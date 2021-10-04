"Місце великої історії". У Туреччині відкрили масштабний підводний парк на місці боїв за Дарданелли

У Туреччині відкрився перший підводний парк на місці битв Першої світової війни – унікальна у своєму роді експозиція для дайвінг-туризму. Любителі історії зможуть не тільки побачити затонулі кораблі на місці епічних подій, але і буквально доторкнутися до столітніх артефактів, повідомляє hurriyetdailynews.com.

"Історичний підводний парк Галліполі" відкрили 2 жовтня в провінції Чанаккале, неподалік від фортеці Седдюлбахір – на кордоні Егейського і Мармурового морів.

У цьому місці відбувалися запеклі бої за Дарданелли між військами Османської імперії і силами союзників. Зараз туристи-дайвери зможуть побачити в підводному "музеї" 14 кораблів, які збереглися на морському дні. У тому числі - британськийк королівський лінкор "HMS Majestic", який 106 років тому затонув біля берегів фортеці.

Майбутній центр світового дайвінг-туризму

Як і в будь-якому іншому підводному музеї, "експонати" зберігаються під товщею води, тому вивчати їх можна в спорядженні для дайвінгу.

Відео: Підводний парк Галліполі (YouTube/DHA)

"Історичний підводний парк Галліполі" пропонує туристам 14 точок для дайвінгу на площі 150 кілометрів. Він складається із залишків кораблів HMS Majestic, бухти Ертугрул і руїн корабля Сахалієн, баржі Хеллес, затонулих кораблів в затоці Текке, баржі Арібурну, баржі Кючюккеміклі, інших морських суден.

На церемонії відкриття глава історичного центру Дарданелльських воєн Галліполі Ісмаїл Кашдемір розповів про те, що підводний парк збираються зробити одним з центрів світового дайвінг-туризму.

"Ми відкриваємо історичний підводний парк Галліполі в дайвінг-центрі Чанаккале, який незабаром може стати найважливішим дайвінг-центром у світі. Тут відбулася велика битва, і це місце великої історії. У Чанаккале у кожної загибелі корабля була своя історія", - зазначив він.

Фото: Туристам покажуть 14 кораблів і барж часів Першої світової війни (Directorate of Gallipoli Historic Site)

Заступник міністра культури і туризму Туреччини Надір Алпаслан сказав, що Чанаккале має важливий потенціал з точки зору історії, культури і дайвінг-туризму, і додав:

"Люди з усіх частин світу будуть стікатися в це місце, і це призведе до його подальшого розвитку".

Півострів Галліполі: що ще побачать мандрівники

Дарданельська операція (Галліпольська) - спроба сил Антанти в 1915-16 роках захопити контроль на Босфором, яка закінчилася перемогою турецьких сил.

Зараз на південному краю півострова Галліполі на європейській стороні Дарданелл розташований історичний національний парк Галліполі. Заснований в 1973 році і включений в Список національних парків і охоронних територій ООН, він займає площу 33 тисячі гектарів.

Фото: Площа підводного парку - 150 кілометрів (Directorate of Gallipoli Historic Site)

Національний парк заснували на честь солдатів, загиблих на півострові Галліполі. Тут є затонулі кораблі, траншеї, замки, вежі. Також - могили та меморіали 250 000 турецьких солдатів і стільки ж - загиблих воїнів з Австралії, Нової Зеландії, Англії та Франції. Тисячі людей щорічно відвідують військові кладовища, і це - одне з найвідоміших місць в Туреччині.

Півострів Галліполі офіційно зареєстрований як історичний об'єкт і має величезне культурне значення. У парку також є багато археологічних пам'яток, деякі з яких датуються 4000 роком до нашої ери.

Фото: Артефактам під водою більше 100 років (Directorate of Gallipoli Historic Site)

Між стародавніми пам'ятками знаходяться пляжі, затоки, солоне озеро. Наприклад, поблизу туристи можуть відвідати руїни Трої.

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