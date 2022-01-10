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На лижах не покататися. Які зимові курорти в Карпатах не працюватимуть цієї зими

Автор: Євгенія Тугушева

Водночас на Львівщині відкриті багато гірськолижних локацій

В Україні відкрито багато гірськолижних курортів для активного зимового відпочинку всією родиною.

Зокрема, у Львівській, Івано-Франківській області – Буковель, Яремче, Яблуниця, Шешори а також Косів, розташований на території популярного серед мандрівників Національного парку "Гуцульщина".

Редакція видання Zaxid.net дізналася, які курорти в Карпатах не працюватимуть цієї зими.

За інформацією сайту, у цьому сезоні не працюватиме гірськолижний курорт Сокільське, розташований у селі Тюдів за 15 хв від Косова. Головною його пам’яткою є стометрова Сокільська скеля. А на схилах однойменної гори прокладені кілька трас.

Фото: Курорт Буковель в Івано-Франківській області (unsplash.com/tanya-pro)

"Також не вдалося зв'язатися з адміністрацією відпочинкового комплексу у селі Вишків у Долинському районі. Жоден з вказаних номерів не відповідає", - йдеться у публікації Zaxid.net.

Які правила відвідування гірськолижних курортів встановили в Україні

Під час поселення у готель будь-якого гірськолижного курорту в Україні необхідно мати з собою один з таких документів:

  • сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу;
  • негативний результат ПЛР-тесту;
  • довідку про одужання від коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми писали про популярний гірськолижний курорт для зимового відпочинку в Україні.

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Карпаты