Мільйони людей продовжують втрачати роботу. Стали відомі масштаби врат туризму від пандемії у 2021 році

Деякі невеликі європейські країни показали набагато кращі результати прибуттів іноземних туристів в червні й навіть перевищили рівень до пандемії у 2019 році, попри обмеження. Про це повідомляє Shengenvisa.info з посиланням на прес-реліз від Всесвітньої туристичної організації (World Tourism Organization - UNWTO).

Повідомляється, що на тлі послаблень обмежень на поїздки та розширенням масштабів вакцинації в багатьох частинах світу, в червні й липні цього року в міжнародному туризмі "з'явилися ознаки пожвавлення".

Згідно з останнім дослідженням ВТО, близько 54 мільйонів туристів перетнули міжнародні кордони тільки в липні 2021 року. Це на 67% менше у порівнянні з тим самим місяцем 2019 року, але це найвищий показник з квітня 2020 року.

"Очевидно, що існує великий попит на міжнародний туризм, і багато напрямків почали безпечно і відповідально зустрічати гостей. Однак справжнє відновлення туризму припинене, оскільки невідповідність правил і нерівномірна вакцинація продовжують впливати на впевненість у поїздках", - сказав генеральний секретар ВТО Зураб Пололікашвілі.

Згідно зі звітом організації, по більшості напрямків в червні та липні спостерігалося помірне зростання числа міжнародних поїздок в порівнянні з 2020 роком. Проте 2021 рік залишається непростим для світового туризму, оскільки кількість міжнародних прибуттів знизилася на 80% за перші шість місяців 2021 року у порівнянні з 2019 роком.

"Туризм відновиться не раніше 2024 року"

Повідомляється, що сектор подорожей і туризму в Азіатсько-тихоокеанському регіоні продемонстрував найслабші результати в період з січня по липень. Там зареєстровано зниження кількості міжнародних прибуттів на 95% у порівнянні з періодом до пандемії.

Фото: Туристи в Берні, Швейцарія (unsplash.com/prateek-mahesh)

Друге за величиною зниження було зареєстровано на Близькому Сході (мінус 82%), за ним слідують Європа й Африка (мінус 77%). У Північній та Південній Америці спостерігається менший спад (мінус 68 відсотків), а Карибський басейн показав кращі показники серед субрегіонів в усьому світі.

Крім того, деякі невеликі європейські напрямки показали найкращі результати в червні та липні: кількість прибуттів була близькою або перевищувала рівні, зареєстровані до пандемії у 2019 році.

Прогрес у вакцинації й зняття обмежень на поїздки сприяло зростанню туризму, підкреслюють в організації. Експерти припустили, що до кінця року все ж будуть досягнуті кращі результати.

"Майже половина всіх експертів організації як і раніше вважають, що міжнародний туризм повернеться до рівня 2019 року у 2024 році або пізніше, в той час як інший прогнозують відновлення у 2023 році",- йдеться у заяві Всесвітньої туристичної організації.

Однак експерти не очікують, що найближчим часом міжнародний туризм повністю відновиться, якщо показники вакцинації не збільшаться.

Туризм активізується "повільніше, ніж очікувалося"

Днями було опубліковано дослідження ще однієї організації - Всесвітньої Ради з подорожей і туризму (WTTC). Воно показує, що ВВП країн "зросте менш ніж на третину, оскільки туризм відновлюється навіть повільніше, ніж очікувалося", повідомляє те ж видання SchengenVisaInfo.com.

Дослідження показують, що відновлення туризму та подорожей займає більше часу, ніж очікувалося. Причина тому - щорічно через пандемію мільйони людей і далі втрачають робочі місця.

Фото: У безлічі країн співробітники сфер туризму та обслуговування продовжують втрачати роботу - WTTC (unsplash.com/matthieu-oger)

Згідно з прес-релізом WTTC, відсутність міжнародної координації, суворі обмеження на поїздки та низький рівень вакцинації в декількох країнах і регіонах серйозно вплинули на туристичний сектор і призвели до його спаду.

Дослідження було проведено Oxford Economics на замовлення WTTC і грунтувалося на поточних показниках вакцинації в усьому світі, довірі споживачів і менш суворих обмеженнях на пересування по світу.

Результати дослідження також показують, що минулого року близько 62 мільйонів людей втратили робочі місця, пов'язані з цим сектором. І до кінця року цей показник повинен покращитися тільки на 0,7%. Однак дані дослідження пророкують зростання кількості робочих місць в цьому секторі на 18% в річному численні.

"Минулого року в усьому світі було втрачено 62 мільйони робочих місць у сфері подорожей і туризму, а наші дані показують зростання лише на 0,7 відсотка в цьому році. Але наступний рік виглядає для світової економіки й робочих місць більш оптимістично", - заявила президент WTTC Джулія Сімпсон.

Вона підкреслила, що простіші правила пересування між країнами можуть врятувати робочі місця і підняти економіку.

Фото: Туристи на вулицях Риму в Італії (unsplash.com/ilnur-kalimullin)

Також дослідження показує, що відновлення могло б просуватися швидше, якби виконувалися наступні критерії:

- повністю вакциновані мандрівники можуть вільно пересуватися незалежно від країни їх походження або країни прямування;

- система сертифікатів вакцинації та відновлення може бути оцифрована, щоб мандрівники могли підтвердити свій статус у всьому світі набагато швидше.

- все вакцини, дозволені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), повинні бути визнані у всьому світі, і всі необхідні заходи повинні бути схвалені органами суворого регулювання (SRA);

- все профільні органи повинні погодитися з тим, що міжнародні поїздки безпечні з додатковими протоколами по охорони здоров'я і безпеки.

У роки до пандемії сектор подорожей і туризму приніс світовій економіці майже 90,2 трильйона доларів. У 2020 році внесок сектора знизився на 49,1%, що призвело до збитків у 4,5 трильйона доларів. 30,7-відсоткове зростання сектора становить всього 1,4 трильйона доларів, які генеруються в основному за рахунок внутрішніх витрат.

У WTTC вважають, що світова економіка може вирости на 37,5%, досягнувши рекордного рівня в 6,4 трильйона доларів США у порівнянні з 4,7 трильйонами доларів у 2020 році. Очікується, що кількість робочих місць у цьому секторі перевищить рівень 2019 року, щорічно збільшуючись на 20,1% - понад 349 мільйонів робочих місць.

Зазначимо, раніше були названі країни, які найбільше постраждали від відсутності туристів.

Також туристам назвали найбезпечніші країни світу для подорожей.