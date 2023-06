Меньше 3 евро. Как воспользоваться бюджетным проездом в Англии: маршруты

Стоимость проезда в автобусах большинства районов Англии будет стоить не более 2 фунтов (2,26 евро) по меньшей мере до конца июня этого года. Вероятно, опцию продлят до конца октября. Британское правительство ввело такую программу, чтобы поощрить людей выбирать общественный транспорт вместо частных авто.

Пассажиры могут заплатить гораздо меньше привычной цены билета. В акции участвует большинство крупных автобусных операторов.

Как купить билеты за 2 фунта и где ими можно воспользоваться

В этом году в Англии вступили в силу тарифы на проезд в автобусах в размере 2 фунтов стерлингов на большинстве маршрутов за городами. Кампания под названием "Передвигайся за 2 фунта" (Get around for 2£) имеет целью поощрить людей чаще пользоваться общественным транспортом.

Средняя цена составляет 2,80 фунта стерлингов (3,16 евро). Путешественники могут сэкономить около 30% на большинстве маршрутов или до 87% на некоторых сельских маршрутах. Более 130 автобусных операторов принимают участие в инициативе, включая National Express и Stagecoach.

Обратите внимание. Стоимость проезда 2 фунта доступна только на территории Англии за пределами Лондона. Например, в Уэльс вы можете путешествовать за 2 фунта, если садитесь на автобус из Англии. Однако когда вы въедете в Уэльс, будут применяться другие тарифы. Список маршрутов, где билет не действует, можно просмотреть по ссылке.

После активации мобильные билеты действительны всего 4 часа.

Одноразовый билет за 2 фунта можно купить в приложении Arriva UK Bus или оплатить его при посадке наличными или картой. Приложение доступно в Apple App Store и Google Play.

Также можно воспользоваться планировщиком путешествий на странице. Там нужно ввести свое местонахождение и пункт назначения, и вы увидите все автобусы, доступные на выбранное время.

"Поездка за 2 фунта стерлингов на автобусе помогает клиентам, сталкивающимся с ростом расходов, и опробовать новый вариант путешествия", – говорит Грэм Видлер, исполнительный директор Конфедерации пассажирского транспорта, представляющий интересы автобусных операторов.

Самые живописные автобусные маршруты в Англии за 2 фунта

Бюджетные цены на автобусы по Англии – это возможность для путешественников подробнее исследовать английскую сельскую местность, пишет Euronews Travel. Там составили путеводитель самых живописных автобусных маршрутов Англии.

Лучший по их мнению маршрут – автобусом №65 из Бакстона в Шеффилд, который занимает примерно час 30 минут и проходит через лесистый национальный парк Пик-Дистрикт.

Перед посадкой в автобус можно посетить живописные сады викторианской эпохи в Pavilion Gardens в Бакстоне. А в конце маршрута – ботанический сад Шеффилда. Также там можно подробнее изучить промышленную историю города, посетив музей острова Келхэм.

Второй маршрут – 1A "Coastal Clipper" от города Лоустофт (Lowestoft) до поселка Мертхэм (Martham). Двухчасовой маршрут проходит через побережье, травянистые дюны и тихие пляжные села. Здесь следует исследовать курортные города Грейт-Ярмут, Хемсби (Hemsby), Винтертон-он-Си (Winterton-on-Sea) и Кайстер-он-Си (Caister- on-Sea).

Третий маршрут – AD122 Hadrian's Wall Country Bus компании от перевозчика GO North East. Он следует из Хексема (Hexham) в Халтвисл (Haltwhistle). Проезд по маршруту длится 1 час 15 минут: можно исследовать римское прошлое северной Англии с остановками у выдающихся исторических локаций, таких как Силл, Музей римской армии и разнообразные римские форты вдоль стены.

Между тем, Словения вслед за Германией, Люксембургом и Венгрией запустила единственный проездной на все виды транспорта в стране, кроме городского. Мы писали, как воспользоваться таким бюджетным проездным.

Также весной Венгрия также ввела две новые проездные: обе доступны для туристов и украинцев, временно находящихся в этой стране.

