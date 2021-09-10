"Море" в Карпатах: кращі гарячі джерела Закарпаття з басейнами в оточенні лісу і гір
Де відпочити восени на термальних курортах в оточенні мальовничої природи
Закарпаття - найбагатший теплими мінеральними водами регіон. Коли на морських курортах України восени вже стає холодно відпочивати, термальні курорти успішно стають для туристів "морем" в Карпатах.
На більшості найкорисніших джерел з теплою мінеральною водою розташовані туристичні центри - від санаторіїв до спа-готелів і оздоровчо-розважальних комплексів з басейнами і аквапарками.
Який бальнеологічний курорт Закарпаття вибрати, щоб насолодитися купанням в цілющій воді і набратися сил до наступного сезону?
В чому особливості термальних джерел
Підземні води, збагачені різними мінералами, піднімаються на поверхню землі з різною температурою. Деякі - "крижані", а інші, навпаки, нагріваються.
У Закарпатті поверхневі води в місцях тектонічних розломів потрапляють вглиб, насичуються корисними мінералами, нагріваються і під тиском викидаються на поверхню.
На багатьох бальнеологічних курортах вода комфортна для купання відразу-близько 30 градусів, але в деяких джерелах її температура може досягати 50 і більше градусів, тому перед подачею в басейн її трохи охолоджують.
Терми Берегового: водоспади і критий басейн
Якщо хочеться скупатися в цілющих водах Ісландії або Нової Зеландії – схожу за складом воду можна знайти і в Україні – біля Берегівського вулканічного низькогір'я.
У термах Берегового вода - кремнієво-хлоридно-натрієва високої мінералізації. Вона допомагає нормалізувати нервову, серцево-судинну, ендокринну системи, відновитися після респіраторних захворювань.
Фото: Критий басейн з термальною водою в Береговому (zhayvoronok.net)
Глибина, з якої піднімається мінеральна вода в Береговому - до 1150 метрів. Її температура біля поверхні досягає 58 градусів. Щоб купання в цілющій воді було приємним і безпечним, її охолоджують до 33-36 градусів. При прохолодній погоді на вулиці купання в такій термальній воді може здатися приємнішим, ніж у морі.
Відпочити на курорті можна в термальному комплексі "Жайворонок". Там є єдиний в Україні критий термальний басейн з температурою води до 33 градусів. А також два термальних басейни – для дітей і дорослих - просто неба, є ще басейн з кремнієвою водою звичайної температури, два водоспади і джакузі, гейзер і гідромасаж.
Вартість: 220 гривень за 2 години, і 420 гривень за весь день, дітям зростом від 120 см – удвічі дешевше. Для дітей зростом нижче - безкоштовно.
Косино: джакузі і сауни
Всього в 13 кілометрах від Берегового знаходиться інший відомий термальний курорт Косино - у селі Косонь. Тут вода надходить зі шлейфу залягання мінеральних вод, який пролягає через Францію, Італію, Австрію, Швейцарію та Балкани.
Вода в Косино піднімається з глибини 90 м. Вже в басейнах вона - з температурою 41 градус. Глибина залягання вод у Косино - 110 метрів. З глибини 90 метрів її піднімають на поверхню за допомогою насоса – в басейни така вода подається з температурою 25-40 градусів.
Фото: Відпочинок в термальних басейнах в Косино (pixabay.com)
У "термальних водах Косино" можна грітися і приймати процедури в 7 басейнах. П'ять з них – з гарячою мінеральною водою, два - з прісною. На курорті знаходиться найбільший у світі басейн з термальною водою - "Золотий кран здоров'я". Він відомий своїми фонтанами-джакузі у формі посуду для традиційних місцевих напоїв.
У комплексі можна не тільки подбати про своє здоров'я та відпочинок, а й розважитися в аквапарку з 12-метровими гірками, який працює до кінця літа, а також попаритися в семи різних саунах.
Вартість: 450 гривень за 3 години в басейнах комплексу, 900 – за весь день. Діти до 150 см зростом – безкоштовно.
Також у селі Косонь є й інші термальні комплекси, наприклад, "Еко-Термал". Вода в басейні має температуру 38-39 градусів.
Вартість: 500 гривень на день або 150 грн за дві години. Дітям з 6 до 12 років - 200 і 100 грн відповідно.
Велятино: вода корисніша за морську
Термальні басейни з різним складом мінеральних вод пропонують гостям і в туристичному комплексі в селі Велятино поблизу кордону з Румунією. Сама вода там-хлоридно-натрієва, борно-бромна з підвищеним вмістом йоду.
Термальні води надходять зі свердловини глибиною близько 1000 м з температурою від 36 градусів. Ця вода в 33 рази солоніша за морську, її мінералізація – близько 100 г на літр.
Фото: Басейни з термальною водою у Велятино (facebook.com/termalvodu)
У село Велятино їдуть лікувати захворювання опорно-рухового апарату, органи дихання та гінекологічні хвороби.
На базі комплексу "Теплі води Велятино" працюють 3 термальних і 2 мінеральних басейни, 5 - прісних басейнів. А також - 6 термальних ванн з різним мінеральним складом.
Вартість: 1 година купання – 100 гривень, цілий день – 400 грн. Діти до 140 см – 75 грн на годину, 200 грн – за день.
Лумшори: чани з нагрітою мінеральною водою
Відпочинок в Закарпатті можна провести в готелях і відвідувати термальні басейни за окрему плату, можна також оселитися в самих оздоровчих комплексах. Але один з найколоритніших варіантів оздоровлення в мінеральній воді в Карпата - чани просто неба.
У селі Лумшори термальні чани - традиційний вид оздоровлення. Ще в 17 столітті там був відкритий "курорт", а чани спочатку виготовляли з дерева. Вода в такій "ванні" - сірководнева (сульфідна) з родоном, якою лікують шкірні захворювання, суглоби і заспокоюють нервову систему.
Фото: Чани в Лумшорах (booking.com)
У селі у господарів є 18 чанів, відлитих за давньою австрійською технологією.
У такі чани на дно кладуть річкові камені і набирають до 250 л холодної мінеральної води з джерела. Під чаном запалюють вогонь і після нагрівання пропонують туристам "прийняти процедуру". Для більшого ефекту в воду додають лікарські трави, а гостям радять чергувати теплу воду із зануренням в річці.
Таке купання в чанах часто пропонується як релакс під час екскурсійних турів, хоча в Лумшорах можна оселитися на тиждень або більше серед мальовничої природи, щоб пройти "спа-курс" в чанах.
Вартість: від 350 гривень за годину.
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