"Можуть закрити кордони": що буде з турами на курорти Туреччини на піку сезону

У разі локдауну туристам запропонують альтернативні напрямки або повернуть гроші

Найпопулярніша туристична країна серед українців цього літа може незабаром закрити кордони для іноземців. Таке рішення назріває в Туреччині у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом штаму "Дельта".

Про це повідомив міністр культури та туризму республіки Мехмет Нурі Ерсой в ефірі одного з телеканалів. За його словами, поки таке питання на порядку денному не стоїть, але все залежатиме від темпів вакцинації населення. Тим часом число випадків зараження штамом "Дельта" в країні зросло за останній тиждень майже втричі й досягло 750.

"Ні від чого гарантії немає, і, звичайно, потрібно дивитися, що відбувається в ряді провінцій зі штамом "Дельта". Однак за міжнародними авіарейсами до уваги береться ситуація по всій країні. Пріоритет - максимальна вакцинація", - заявив Ерсой.

Згідно з даними сайту worldometers.info, на цю мить Туреччина займає 6 місце серед країн світу із захворюваності на COVID (виявляють близько 7-8 тисяч нових випадків щодня).

До слова, різкий сплеск захворюваності місцеві чиновники пов'язують з недавнім відновленням турпотоку з Росії. Про цей фактор свідчать і дані на сайті МОЗ Туреччини, де видно, що в найпопулярнішій у туристів провінції Анталія за останні тижні захворюваність становить 65 осіб на 100 тис.населення, в той час, як в провінції Мугла (курорти на Егейському морі) – 16,7.

Фото: Курортна локація в Туреччині (pixabay.com)

"Можуть ввести умову вакцинації для туристів": думка експерта

Закриття кордонів Туреччини на піку сезону – абсолютно реальний сценарій, вважає заступник гендиректора компанії "TEZ Tour Україна" Олександр Новіковський.

"Якщо Туреччина зараз почне "захлинатися" від вірусу, то на перше місце вийде внутрішня безпека. Це суттєво вплине на масовий труїзм. Але з практики ми бачимо, що може бути також посилення контролю при перетині кордону - наявність ПЛР-тестів або вакцинації. Також можуть ввести в'їзд тільки для вакцинованих туристів", - перераховує експерт можливі заходи в коментарі РБК-Україна.

Фото: Пляж на Анталійському узбережжі (booking.com)

Заява турецької влади про можливе закриття для іноземців поки не викликає занепокоєння в туристичній сфері і не внесла змін в роботу туристичних компаній, додає він.

Чого чекати туристам, які купили тури до Туреччини

За словами Олександра Новіковського, в цьому сезоні більшість туристів бронюють тури за тиждень-два до поїздки, тому можливе закриття кордонів Туреччини зачепить не надто багато мандрівників.

За його підрахунками, ринок Туреччини на сьогодні становить приблизно 50-60% від загального виїзного турпотоку. За сезон з квітня по жовтень в Анталію виїжджають понад 700 тисяч українців: це в середньому 100 тисяч туристів на місяць.

"Тобто близько 200-250 тисяч туристів могли б поїхати до Туреччини до кінця цього сезону. Але Туреччина навіть якщо і закриється, то не за один день. Не всі українські туристи бронюють тури наперед, як правило - сьогодні на завтра, на тиждень-два наперед. Можливо, і буде до 100 тисяч бронювань. Але навіть у разі закриття кордонів оператори зможуть як мінімум запропонувати альтернативи або повернуть гроші", - пояснює керівник компанії-туроператора.

Фото: Замість Туреччини туристам запропонують Грецію і Єгипет (Марина Казакова)

За його словами, без відпустки українці не залишаться і вибір серед доступних країн є.

"На сьогодні у нас є альтернативні напрямки: Греція, Кіпр. Активним залишається Єгипет - думаю, в цьому напрямку збільшиться кількість відпочивальників. Також зросте турпотік в Об'єднані Арабські Емірати", - прогнозує експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що побачити й спробувати у Фетхіє - улюбленому курорті західних туристів в Туреччині.

Також повідомлялося, в які країни ЄС можна їхати вже сьогодні.