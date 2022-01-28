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Названо найбезпечніші країни для подорожей у 2022 році: на якому місці опинилася Україна

Автор: Євгенія Тугушева

Рейтинг складено на основі аналізу рівня злочинності у 142 країнах світу

Аналітичний сервіс Numbeo опублікував рейтинг найбезпечніших країн для подорожей у 2022 році. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Фахівці склали рейтинг на основі аналізу рівня злочинності та безпеки у 142 країнах світу. Лідером виявився Катар із найнижчим індексом злочинності — 13,7 бала, а індекс безпеки, відповідно, перевищив 86 балів.

Рейтинг найбезпечніших країн для подорожей у 2022 році

Фото: Найбезпечніші країни для подорожей у 2022 році (інфографіка РБК-Україна)

До трійки лідерів увійшли ОАЕ (індекс безпеки 84,8) та Тайвань (84,1). Безпечними для подорожей та життя названі Оман, Швейцарія, Гонконг, Японія, Вірменія та Словенія.

Україна опинилася на 81 позиції рейтингу.

Водночас найнебезпечнішими визнані Венесуела, Папуа-Нова Гвінея, Афганістан, Південна Африка, Гондурас.

Нагадаємо, раніше було названо найпопулярніше місто у світі для подорожей у 2022 році.

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