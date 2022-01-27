Непристойна поведінка: туристку вигнали з Венеції за позування біля військового меморіалу

У Венеції туристку затримала поліція після того, як її впіймали, коли вона позувала топлес для фото біля військового меморіалу, повідомляє CNN Travel.

30-річна мешканка Чехії роздяглася (22 січня 2022 року) вдень, кинувши свої речі біля пам'ятника, який віддає шану італійським героям війни, і пішла купатися в крижаній лагуні, а потім біля пам'ятника позувала для фото.

Місцевий житель Маріо Нейсон гуляв зі своїм сином, коли побачив жінку та двох її супутників на пам'ятнику, що стоїть на набережній.

"Це був прекрасний день, і ми побачили двох людей, які фотографувалися. Я побачив дивний рух, а потім побачив цю жінку, яка плавала без турбот. Я подумав, що вона, мабуть, збожеволіла, раз думала, що вміє плавати в морозний день. Потім я побачив, що вона намагалася вибратися з води, видершись на статую, в одних плавках від бікіні. Вона стала на нього, а потім повернулася у воду, повністю розслабившись. Її бойфренд та ще одна жінка перестрибнули через бар'єр і опинилися на пам'ятнику, щоб сфотографувати її краще. Вони стояли поруч із її одягом, який вона залишила (на пам'ятнику), як і на пляжі", — розповів Нейсон CNN.

Фото: Туристку вигнали з Венеції, заборонили в'їзд до міста на 48 годин та оштрафували на 513 доларів (unsplash.com/ludovico-lovisetto)

"Сидіти на площі Сан-Марко зі шматком піци або варити каву — це чудова річ для Facebook, але якщо 30 мільйонів туристів будуть поводитися так, Венеція стане пляжем або кемпінгом", — додав Нейсон.

Жінку, ім'я якої не називається, затримала поліція. Вони оштрафували її на 350 євро (400 доларів) і наклали на неї наказ про антигромадську поведінку, включаючи 48-годинну заборону на в'їзд у місто, що супроводжується окремим штрафом у розмірі 100 євро (113 доларів).

Фото: Пам'ятник "Партизанці" у Венеції (facebook.com/GetSights/tizbert33)

У 1968 році у Венеції був відкритий Пам'ятник "Партизанці" у вигляді бронзової жінки, що лежить на березі моря, зі зв'язаними руками. Цей пам'ятник можна побачити лише під час відпливів, під час припливів його приховує море.

Нагадаємо, раніше ми писали, що скандальний скляний міст у Венеції закриють після численних скарг.