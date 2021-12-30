Марокко продлевает запрет на полеты в страну: с чем связаны ограничения

Правительство страны также запретило массовые празднования Нового года и ввело ночной комендантский час

Власти Марокко решили продлить приостановку всех пассажирских рейсов еще на месяц, пишет ONDA в Twitter и Arabnews.com.

Сообщается, что такое решение связано с пятой волной пандемии COVID и новым штаммом "Омикрон".

В Национальном управлении аэропортов (ONDA) сообщили, что "приостановка всех пассажирских рейсов в и из Марокко будет продлена до 31 января 2022 года".

В настоящее время разрешены только пассажирские перевозки и репатриационные рейсы, которые возвращают жителей страны из-за границы. Все остальные – запрещены.

Фото: Касабланка, Марокко (unsplash.com/hans-juergen-weinhardt)

Правительство также запретило массовые празднования Нового года и ввело ночной комендантский час. Фестивали и культурные мероприятия запрещены еще с начала месяца.

Напомним, ранее мы писали, что в Дубае вводят новые правила процедуры ПЦР-тестирования для пассажиров.

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