Марокко продлевает запрет на полеты в страну: с чем связаны ограничения
Правительство страны также запретило массовые празднования Нового года и ввело ночной комендантский час
Власти Марокко решили продлить приостановку всех пассажирских рейсов еще на месяц, пишет ONDA в Twitter и Arabnews.com.
Сообщается, что такое решение связано с пятой волной пандемии COVID и новым штаммом "Омикрон".
В Национальном управлении аэропортов (ONDA) сообщили, что "приостановка всех пассажирских рейсов в и из Марокко будет продлена до 31 января 2022 года".
В настоящее время разрешены только пассажирские перевозки и репатриационные рейсы, которые возвращают жителей страны из-за границы. Все остальные – запрещены.
Фото: Касабланка, Марокко (unsplash.com/hans-juergen-weinhardt)
Правительство также запретило массовые празднования Нового года и ввело ночной комендантский час. Фестивали и культурные мероприятия запрещены еще с начала месяца.
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