходять для купання і розчаровують "бюджетних" туристів. За територією доглядають кафе на березі, а не готелі, піщаних пляжів з пологим заходом мало, є кам'янисті ділянки й трохи місць з глибиною, де зручно плавати. Також Дахаб вважається одним з найбільш вітряних місць в Єгипті, а найбільш потужні вітри дмуть з квітня по вересень.

Туреччина: небезпечний порошок замість піску

У Туреччині також є пляжі, відпочинок на яких може закінчитися неприємностями. Вже другий рік влада курортного містечка Бодрум бореться з недобросовісними власниками готелів, які штучно "відбілюють" пляжі, насипаючи замість піску будівельні мінерали. Деякі готелі вже оштрафували на десятки тисяч доларів і зобов'язали очистити прибережні зони.

Після перевірок виявилося, що 40% узбережжя Бодрума стало "білим". Якщо до 2000 років справжній білий пісок завозили з Мальдів, то пізніше через дорожнечу стали брати піщані запаси озера Салда. Коли озерний пісок вибирати заборонили, в останні два роки власники готелів звернули увагу на мармуровий пил і кварцовий пісок.

Фото: Пляжі в Бодрумі (booking.com)

Все б нічого, тільки дихати таким пилом небезпечно для здоров'я. За деякою інформацією, такі замінники знайшли на півострові Піна.

Україна: водорості та медузи

На морських курортах України немає відливів, але це не позбавляє пляжі від викинутих на берег водоростей, які можуть лежати неприбраними багато днів. При цьому від водоростей страждають туристи, відпочиваючі як на Чорному, так і на Азовському морях. На додаток до оберемків морської рослинності, до берега часто прибиває чимало медуз.

Наприклад, чорноморський курорт в селищі Хорли приваблює "бюджетних" туристів в пансіонати й приватні апартаменти. Однак мало хто знає, що пісочні пляжі іноді мають обмежені місця для купання з невеликими розчищеними від водоростей ділянками дна. Морські рослини досить густо розростаються і курортникам доводиться плавати, намагаючись не чіплятися ногами.

Фото: Водорості на пляжі в Україні (mapio.net/Aleksander Kesariysky)

Вода на курорті найчистіша - під час екскурсії на яхтах видно яскравий підводний світ на глибині більше трьох метрів. Це і різноманітність рослин, і риби, і велика кількість різнокольорових медуз. В окремі дні вони припливають до берега і виявляються викинутими на берег. Правда, в деяких місцях були встановлені сітки від медуз.

Завжди шукати додаткову інформацію про пляжі - загальна порада для туристів перед вибором будь-якого курорту в Україні або за кордоном, каже Марина Казакова.

"По-перше, варто дивитися Google-карту з ландшафту. Можна використовувати значок чоловічка і таким чином побачити пляж в 3D-зображенні. По-друге, варто читати відгуки. Крім сайтів TripAdvisor и Tophotels, можна за міткою назви готелю переглянути в Facebook чи Instagram фото тих, хто там був. Також - прочитати їхні пости або переглянути фото", - радить турагент.

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