Мільйони людей продовжують втрачати роботу. Стали відомі масштаби врат туризму від пандемії у 2021 році

Високий рівень вакцинації допомагає відроджувати сферу, кажуть у ВТО
Деякі невеликі європейські країни показали набагато кращі результати прибуттів іноземних туристів в червні й навіть перевищили рівень до пандемії у 2019 році, попри обмеження. Про це повідомляє Shengenvisa.info з посиланням на прес-реліз від Всесвітньої туристичної організації (World Tourism Organization - UNWTO).
Повідомляється, що на тлі послаблень обмежень на поїздки та розширенням масштабів вакцинації в багатьох частинах світу, в червні й липні цього року в міжнародному туризмі "з'явилися ознаки пожвавлення".
Згідно з останнім дослідженням ВТО, близько 54 мільйонів туристів перетнули міжнародні кордони тільки в липні 2021 року. Це на 67% менше у порівнянні з тим самим місяцем 2019 року, але це найвищий показник з квітня 2020 року.
"Очевидно, що існує великий попит на міжнародний туризм, і багато напрямків почали безпечно і відповідально зустрічати гостей. Однак справжнє відновлення туризму припинене, оскільки невідповідність правил і нерівномірна вакцинація продовжують впливати на впевненість у поїздках", - сказав генеральний секретар ВТО Зураб Пололікашвілі.
Згідно зі звітом організації, по більшості напрямків в червні та липні спостерігалося помірне зростання числа міжнародних поїздок в порівнянні з 2020 роком. Проте 2021 рік залишається непростим для світового туризму, оскільки кількість міжнародних прибуттів знизилася на 80% за перші шість місяців 2021 року у порівнянні з 2019 роком.
Повідомляється, що сектор подорожей і туризму в Азіатсько-тихоокеанському регіоні продемонстрував найслабші результати в період з січня по липень. Там зареєстровано зниження кількості міжнародних прибуттів на 95% у порівнянні з періодом до пандемії.
Фото: Туристи в Берні, Швейцарія (unsplash.com/prateek-mahesh)
Друге за величиною зниження було зареєстровано на Близькому Сході (мінус 82%), за ним слідують Європа й Африка (мінус 77%). У Північній та Південній Америці спостерігається менший спад (мінус 68 відсотків), а Карибський басейн показав кращі показники серед субрегіонів в усьому світі.
Крім того, деякі невеликі європейські напрямки показали найкращі результати в червні та липні: кількість прибуттів була близькою або перевищувала рівні, зареєстровані до пандемії у 2019 році.
Прогрес у вакцинації й зняття обмежень на поїздки сприяло зростанню туризму, підкреслюють в організації. Експерти припустили, що до кінця року все ж будуть досягнуті кращі результати.
"Майже половина всіх експертів організації як і раніше вважають, що міжнародний туризм повернеться до рівня 2019 року у 2024 році або пізніше, в той час як інший прогнозують відновлення у 2023 році",- йдеться у заяві Всесвітньої туристичної організації.
Однак експерти не очікують, що найближчим часом міжнародний туризм повністю відновиться, якщо показники вакцинації не збільшаться.
Днями було опубліковано дослідження ще однієї організації - Всесвітньої Ради з подорожей і туризму (WTTC). Воно показує, що ВВП країн "зросте менш ніж на третину, оскільки туризм відновлюється навіть повільніше, ніж очікувалося", повідомляє те ж видання SchengenVisaInfo.com.
Дослідження показують, що відновлення туризму та подорожей займає більше часу, ніж очікувалося. Причина тому - щорічно через пандемію мільйони людей і далі втрачають робочі місця.
Фото: У безлічі країн співробітники сфер туризму та обслуговування продовжують втрачати роботу - WTTC (unsplash.com/matthieu-oger)
Згідно з прес-релізом WTTC, відсутність міжнародної координації, суворі обмеження на поїздки та низький рівень вакцинації в декількох країнах і регіонах серйозно вплинули на туристичний сектор і призвели до його спаду.
Дослідження було проведено Oxford Economics на замовлення WTTC і грунтувалося на поточних показниках вакцинації в усьому світі, довірі споживачів і менш суворих обмеженнях на пересування по світу.
Результати дослідження також показують, що минулого року близько 62 мільйонів людей втратили робочі місця, пов'язані з цим сектором. І до кінця року цей показник повинен покращитися тільки на 0,7%. Однак дані дослідження пророкують зростання кількості робочих місць в цьому секторі на 18% в річному численні.
"Минулого року в усьому світі було втрачено 62 мільйони робочих місць у сфері подорожей і туризму, а наші дані показують зростання лише на 0,7 відсотка в цьому році. Але наступний рік виглядає для світової економіки й робочих місць більш оптимістично", - заявила президент WTTC Джулія Сімпсон.
Вона підкреслила, що простіші правила пересування між країнами можуть врятувати робочі місця і підняти економіку.
Фото: Туристи на вулицях Риму в Італії (unsplash.com/ilnur-kalimullin)
Також дослідження показує, що відновлення могло б просуватися швидше, якби виконувалися наступні критерії:
- повністю вакциновані мандрівники можуть вільно пересуватися незалежно від країни їх походження або країни прямування;
- система сертифікатів вакцинації та відновлення може бути оцифрована, щоб мандрівники могли підтвердити свій статус у всьому світі набагато швидше.
- все вакцини, дозволені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), повинні бути визнані у всьому світі, і всі необхідні заходи повинні бути схвалені органами суворого регулювання (SRA);
- все профільні органи повинні погодитися з тим, що міжнародні поїздки безпечні з додатковими протоколами по охорони здоров'я і безпеки.
У роки до пандемії сектор подорожей і туризму приніс світовій економіці майже 90,2 трильйона доларів. У 2020 році внесок сектора знизився на 49,1%, що призвело до збитків у 4,5 трильйона доларів. 30,7-відсоткове зростання сектора становить всього 1,4 трильйона доларів, які генеруються в основному за рахунок внутрішніх витрат.
У WTTC вважають, що світова економіка може вирости на 37,5%, досягнувши рекордного рівня в 6,4 трильйона доларів США у порівнянні з 4,7 трильйонами доларів у 2020 році. Очікується, що кількість робочих місць у цьому секторі перевищить рівень 2019 року, щорічно збільшуючись на 20,1% - понад 349 мільйонів робочих місць.
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