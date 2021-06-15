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Море холодне, людей немає: пляжний сезон на морі в Україні переноситься через негоду

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Вівторок 15 червня 2021 17:00
Море холодне, людей немає: пляжний сезон на морі в Україні переноситься через негоду Фото: Погода на морі в Україні 15 червня (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Яка температура води на курортах Чорного і Азовського морів

Дощова погода, яка кілька тижнів не залишає територію України, позначилася і на морських курортах. Пляжі Азовського і Чорного морів залишаються порожніми.

У найближчі дні спокійний пляжний відпочинок залишається під сумнівом. Наприклад, цієї ночі в Генічеську вночі випало 24,4 мм опадів, а вранці додалося ще 8,1 мм. За даними місцевих метеорологів, температура повітря вранці 15 червня була 20 градусів.

Згідно з прогнозом Херсонського центру з гідрометеорології, 15-17 червня в області очікується дощ, гроза і град. При цьому денна температура буде прогріватися до 19-21 градуса в найближчий тиждень, і тільки з 22 червня підвищиться до 24 градусів.

Ми перевірили, яка зараз погода на курортах України і що очікувати туристам від відпустки в середині червня.

Туристи переносять відпустку на морі

Туристи, які планували морський відпочинок в червні, переносять дати відпустки. Про це говорять місцеві жителі, які здають житло відпочивальникам. А деякі з тих, хто вже приїхав, через кілька днів повертаються додому або залишаються в оплачених пансіонатах.

Море холодне, людей немає: пляжний сезон на морі в Україні переноситься через негоду

Фото: Погода в Генічеську 15 червня (facebook.com/Морська гідрометеорологічна станція Генічеськ)

"Людей дійсно ще небагато, багато переміщують дати. Сьогодні був дощ, а так здебільшого тепло. Море чисте і медуз поки немає", - розповіла РБК-Україна властниця приватних апартаментів в Генічеській Гірці на Арабатській стрілці Юлія Захарова.

Вона зазначила: цього року погода незвично прохолодна, через це навіть сама купалася в морі тільки один раз.

"Минулого року червень був теплішим, а в цьому весна була холодна. Зараз відпочивальники щодня плавають, але говорять по-різному: когось море бадьорить, комусь - тепле", - зазначила вона.

Як виглядають пляжі Чорного і Азовського морів

За даними карти погоди в реальному часі windy.com, температура води в Чорному морі в Одесі 15 червня досягає 19 градусів, біля Скадовська, Чорноморська і Затоки вода прогрілася до 20 градусів, в Приморському біля Вилкового і в Коблево – до 21 градуса.

У Генічеську і вздовж Арабатської стрілки - 22 градуси. Така ж вода в Кирилівці та Бердянську. Температура повітря там досягає 22-24 градусів вдень.

Море холодне, людей немає: пляжний сезон на морі в Україні переноситься через негоду

Фото: Погода на курорті Грибівка (скріншот РБК-Україна)

Стежити за погодою на морських курортах фахівці радять за веб-камерами. Такі є на пляжах готелів і в громадських місцях.

Наприклад, по камерах готелю в Грибівці в Одеській області видно, що пляжі з мокрим піском повністю порожні, дме сильний вітер і почався дощ. В Затоці також видно сіре небо і потемнілий від опадів пісок на порожніх пляжах.

У той же час уКирилівці Запорізької області на Азовському морі світить сонце, туристи засмагають, а кілька дорослих купаються, незважаючи на сильні хвилі.

Море холодне, людей немає: пляжний сезон на морі в Україні переноситься через негодуФото: Пляж в Кирилівці (скріншот РБК-Україна)

В Коблевому Миколаївській області похмуро і вітряно, пляжі порожні.

В Залізному порту у Херсонській області відпочивальникиі гуляють біля пляжу, але практично ніхто не купається через хмарну погоду, по калюжах видно, що нещодавно пройшов дощ.

Море холодне, людей немає: пляжний сезон на морі в Україні переноситься через негодуФото: Пляж в Залізному порту (скріншот РБК-Україна)

На курортах Арабатської стрілки - в Генгірці, Щасливцевому і Стрілковому видно мало людей на пляжах, але при цьому чути сильний вітер, море штормить, але дощу немає.

Нагадаємо, ми писали, які пляжі Херсонської області - найчистіші.

Також пропонуємо почитати, як зароджувався популярний курорт Арабатська стрілка.

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