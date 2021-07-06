Нестандартный Египет: как отдохнуть в стране летом вместо привычного "все включено"

Отдых в Египте - это не только шезлонги у бассейна и "все включено". Топ 6 необычных направлений, которые сделают отдых незабываемым

Согласитесь, фраза "Я лечу отдыхать в Египет" чаще всего наталкивает на мысли о трехразовом питании, шезлонгах у моря или бассейна и круглосуточном сервисе. В общем, знаменитое "все включено".

Конечно, если хочется на недельку забыть о проблемах, просто купаться и загорать, то этот вариант отлично подходит. Но когда вы мечтаете о незабываемом отпуске, после которого, как в той шутке, вам нужен еще один отпуск, выбирайте другой Египет.

РБК-Украина собрало шесть обязательных пунктов, которые стоит выполнить, если вы оказались в этой колоритной стране.

Погулять по рынку Каира

Каир - конечно же, не про пляжный отдых. Зато окунуться здесь можно в атмосферу жизни восточного города.

Например, отправляйтесь гулять по огромному рынку в старой части Каира под названием Хан аль-Халили с его многочисленными магазинами, лавочками и колоритными продавцами, "вы откуда?" и "у нас лучший товар по лучшим ценам".

Побывать здесь стоит, даже если вам ничего не надо покупать. Хотя найти тут можно, кажется, все. Людей на рынке так много, что лучше держаться своей компании, а то можно и потеряться, завернув в переулок за манящим тебя торговцем.

Улицы Каира: украинцы местным не менее интересны, чем они нам (фото: Татьяна Турчаникова)

Посмотреть на мумии, которым 3 000 лет

В Каире множество музеев с самыми интересными экспонатами. Но что сравнится с 22 царскими мумиями, которые недавно переехали в Национальный музей египетской цивилизации? Фотографировать мумии не разрешают, и это еще один повод увидеть их "вживую".

Обязательно воспользуйтесь услугами экскурсовода: он расскажет захватывающие вещи и о фараонах, и о царицах: от их ухода за волосами до первого татуажа на земле, не говоря уже о кознях, которые замышляли дамы против своих мужей. В общем, ничто человеческое нынешним мумиям было не чуждо.

Мумии в своем новом жилище

Такие вот часы

По словам министра туризма, в Египте достаточно экспонатов еще для нескольких музеев (фото: Татьяна Турчаникова)

Сфотографироваться со Сфинксом

В 40 минутах езды от Каира вас ждет ни много ни мало - одно из семи чудес древнего мира, единственное, которое сохранилось до наших дней, Пирамида Хеопса. Комплекс пирамид Гиза, невероятные постройки, в жизни выглядят совершенно не так, как на фото в интернете. А когда видишь вживую величественного Большого Сфинкса, ни обстоятельства, ни точное время возведения которого до сих пор не известны, испытываешь настоящий восторг.

Если есть возможность, стоит остановиться в отеле-оазисе в окружении зеленого сада, из которого открывается вид на Великие пирамиды - если хочется прикоснуться к истории красиво!

Полюбоваться на чудо древнего мира из бассейна. И кто вам запретит? (фото: Татьяна Турчаникова)

Охладиться в Египте посреди лета

Если вам кажется, что летом в Египте "не сезон", то в Эль-Аламейне, городе на севере Египта за 3,5 часа езды от Каира, сезон продолжается круглый год. Здесь невероятного цвета Средиземное море, а температура воздуха в июле не превышает +32 градуса.

Вечером даже подует прохладный морской бриз, и вам может показаться, будто вы перенеслись в конец мая. Идеально, чтобы охладиться после посещения пирамид.

Средиземное море охладит даже в июле (фото: Татьяна Турчаникова)

Съездить в селение к бедуинам

Если после люксового отдыха вдруг захочется "поближе к народу", отправляйтесь в пустыню к бедуинам. Здесь верблюды, просторы, пейзажи и невероятные цвета песков.

Конечно, ехать стоит не самим по себе, а с гидом, бедуины часто не идут на контакт даже с местными. "Нас легко отличить, мы, египтяне, смугленькие, а у бедуинов кожа темная, они худые. Здесь, в пустыне, жизнь тяжелее", — рассказывает экскурсовод.

В деревне бедуинов можно посмотреть на их быт. Например, как женщины пекут хлеб прямо на костре. В пустыне вас с радостью прокатят на верблюде и разрешат напоить его водой. Бедуины устраивают целые шоу: впечатлений, которые попадут в самое сердце, будет море.

Женщины пекут хлеб - и потом дадут попробовать

Местные дети с радостью позируют приезжим для фото

Покатали гостей на верблюдах и ушли домой

Супермаркет в пустыне (фото: Татьяна Турчаникова)

Отправиться серфить

Красное море в Шарм-эль-Шейхе с его красочными рыбками непременно сделает вас фанатом если не дайвинга, то снорклинга. И то, и другое здесь на высшем уровне.

Если вам кажется, что "вы не умеете", "в следующий раз" или вообще "это не для вас", постарайтесь расслабиться и согласить на новый опыт. Вы очень удивитесь, как все просто, когда инструктор наденет на вас акваланг или маску и за руку "отведет" к самому красивому рифу. А там уже останется только удивляться и восторгаться красоте морских обитателей.

Кроме плавания, любителей спорта ждут море водных активностей: от водных лыж и мотоциклов до виндсерфинга с кайтсерфингом. Скучно здесь не бывает ни детям, ни взрослым! Было бы желание встать с шезлонга. Что, кстати, иногда сделать действительно сложно: спасибо местным поварам за вкусную еду.

На яхте в открытое море - любоваться рифами и рыбками (фото: Татьяна Турчаникова)

Напомним, на данный момент для въезда в Египет требуется иметь при себе сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до пересечения границы. Для тех, кто прошел вакцинацию против COVID, сдавать их не нужно.

Также в Египте рассказали, когда отменят ПЦР-тесты для украинских туристов.