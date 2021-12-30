Марокко продовжує заборону на польоти в країну: з чим пов'язані обмеження

Уряд країни також заборонив масові святкування Нового року та ввів нічну комендантську годину

Влада Марокко вирішила продовжити призупинення всіх пасажирських рейсів ще на місяць, пише ONDA у Twitter та Arabnews.com.

Повідомляється, що таке рішення пов'язане із п'ятою хвилею пандемії COVID та новим штамом "Омікрон".

У Національному управлінні аеропортів (ONDA) повідомили, що "призупинення всіх пасажирських рейсів і з Марокко буде продовжено до 31 січня 2022 року".

Наразі дозволено лише пасажирські перевезення та репатріаційні рейси, які повертають мешканців країни з-за кордону. Решта – заборонені.

Фото: Касабланка, Марокко (unsplash.com/hans-juergen-weinhardt)

Уряд також заборонив масові святкування Нового року та ввів нічну комендантську годину. Фестивалі та культурні заходи заборонені ще з початку місяця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дубаї запроваджують нові правила процедури ПЛР-тестування для пасажирів.

Також писали, що в Чорногорії посилюють правила в'їзду для українців через погіршення ситуації з коронавірусом.