Лижі і термальні джерела: новий курорт Туреччини готовий до туристичного сезону

Фото: Катання на лижах (pixabay.com)

У провінції Кютаг'я гірськолижний відпочинок поєднують з екскурсіями

Гірськолижний курорт Кютаг'я в Туреччині готовий до нового сезону. Про це повідомляє видання hurriyetdailynews.com публікуючи барвисті фото засніжених схилів.

Гора Мурат в провінції Кютаг'я відома як один з центрів гірськолижного та термального туризму Туреччини. На горі розташовані як траси, так і гарячі джерела, в яких можна занурюватися навіть взимку.

Чим цікавий курорт

Гора Мурат в провінції Кютаг'я має висоту 2300 метрів над рівнем моря. Вона є однією з найвищих в Егейському регіоні. Цінність курорту в його розташуванні і кліматі, завдяки чому на схилах лежить розсипчастий сніг, що підходить для катання на лижах.

На курорт в район Гедиз їдуть чимало як місцевих туристів, так і іноземних гостей. Сезон катання на лижах триває до 4 місяців.

Фото: Засніжені траси чекають туристів (hurriyetdailynews.com)

Лижний центр Murat Mountain Ski Resort – це новий курорт, який в останні роки перетворюють у всесвітньо відомий туристичний центр. Біля вершини гори знаходиться лижна траса, а на висоті 1500 метрів - термальні джерела, вода в яких досить гаряча - має температуру 43 градуси.

У Кютаг'я знаходиться безліч термальних джерел – в місцях Харлек-Іліца, Муратдаги-Гедиз і Эйнал-Симав.

На горі Мурат одночасно є як холодна, так і гаряча мінеральна вода, якою лікують безліч хвороб від травлення до гінекології. Влітку на горі можна зупинитися у кемпінгах, щоб приймати гарячі ванни серед барвистих пейзажів.

Що подивитися біля курорту

Кютаг'я - невеличка провінція в горбистій місцевості в Туреччині. Це також місто всесвітньо відомих килимів Ягчибедир і плитки. У Кютаг'ї можна відвідати майстерні фабричних торгових точок і побачити цю плитку, виготовлену за малюнками 16-17 століть. Вони відомі синім кольором на молочно-білому тлі.

Також цікава архітектура старовинних дерев'яних будинків. На південний захід можна вирушити на археологічну екскурсію в древнє місто. У Кавдархисарі знаходиться один з найбільш добре збережених римських храмів в Анатолії - Храм Зевса. Варто побачити також гарний римський стадіон і театр в декількох хвилинах ходьби від цього храму. Візантійська фортеця, сельджукська мечеть Хидирлик, лазня Баликли, османський Бедестен, мечеть Саадеттин, лазня Сенгул – це деякі з важливих історичних ісламських пам'яток Кютаг'ї.

Фото: Курорт будують з розрахунком на іноземних туристів (hurriyetdailynews.com)

Найпопулярніші гірськолижні курорти Туреччини

У Туреччині є понад півсотні гірськолижних курортів, де можна добре зайнятися спортом і відпочити під час зимової відпустки.

Один з найпопулярніших курортів, який підійде як новачкам, так освідченим туристам – Ерджієс неподалік від міста з аеропортом Кейсери.

На курорт Уладаг зручніше добиратися з Стамбула. Є траси різної складності.

Курорт Сакликент знаходиться в 60 км від аеропорту Анталії. Чотири легкі траси підходять для новачків. Туристів приваблює інфраструктура зі спа-центром.

Трохи далі від Анталії (в 140 кілометрах) побудований курорт на горі Давраз. Це місце - "наймолодше" для туристів, оскільки раніше там знаходилися бази для спортсменів та інструкторів.

Паландокен - гірськолижний курорт в 4 кілометрах від міста Ерзурум. Він знаходиться в найбільш холодному регіоні країни. Його цінують профессинальні лижники і сноубордисти.

Фото: Курорт Улудаг (wecityguide.com)

Туреччина на даний момент знаходиться в "зеленому" переліку українського МОЗ. Це означає, що ПЛР-тест потрібно робити тільки перед поїздкою в курортну країну (за 72 години), а після повернення в Україну такої необхідності немає.

Нагадаємо, ми писали про найпопулярнішу серед туристів локацію Туреччини.

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