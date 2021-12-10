Нестача місць та підвищення цін. Серед українців різко зріс попит на путівки до екзотичних країн

Туристи скучили за напрямками, які довго були закриті під час пандемії

Українці скучили за відпочинком в екзотичних країнах та охоче бронюють путівки на Мальдіви, Сейшели та за іншими напрямками, говорить у коментарі РБК-Україна Світлана Вітковська, директор туроператора "Центр".

За її словами, найбільш популярні серед українців ті напрямки, де застосовуються найменші обмеження для туристів. Наприклад, Мальдівські острови, Домінікана, Танзанія (Занзібар), Сейшели, Мексика не вимагають вакцинації, мають активне авіасполучення та навіть чартерні рейси.

"Останнім часом відчувається зростання попиту за напрямками, що послабили обмеження, наприклад, Таїланд, Маврикій. Туристи справді скучили за країнами, які були недоступні", — розповідає вона.

При цьому абсолютно за всіма екзотичними напрямками вже більше місяця спостерігається великий попит, дорожчають авіаквитки через брак місць та практично всі якісні готелі у "стопах", звертає увагу фахівець.

"Там нічого пристойного вже немає, з'явилися номери лише тоді, коли почалися скасування з африканських країн — нам надсилають списки: "От у нас вілла звільнилася в такому готелі". Тобто варіанти — чисто відмовні тури, які з'явилися тиждень тому, коли почалися заборони через "Омікрон". У тому числі Мальдіви заборонили в'їзд з певних країн - для нашого ринку з'явилися доступні номери", — розповідає вона.

До слова, українці вже замовляють тури на Мальдіви навесні 2022 року за раннім бронюванням. При цьому ціни цього року в порівнянні з минулим зросли.

Фото: Таїланд (unsplash.com/sumit-chinchane)

"Таїланд – найпопулярніший напрямок"

"Такого сплеску туризму на Мальдівах не було давно — вони так чудово відпрацювали минулі зимовий та весняний сезони. Вони змогли заробити стільки грошей, що за літо відкрили купу нових великих шикарних резортів. Цього року ціни високі – на 20% вищі, ніж торік Деякі готелі стали дорожчими, ніж були до пандемії", — каже експерт.

"Складається враження, що Таїланд — найпопулярніший напрямок, і ніхто його раніше не знав. Останні два тижні туристи нескінченно запитують тільки Таїланд. Усі хочуть туди - за Азією дуже скучили. Зараз беруть тури тривалістю від 10 днів", - описує вона стрімке зростання попиту цього сезону.

Варто зазначити, як і раніше, популярні ті напрямки серед українців, де застосовуються найменші обмеження для туристів та є зручні чартерні рейси. Зокрема – це Мальдівські острови, Домінікана, Танзанія (Занзібар), Сейшели, Мексика, Таїланд, Маврикій.

Крім цього, цього сезону особливо популярні напрями — Мальдіви, а також Шрі-Ланка, Сейшели. Туристи цікавляться бюджетними готелями на Сейшелах та планують поїздки вже після святкових дат, бо на ці дати всі готелі заброньовані.

Фото: Мальдіви (unsplash.com/ishan-seefromthesky)

На Мальдіви бронюють поїздки на весну 2022 року. Найпопулярнішим напрямком для українців — Таїланд. Екзотична країна завжди приваблювала туристів, а після зняття обмежень та щоденних регулярних польотів авіакомпаній Qatar Airways, Emirates, Turkish Arlines, не знижується сплеск популярності та туристи активно бронюють готелі на новорічні свята.

Варто зазначити, що туристи швидко реагують на зміни у туристичній галузі та адаптуються до нових правил та обмежень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які курорти обирають українці взимку для відпочинку в тропічних країнах.