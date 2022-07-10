Lufthansa та KLM скасовують рейси і обмежують продаж дешевих квитків

Дві найбільші авіакомпанії Європи вживають нетипових заходів через проблеми з перельотами

Дві найбільші авіакомпанії Європи пішли на нетиповий крок, обмеживши продаж всіх квитків, крім найдорожчих. Також вони скасували ще більше ще одну серію рейсів, оскільки збої в авіації Європи ще більше посилилися.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Відзначається, що Lufthansa і KLM вжили заходів, щоб вирішити проблеми з поїздками, викликані нестачею персоналу і зростанням попиту на польоти після пом'якшення правил Covid-19. Детальніше про кризу з перельотами в Європі можна почитати в окремій статті РБК-Україна.

Авіакомпанії вже давно використовують гнучкі ціни на квитки для управління попитом і доходами, але вкрай незвично використовувати їх "так явно" з логістичних причин, сказав FT керуючий директор консалтингової компанії Aviation Advocacy Ендрю Чарльтон.

За його словами, це частина більш широкої проблеми: авіакомпанії по всій Європі вдаються до рішучих, а іноді й дуже нетипових заходів, щоб спробувати запобігти скасування і збоїв в роботі в останню хвилину. Зараз в літаках продається набагато більше місць, ніж компанії можуть обробити без навантажень.

Фото: Нідерландська авіакомпанія KLM теж обмежила продаж бюджетних квитків (wikipedia.org)

Lufthansa заявила, що призупинила продаж деяких недорогих квитків "на короткий період в кілька днів", щоб пасажири, які постраждали від масових скасувань польотів, змогли перебронювати квитки. Поки діяли спеціальні заходи, поїздки оплачувалися за фіксованою ставкою 500 євро за рейс, в результаті чого навіть зворотні рейси всередині країни коштували 1000 євро. Авіакомпанія заявила, що план "спрацював" і незабаром обмеження були зняті.

Найдешевший квиток з Лондона до Амстердаму коштував 700 фунтів

Нідерландська компанія KLM також заявила, що "сильно обмежить" продаж решти квитків на рейси по європейських напрямках KLM та рейси регіональної авіакомпанії KLM Cityhopper.

Згідно з даними Google Flights, найдешевша поїздка економ-класу з Лондона в Амстердам туди і назад в липні на рейсах KLM коштувала 700 фунтів стерлінгів у п'ятницю вдень у порівнянні з приблизно 140 фунтами стерлінгів минулого місяця.

KLM також припинила приймати вантажі на деяких рейсах, щоб зменшити навантаження на своїх наземних операторів.

"Вся система переживає безпрецедентну операційну кризу по всьому світу"

Це не перший випадок, коли авіакомпанії вдаються до таких незвичних кроків, пише Financial Times. Раніше цього року EasyJet вилучила місця з деяких своїх літаків, щоб вони могли літати з меншою кількістю екіпажу, а British Airways на цьому тижні скасувала 10 000 рейсів, в результаті чого в цілому число скасованих на літо рейсів наблизилося до 30 000.

Фото: Головний аеропорт Нідерландів - один з багатьох у Європі, де щодня стикаються з величезним навантаженням через наплив пасажирів (wikipedia.org)

У багатьох випадках авіакомпанії скасовують рейси через проблеми, що не залежать від них, у тому числі через брак персоналу у вузлових аеропортах. А пасажири часто перебронюють квитки на інший рейс того ж дня.

Lufthansa заявила, що скасувала 770 рейсів, щоб спробувати підвищити стійкість своїх операцій в найбільш завантажені періоди вдень і ввечері. Скасування торкнеться рейсів в аеропорти Франкфурта і Мюнхена і назад. Скасування триватимуть до 14 липня, повідомили в авіакомпанії. Після цього подальші зміни в літньому розкладі польотів "можливі пізніше".

"Вся система переживає безпрецедентну операційну кризу по всьому світу. Ми очікували (і сподівалися) на бум авіаперевезень, але ця інтенсивність приголомшує", — написав виконавчий директор Lufthansa Йенс Ріттер у своєму профілі на LinkedIn.

"Ми дійсно хочемо пропонувати надійні рейси — в системі, яка стала вкрай ненадійною. Так що, на жаль, найшвидший важіль, який у нас є, — це скасування рейсів", — зазначив Ріттер.

Окремо KLM скасує до 20 рейсів щодня в Європі до кінця серпня. На авіакомпанії сильно позначилися проблеми у Схіпхолі, її вузловому аеропорту в Амстердамі, який цього літа страждав від нестачі персоналу.

Нагадаємо, літак української авіакомпанії SkyUp виконує рейси на замовлення Wizz Air і вже літає по всій Європі, а борт компанії МАУ обслуговуватиме рейси з польськими туристами.