На море та до Львова: відкрили відразу кілька автобусних рейсів з Києва

Фото: Нові автобуснні рейси (busstation.kiev.ua)

Запускаються нові маршрути зі столиці

Способів добратись до Одеси, Затоки, Львова та інших міст України під час карантину стає більше. Автобусний оператор FlixBus відкрив продаж квитків на автобусні лінії між містами України.

З середи, 8 липня, запускаються такі напрямки: Київ - Одеса - Затока, Київ - Житомир - Рівне - Львів, Київ - Житомир - Новоград-Волинський - Рівне - Львів - Ужгород. Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що пасажири матимуть можливість забронювати квитки на рейс на сайті компанії, у мобільному додатку та безпосередньо у касах продажу квитків на автостанціях. У компанії кажуть, що всі автобуси матимуть кондиціонери та розетки для зарядки техніки. Також в автобусах є туалети та Wi-Fi.

"В Україні ми розпочинаємо з популярних напрямків: Київ - Львів, Київ - Ужгород і Київ - Затока через Одесу", - цитує прес-служба заяву директора FlixBus в Україні та Польщі Міхала Лемана.

За його словами, на внутрішніх лініях виконуються всі вимоги по дезінфекції транспортних засобів, щоб пасажири могли подорожувати безпечно.

Фото: Нові автобусні рейси в Україні (pixabay.com)

Повідомляють, що лінія Київ - Одеса - Затока тепер відправляється тричі на тиждень: у п'ятницю, суботу та неділю з Києва о 22:50 із прибуттям о 6:00 до Одеси та о 7:50 до Затоки. У зворотний бік автобус вирушає в суботу, неділю та понеділок о 19:00 із Затоки, при цьому о 20:50 робить зупинку в місті Одеса, а о 4:10 прибуває до столиці України.

Лінія Київ - Львів курсуватиме щоденно з відправленням о 7:50 із Києва та прибуттям о 15:00 до Львова. Назад автобус виїжджає о 10:00 зі Львова і прибуває о 17:00 до Києва. Зупинки також будуть у Житомирі та Рівному, зазначає перевізник.

При цьому автобуси по маршруту Київ - Ужгород працюватимуть на вже запущеній раніше лінії Київ - Відень, повідомляють у компанії.

Ця лінія курсує два рази на тиждень: щосереди та суботах автобуси вирушають зі столиці України о 7:50 ранку й прибувають до Ужгорода о 21:25 ввечері із зупинками у Житомирі, Новоград-Волинському, Рівному та Львові. У зворотному напрямку автобуси виїжджають у понеділок і п'ятницю о 4:00 з Ужгорода та прибувають о 15:55 до Києва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як працюють поїзди "Інтерсіті" під час карантину.