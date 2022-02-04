Місць все менше, а ціни ростуть. Скільки коштує відпочити в Буковелі в останній місяць зими

Засніжені Карпати - одне з найромантичніших місць для проведення зимової відпустки в Україні. Для багатьох туристів відпочинок в Буковелі в лютому вже став традицією - погода сприяє атмосфері свята і затишку, а готелі більш доступні в порівнянні з датами в січні.

На схилах курорту з 11 лютого до кінця місяця заплановані кілька чемпіонатів з зимових видів спорту: слоупстайлу і біг-ейру, могулу (спуску з трюками по схилу зі сніговими буграми), сноуборд-кросу. Брати участь будуть українські та іноземні спортсмени. Туристів попереджають, що у зв'язку з проведенням спортивних заходів деякі схили будуть тимчасово закриті для катання.

Скільки коштує відпочити в Буковелі в другій половині лютого, щоб відзначити там день святого Валентина і стати свідком захопливих змагань – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Які розваги чекають на туристів у Буковелі взимку

На сайті курорту серед зимових розваг можна нарахувати більше 20 видів активностей і локацій, які підійдуть як сім'ям з дітьми, так і любителям екстриму. Наприклад, навіть тим туристам, які не хочуть кататися на лижах, є можливість покататися на оглядовому підйомнику. Для дітей і дорослих працюють:

санна траса і сноутюбінг:

тролей;

каток;

можна покататися на упряжках з хаскі;

відвідати етно-парк.

Фото: На гірськолижному курорті вистачає розваг для гостей (unsplash.com/ed-pylypenko)

Для екстремалів також є чимало варіантів не занудьгувати:

"буковельські гірки" (зіплайн з крутими віражами між деревами);

катання на снігоходах і всюдиходах;

картинг;

роуп-джампінг.

Також є великий вибір неспортивних розваг: спа, чани, ресторани і кафе, ярмарок.

При цьому Буковель в 2022 році визнають одним з найдоступніших за ціною європейських курортів. Наприклад, в недавньому дослідженні німецької платформи для бронювання подорожей Travelcircus, українському гірськолижному відпочинку віддали друге місце після Австрії в списку 11 кращих напрямків. Враховувалася вартість, акторів, кілометри трас, співвідношення ціни і якості і "інстаграмність".

Відзначається, що любителям зимових видів спорту на цьому гірськолижному курорті доступно 68 кілометрів трас: 43% легких, 41% - середніх і 16% складних спусків, тому кожен знайде відповідний схил.

Фото: У Буковелі - 68 кілометрів трас (unsplash.com/tanya-pro)

Скільки коштує відпочинок в готелях Буковеля в другій половині лютого

Перевіряємо вартість тижневого проживання для двох на дати 13-20 лютого на сайтах бронювання розміщення в готелях. У багатьох популярних об'єктах вільних місць залишилися одиниці.

Наприклад, в готелі "Radisson Blu Bukovel" 5 * поруч з підйомником №7 міні-відпустка в 7 ночей обійдеться в 189182 гривень за двох в номері "люкс". Але на сусідні дати залишилися ще більш доступні за ціною номери - наприклад, з 18 лютого можна забронювати покращений номер з балконом за 35304 гривень за 4 ночі.

А в 4* спа-готелі "Marion Spa" пропонують знижку на розміщення - тиждень в номері "напівлюкс" обійдеться в 41642 гривень (знижка з 52052 гривень) з включеним сніданком.

В "Tavel Hotel & SPA" 4* також поруч з підйомником №7 проживання в сімейному номері "делюкс" з доступом в спа-центр і сніданками обійдеться в 55502 гривень.

В апарт-готелі "BUKA & SPA" вільних місць на день святого Валентина немає, але вже з 19 лютого можна зупинитися в покращених апартаментах зі знижкою – 18864 гривень (замість 26948 гривень) за 4 ночі.

В "Amarena SPA Hotel" двомісний номер "Делюкс" зі сніданками обійдеться в 19600 гривень (замість 24500 гривень) з 16 лютого.

Фото: Багато готелів в Буковелі мають спа-центри (booking.com)

Чи зросли ціни на готелі в порівнянні з січнем

У порівнянні з цінами, за якими в січні можна було забронювати відпочинок в Буковелі на 5-13 лютого, видно, що готелі підняли вартість проживання на "романтичні" дати на 10-25%.

У той же час ціни на відпочинок в готелях курорту в січні теж не відрізнялися доступністю. Вартість почали підвищувати з грудня, повідомляло раніше РБК-Україна. Незважаючи на це, в період новорічних свят і після них курорт був буквально "забитий" туристами.

Однак, станом на другу половину лютого, доступним залишається бюджетне житло на курорті. Наприклад, на відстані 2-3 км від центру в приватних садибах і міні-готелях стандартний двомісний номер можна знайти за ціною 8000-10000 гривень за 7 ночей, а радіусі до 15 км від Буковеля в навколишніх селах двомісний номер в гостьовому будинку можна зняти за ціною від 4 тис.гривень за двох.

Нагадаємо, ми писали, які гірськолижні курорти Європи виявилися найдоступнішими.

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