У Мексиці після спрощення в'їзду запроваджують нові обмеження: що потрібно знати

У всіх громадських місцях перевірятимуть сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест
У деяких туристичних регіонах Мексики вирішили посилити карантинні обмеження, повідомляє Travelandleisure.com.
Нові правила запровадили у трьох штатах країни – Халіско, Нижня Каліфорнія та Тласкала. Нові норми поширюються на людей віком від 18 років та старшими.
Тепер у громадських місцях перевірятимуть наявність сертифіката про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19 не старше 48 годин.
Також це правило поширюється на готелі, торгові центри, бари, ресторани, концерти та стадіони.
Фото: У Мексиці у громадських місцях перевірятимуть наявність сертифіката про вакцинацію або негативний результат тесту на COVID-19 (unsplash.com/roman-lopez)
Зазначимо, тиждень тому влада Мексики вирішила скасувати всі обмеження на в'їзд у країну: тепер туристам не потрібно заповнювати навіть онлайн-форму при перетині кордону. Однак при цьому карантинні обмеження в країні продовжують діяти.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Європі через нову хвилю COVID посилюють правила.