Масштабне відновлення. Знаменитий тайський пляж знову відкривають для туристів

Департамент національних парків Таїланду підтвердив, що після майже чотирьох років закриття затока Майя (прославлена завдяки фільму з Леонардо Ді Капріо "Пляж") знову відкриється для відвідувачів 1 січня 2022 року. Про це повідомляє профільний туристичний портал Lonely Planet.

Острів Пхі-Пхі Ле в Таїланді вважається другим за величиною після Пхі-Пхі-Дон островом архіпелагу Пхі-Пхі. Острів складається з кільця крутих вапнякових пагорбів, що оточують дві неглибоких затоки - Майя Бей і Лох Самах, невеликого дрібного фіорду Пі Лей з невеликим кораловим рифом біля входу.

"Затока Майя, що є частиною національного парку Хат Ноппарат Тара-Му Ко Пхі Пхі, з мальовничими карстовими кручами, дрібним білим піском і затокою бірюзового кольору у формі монети, відповідає навіть голлівудським стандартам тропічного раю. Якщо ви були в Таїланді, швидше за все, ви там теж побували. Пляж був на піку популярності у 2018 році. За різними оцінками, тоді близько 6000 осіб заходили у Maya Bay щодня", - йдеться у публікації.

Відносно невелика бухта (всього 15 метрів в ширину і 250 метрів в довжину) стала жертвою власної популярності. Відвідувачі залишили після себе сміття, пошкоджували рослини, пісок і лякали тварин. Якорі човнів, як вважають, знищили до 50% коралів затоки Майя.

Фото тисяч туристів, які товпляться у природній території, яка нібито охороняється, викликали обурення громадян Таїланду, і у 2018 році чиновники раптово закрили затоку.

Відео: Пляж і затока Майя Бей у Таїланді (youtube.com/Thomas Spar)

Коли відкриють пляж Майя Бей

Спочатку передбачалося, що закриття триватиме чотири місяці. Але розуміючи, що буде потрібно набагато більше часу для відновлення природи бухти, а також для встановлення інфраструктури, необхідної для її захисту, чиновники поступово продовжили термін до чотирьох років.

На цьому тижні підтвердили, що локація відкриється у січні 2022 року. Це відбудеться через два місяці після того, як Таїланд почав приймати вакцинованих туристів з 63 країн світу.

"Затока Майя постійно привертає увагу туристів з усього світу. Але це також призвело до погіршення стану природної території, особливо коралів", - сказав міністр природних ресурсів і навколишнього середовища Варавут Силпа-Арча у коментарі CNN.

Збиток екосистемі та надлишок туристів. Чому пляж закривали на невизначений термін

Гучна ситуація навколо локації виникла під час зйомок у 1999 році фільму "Пляж", випущеного у лютому 2000 року.

Тоді компанія 20th Century Fox знесла бульдозерами й упорядкувала природний пляж Ко-Пхі-Пхі-Ле, щоб зробити його більш "схожим на рай". В ході зйомок для розширення пляжу були змінені деякі піщані дюни та розчищені кокосові пальми та трава.

Фото: Місце стало всесвітньо відомим після того, як тут зняли фільм "Пляж" з Леонардо Ді Капріо у головній ролі (wikipedia.org)

З іншого боку, компанія також вивезла з пляжу 5 тонн сміття, залишеного туристами. 20th Century Fox виділила кошти на реконструкцію і повернення пляжу в його природний стан. Проте проти компанії були подані судові позови, оскільки багато хто вважав, що збиток екосистемі є величезним, а спроби її відновлення зазнали невдачі.

Судові процеси тягнулися роками. У 2006 році Верховний суд Таїланду залишив в силі постанову апеляційного суду про те, що зйомка завдала шкоди навколишньому середовищу, і наказав провести оцінку збитку. У число обвинувачених у справі входили 20th Century Fox і деякі посадові особи уряду Таїланду.

У Департаменті національних парків, дикої природи та охорони рослин стверджували, що вивчають способи контролювати кількість туристів на тлі побоювань того, що відвідувачі руйнують навколишнє середовище в місцях морського туризму. За різними оцінками, до пандемії близько 5 тисяч туристів в день збиралися на пляжі навіть в низький сезон, через що локація значно страждала.

У березні 2018 року влада Таїланду оголосила, що пляж буде закритий для туристів на чотири місяці, щоб дати йому можливість оговтатися від шкоди навколишньому середовищу через надмірну кількість відвідувачів.

Фото: Затока Майя Бей знаходиться на тайському острові Пхі-Пхі Ле (wikipedia.org)

Дослідження морських біологів показали, що 80 відсотків коралових рифів, що оточують затоку, були зруйновані судноплавством і забрудненням. В результаті Морське життя навколо локації практично зникла.

Якими будуть нові правила відвідування пляжу

Очікується, що після відкриття Maya Beach кількість відвідувачів буде обмежена до 3 000 осіб на день, а човни повинні будуть швартуватися за межами затоки.

Фото: Відновлення коралів у затоці (wikipedia.org)

Уряд витратить 100 мільйонів бат на будівництво стоянки для човнів і плавучого пірса для прийому туристів. Будуть використовувати систему онлайн-продажу квитків для управління продажами й доходами від вступних внесків. Окремо була розроблена програма по реабілітації та відновленню коралів біля пляжу.

До лютого 2019 року в затоці було вирощено понад 15000 коралів декількох локальних видів. Вважається, що це найбільший у світі проект з реабілітації коралів, в якому використовуються тільки природні засоби.

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