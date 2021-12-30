ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Марокко продлевает запрет на полеты в страну: с чем связаны ограничения

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 13:06
Марокко продлевает запрет на полеты в страну: с чем связаны ограничения Фото: Марокко продлевает запрет на полеты (unsplash.com/lindsey-lamont)
Автор: Евгения Тугушева

Правительство страны также запретило массовые празднования Нового года и ввело ночной комендантский час

Власти Марокко решили продлить приостановку всех пассажирских рейсов еще на месяц, пишет ONDA в Twitter и Arabnews.com.

Сообщается, что такое решение связано с пятой волной пандемии COVID и новым штаммом "Омикрон".

В Национальном управлении аэропортов (ONDA) сообщили, что "приостановка всех пассажирских рейсов в и из Марокко будет продлена до 31 января 2022 года".

В настоящее время разрешены только пассажирские перевозки и репатриационные рейсы, которые возвращают жителей страны из-за границы. Все остальные – запрещены.

Марокко продлевает запрет на полеты в страну: с чем связаны ограничения

Фото: Касабланка, Марокко (unsplash.com/hans-juergen-weinhardt)

Правительство также запретило массовые празднования Нового года и ввело ночной комендантский час. Фестивали и культурные мероприятия запрещены еще с начала месяца.

Напомним, ранее мы писали, что в Дубае вводят новые правила процедуры ПЦР-тестирования для пассажиров.

Также ми писали, что в Черногории ужесточают правила въезда для украинцев из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марокко
Отдых в Украине
Мнения
Алексей Бурчевский
Полеты по новым правилам и авиабезвиз. Какими были ключевые события украинского "неба" в 2021 году
Алексей Бурчевский
адвокат в сфере авиационного права
Александра Панамарчук
"Забрали деньги и исчезли". Как туристам не стать жертвой злоумышленников при покупке путевок
Александра Панамарчук
основатель туристической компании "SPA & Travel Expert"
Роман Кошмал
"Проще получить визу в космос". Все детали въезда в Таиланд во время пандемии
Роман Кошмал
специально для РБК-Украина
Марина Казакова
Бюджетных путевок не будет. Что на самом деле представляют собой горящие туры в высокий сезон
Марина Казакова
основатель турагентства Kazakov's Travel
Все мнения