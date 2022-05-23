Повільне відновлення. Ціни за оренду житла у Києві впали майже на 40%

Зараз ринок нерухомості перебуває на дні, але вже почав відновлюватись. Якщо в березні практично ніхто не продавав і не купував квартири, то у травні ринок активізується, хоч обсяг поки й невеликий.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю маркетинг-директора ЛУН Дениса Суділковського для dev.ua.

За словами фахівця, відновлення вторинного ринку буде повільнішим, оскільки там вища латентність: люди, які продають нерухомість, можуть рік почекати й не робити цього саме зараз.

Позитивним є те, що декілька тижнів тому в Україні відкрили реєстри. Це означає, що знову можна купувати й продавати готове житло. За словами експерта, ринок оренди збалансувався. На ньому також вже можна працювати.

"У нас є декілька планів на наступні півтора року для того, щоб розуміти, як себе поведе ринок. Є сценарій, коли ринок відновиться на 60%, і коли повністю відновиться. Але це поведінкова економіка. І люди думають про житло, коли впевнені в майбутньому. А зараз майбутнє цілком залежить від успіхів ЗСУ", — відзначає Денис Судліковський.

Він констатує, що зараз люди справді поступово повертаються до Києва. Тим часом офіційні установи просять робити це не так швидко, оскільки інфраструктура міста відновилася ще не повною мірою.

"50% від довоєнного ринку — це кількість людей, які шукають житло. Ціна на оренду в середньому на ринку впала на 38% у гривні", — каже він.

Київ зараз відстає від західних регіонів за темпами відновлення. У Львові, приміром, вже 79% новобудов продовжили будівництво. В Києві — лише 17%, каже Судліковський.

Експерт пояснює це розумінням того, що війна не завершилася, і столиця України все ж може опинитися у небезпеці. Вірогідність низька, але вона все ж залишається.

"Навіть в Одесі, яка ближче до бойових дій на поточний момент, вже більш ніж половина жилих комплексів знов будуються", — наводить він приклад.

При цьому експерт ЛУН констатує, що "ніякого дива у вигляді квартир на продаж у Києві за 20-30 тисяч доларів не буде".

Нагадаємо, раніше ми писали, як продати квартиру у випадку втрати документів на житло.

Тим часом під час війни в Україні ціни за оренду житла в Києві продовжують знижуватися.