"Море" в Карпатах: кращі гарячі джерела Закарпаття з басейнами в оточенні лісу і гір

Де відпочити восени на термальних курортах в оточенні мальовничої природи

Закарпаття - найбагатший теплими мінеральними водами регіон. Коли на морських курортах України восени вже стає холодно відпочивати, термальні курорти успішно стають для туристів "морем" в Карпатах.

На більшості найкорисніших джерел з теплою мінеральною водою розташовані туристичні центри - від санаторіїв до спа-готелів і оздоровчо-розважальних комплексів з басейнами і аквапарками.

Який бальнеологічний курорт Закарпаття вибрати, щоб насолодитися купанням в цілющій воді і набратися сил до наступного сезону?

В чому особливості термальних джерел

Підземні води, збагачені різними мінералами, піднімаються на поверхню землі з різною температурою. Деякі - "крижані", а інші, навпаки, нагріваються.

У Закарпатті поверхневі води в місцях тектонічних розломів потрапляють вглиб, насичуються корисними мінералами, нагріваються і під тиском викидаються на поверхню.

На багатьох бальнеологічних курортах вода комфортна для купання відразу-близько 30 градусів, але в деяких джерелах її температура може досягати 50 і більше градусів, тому перед подачею в басейн її трохи охолоджують.

Терми Берегового: водоспади і критий басейн

Якщо хочеться скупатися в цілющих водах Ісландії або Нової Зеландії – схожу за складом воду можна знайти і в Україні – біля Берегівського вулканічного низькогір'я.

У термах Берегового вода - кремнієво-хлоридно-натрієва високої мінералізації. Вона допомагає нормалізувати нервову, серцево-судинну, ендокринну системи, відновитися після респіраторних захворювань.

Фото: Критий басейн з термальною водою в Береговому (zhayvoronok.net)

Глибина, з якої піднімається мінеральна вода в Береговому - до 1150 метрів. Її температура біля поверхні досягає 58 градусів. Щоб купання в цілющій воді було приємним і безпечним, її охолоджують до 33-36 градусів. При прохолодній погоді на вулиці купання в такій термальній воді може здатися приємнішим, ніж у морі.

Відпочити на курорті можна в термальному комплексі "Жайворонок". Там є єдиний в Україні критий термальний басейн з температурою води до 33 градусів. А також два термальних басейни – для дітей і дорослих - просто неба, є ще басейн з кремнієвою водою звичайної температури, два водоспади і джакузі, гейзер і гідромасаж.

Вартість: 220 гривень за 2 години, і 420 гривень за весь день, дітям зростом від 120 см – удвічі дешевше. Для дітей зростом нижче - безкоштовно.

Косино: джакузі і сауни

Всього в 13 кілометрах від Берегового знаходиться інший відомий термальний курорт Косино - у селі Косонь. Тут вода надходить зі шлейфу залягання мінеральних вод, який пролягає через Францію, Італію, Австрію, Швейцарію та Балкани.

Вода в Косино піднімається з глибини 90 м. Вже в басейнах вона - з температурою 41 градус. Глибина залягання вод у Косино - 110 метрів. З глибини 90 метрів її піднімають на поверхню за допомогою насоса – в басейни така вода подається з температурою 25-40 градусів.

Фото: Відпочинок в термальних басейнах в Косино (pixabay.com)

У "термальних водах Косино" можна грітися і приймати процедури в 7 басейнах. П'ять з них – з гарячою мінеральною водою, два - з прісною. На курорті знаходиться найбільший у світі басейн з термальною водою - "Золотий кран здоров'я". Він відомий своїми фонтанами-джакузі у формі посуду для традиційних місцевих напоїв.

У комплексі можна не тільки подбати про своє здоров'я та відпочинок, а й розважитися в аквапарку з 12-метровими гірками, який працює до кінця літа, а також попаритися в семи різних саунах.

Вартість: 450 гривень за 3 години в басейнах комплексу, 900 – за весь день. Діти до 150 см зростом – безкоштовно.

Також у селі Косонь є й інші термальні комплекси, наприклад, "Еко-Термал". Вода в басейні має температуру 38-39 градусів.

Вартість: 500 гривень на день або 150 грн за дві години. Дітям з 6 до 12 років - 200 і 100 грн відповідно.

Велятино: вода корисніша за морську

Термальні басейни з різним складом мінеральних вод пропонують гостям і в туристичному комплексі в селі Велятино поблизу кордону з Румунією. Сама вода там-хлоридно-натрієва, борно-бромна з підвищеним вмістом йоду.

Термальні води надходять зі свердловини глибиною близько 1000 м з температурою від 36 градусів. Ця вода в 33 рази солоніша за морську, її мінералізація – близько 100 г на літр.

Фото: Басейни з термальною водою у Велятино (facebook.com/termalvodu)

У село Велятино їдуть лікувати захворювання опорно-рухового апарату, органи дихання та гінекологічні хвороби.

На базі комплексу "Теплі води Велятино" працюють 3 термальних і 2 мінеральних басейни, 5 - прісних басейнів. А також - 6 термальних ванн з різним мінеральним складом.

Вартість: 1 година купання – 100 гривень, цілий день – 400 грн. Діти до 140 см – 75 грн на годину, 200 грн – за день.

Лумшори: чани з нагрітою мінеральною водою

Відпочинок в Закарпатті можна провести в готелях і відвідувати термальні басейни за окрему плату, можна також оселитися в самих оздоровчих комплексах. Але один з найколоритніших варіантів оздоровлення в мінеральній воді в Карпата - чани просто неба.

У селі Лумшори термальні чани - традиційний вид оздоровлення. Ще в 17 столітті там був відкритий "курорт", а чани спочатку виготовляли з дерева. Вода в такій "ванні" - сірководнева (сульфідна) з родоном, якою лікують шкірні захворювання, суглоби і заспокоюють нервову систему.

Фото: Чани в Лумшорах (booking.com)

У селі у господарів є 18 чанів, відлитих за давньою австрійською технологією.

У такі чани на дно кладуть річкові камені і набирають до 250 л холодної мінеральної води з джерела. Під чаном запалюють вогонь і після нагрівання пропонують туристам "прийняти процедуру". Для більшого ефекту в воду додають лікарські трави, а гостям радять чергувати теплу воду із зануренням в річці.

Таке купання в чанах часто пропонується як релакс під час екскурсійних турів, хоча в Лумшорах можна оселитися на тиждень або більше серед мальовничої природи, щоб пройти "спа-курс" в чанах.

Вартість: від 350 гривень за годину.

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