Масштабні плани: куди українці поїдуть відпочивати цього літа

Фото: Відпочинок в Україні та в Болгарії (колаж РБК-Україна)

Чого чекати від нового сезону відпусток під час карантину

Напередодні курортного сезону 2021 виникає питання – яким він буде для українців? Я впевнений, що він стане набагато більш активним, ніж минулого року. Однак у векторах напрямків для відпочинку кардинальних змін не передбачається.

Давайте розберемося детальніше в тому, чого нам варто чекати від нового туристичного сезону 2021 року.

До Туреччини запланована велика кількість рейсів

Поза сумнівами, у цьому сезоні величезна кількість українців полетить на відпочинок у Туреччину. І навіть неодноразово.

Країна продемонструвала чудовий приклад ефективної боротьби з поширенням рівня захворюваності COVID і сьогодні вже готова приймати потоки туристів, хоча сезон стартує з середини квітня.

Фото: Кількість чартерів з України до Туреччини влітку збільшиться на 62% у порівнянні з 2019 роком (РБК-Україна)

Підтвердження тому – велика кількість рейсів, які планується виконувати між містами України й Туреччини.

За попередніми підрахунками, кількість чартерних перельотів між містами України та Туреччини в літньому сезоні 2021 збільшиться на 62% у порівнянні з 2019 докарантинним роком. У цьому сезоні планується виконання 326 рейсів на тиждень. Більше третини всіх перельотів - 128 - заявлено на лінії "Київ-Анталія".

В конкуренції за туриста

Ще один лідер за відвідуваністю серед українців – Єгипет – також не залишиться в тіні цього літа. На сьогодні діє угода про звільнення від візового збору туристів з України, які прилітають в курортні міста Єгипту, до 30 квітня.

Але є всі підстави вважати, що цю пільгу буде пролонговано ще на один сезон, оскільки Єгипту все ж доведеться зіткнутися з серйозною конкуренцією з боку Туреччини.

Також про затребуваність Єгипту говорить поява рейсів нового українського лоукосту Bees Airline, який свої перші перевезення буде виконувати на чартерних лініях "Київ-Шарм-ель-Шейх" і "Київ-Марса-Алам".

Фото: До нового сезону відпочинку готується Болгарія (pixabay.com)

Болгарія готується до нового сезону

Активно готується до нового сезону і Болгарія. Вже офіційно анонсовано старт нового туристичного сезону - з 1 травня. І Болгарія готова пускати громадян третіх країн, у тому числі України.

Згідно з актуальними даними, опублікованими на порталі VisitUkraine.today, в'їзд в країну буде супроводжуватися вже звичними зобов'язаннями – наявністю довідки про вакцинацію від COVID-19, або ж довідки про наявність антитіл до коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. Або потрібно буде на в'їзді в Болгарію пред'явити негативний результат ПЛР-тесту.

Лоукостери оголосили про нові рейси до Європи

Найбільший лоукостер Європи Ryanair також анонсував істотне збільшення кількості рейсів з України в країни Європи вже з кінця березня.

На початковому етапі це будуть рейси з аеропортів Бориспіль, Одеса і Львів до Італії, Польщі, Німеччини, Литви, Великої Британії, Австрії, Болгарії. Відновлення ще 37 маршрутів заплановане на травень, червень і липень.

Фото: Великий лоукостер незабаром запустить нові рейси з України в Європу (pixabay.com)

Після перерви тривалістю в цілий рік, відновлює польоти AirBaltic. І хоч Латвія поки закрита для в'їзду з метою туризму, відновлення регулярних рейсів говорить про зростання попиту на цей напрямок.

До того ж, є надія, що країни ЄС і Балтії незабаром скасують чи пом'якшать карантинні обмеження для вакцинованих громадян України.

Під сонцем Приазов'я

Що стосується наших курортів, як і щороку, українці бажатимуть грітися під сонцем Одещини, Херсонщини та Приазов'я. Вибір певного курорту буде вже залежати від фінансових можливостей.

До туристичного сезону вже активно готується "Укрзалізниця", яка днями оголосила про запуск 30 додаткових поїздів на літо, велика частина з яких з'єднає Західну, Північну та Східну Україну з Південним регіоном.

Фото: Українці будуть вибирати відпочинок на море всередині країни (wikipedia.org)

Зі стрибком розвитку внутрішнього туризму став популярний такий напрямок як staycation (від англ. stay - залишатися, vacation - відпустка). Воно являє собою короткострокові вилазки на невеликі відстані від дому, які дозволяють відпочити, відволіктися і ненадовго змінити обстановку.

І тут вже українці будуть вибирати з сотень заміських готелів та комплексів у своїй або найближчої області, куди легко і швидко можна доїхати особистим авто.

Нагадаємо, раніше ми писали, як в Туреччині готуються до нового сезону відпочинку.

Також у Держтуризмі розповіли РБК-Україна, до яких країн українці можуть поїхати цього літа.