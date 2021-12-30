Локдаун та нові ринки. Чи змогла Україна залучити іноземних туристів у 2021 році

2021 рік став роком сюрпризів та періодом, коли Україна заявила про себе як гідна туристична країна. Зокрема, на ринках Близького Сходу.

Рік починали з великою надією на відродження туризму і відсутність локдаунів. Держава і турбізнес зробили висновки після екстремального і непередбачуваного 2020 року, і далі вже більш чітко простежувалася впорядкованість рішень і дій.

Наприклад, у підготовці до зустрічі паломників, які кожного вересня традиційно прибувають в Україну на святкування Рош-ха-Шана - юдейського Нового року.

Хасиди побоювалися їхати в Україну через можливий локдаун

У 2020 році в цей період в Україні був введений локдаун, через що більшість хасидів не змогли потрапити в країну. Цього року була проведена ретельна підготовка до свята для забезпечення безпечного в'їзду та перебування всіх бажаючих паломників до Умані. А їх прибуло понад 23 тисячі.

Зокрема, для повноцінного забезпечення пропускних операцій Державна прикордонна служба України залучала та навчала додатковий персонал.

Фото: Святкування Рош-ха-Шана в Умані (РБК-Україна/Віталій Носач)

Міжнародні аеропорти "Бориспіль" та "Київ" транслювали інформаційні відео англійською та на івриті, які пояснювали діючі в країні карантинні обмеження. До створення інформаційної кампанії підключилася і команда Visit Ukraine. До забезпечення публічної безпеки та порядку було також залучено низку служб і відомств.

Сподіваємося, що наступного року жорсткого локдауну не буде, і хасиди зможуть потрапити на святкування Рош га-Шана у 2022-му.

Відкриття нового ринку. Безвіз з Кувейтом та Саудівською Аравією

Безумовно, головною подією року, який неодмінно увійде в історію, став "туристичний бум" саудитів. Це був чіткий план з відкриття нового туристичного ринку і залучення іноземних мандрівників, який почався у 2020 році з лібералізації візового режиму за Указом Президента для Саудівської Аравії, Кувейту, Бахрейну та Оману.

Потім була серія промотурів для топових туристичних операторів Саудівської Аравії. Але коли в червні 2021 запустили перший прямий рейс сполученням Ер-Ріяд-Київ, ніхто не очікував настільки високої зацікавленості нашою країною "екзотичними" туристами.

В результаті Хрещатик побачив рекордну кількість туристів, що прогулюються в хіджабах, а Буковель буквально став літньою резиденцією саудитів - чи це не мрія, що стала реальністю? Щоденні рейси FlyNas доставляли тисячі платоспроможних туристів до Києва і Львова, які щиро захоплювалися Україною, ділилися фото і відео в соціальних мережах, запрошували до нас своїх близьких і друзів. Це найкраща промоція країни.

Фото: Ніхто не очікував настільки високої зацікавленості нашою країною - Антон Тараненко (unsplash.com/ifrah-akhter)

Українські COVID- паспорти визнали у Європі

Важливою складовою для підвищення інтересу до подорожей в Україну серед іноземних туристів стало приєднання країни до системи EU Digital Covid Certificate. Завдяки чому іноземці, які мають цифровий ковід-сертифкат, виданий в ЄС або третіх країнах, які також приєдналися до системи (на сьогодні їх 33, включаючи Україну), могли легко в'їхати в Україну і швидко пройти перевірку ковід-документів на кордоні.

Також у 2021 велика кількість українських локацій, пам'яток і закладів були обрані для зйомок фільмів, кліпів і реклам світовими зірками та іменитими кінокомпаніями.

Індійський блокбастер від режисера С.С. Раджамулі частково знімали в Межигір'ї та в Маріїнському палаці в Києві. Британський співак Ед Ширан приїжджав до Києва на зйомки кліпу. Кліп співачки Дуа Ліпи "We're good" також частково знімався в столиці України. Частково знімали в Києві для джина Bombay Sapphire частково, а Дарницький міст потрапив в нову рекламу Mercedes-Benz.

Відео: Кліп співачки Dua Lipa на пісню "We're good" частково знімався в столиці України

Відкриття туристичних центрів у регіонах

Типова проблема, з якою може зіткнутися іноземний турист в Україні - відсутність інформації англійською мовою і брак даних про те, куди піти й де оселитися. Але цього року навігація в Україні стала набагато зручнішою.

Також у 2021-му в Україні відкрили п'ять турінфоцентрів Visit Ukraine - два в Києві та по одному в Херсоні, Запоріжжі та Одесі. Вони надають допомогу українським та іноземним туристам у пошуку легких, безпечних та цікавих подорожей як окремими містами чи регіонами, так і по всій Україні.

Причому ці центри відкривали, коли сезон підходив до кінця або вже закінчився. Це дозволить придбати достатньо досвіду для роботи в пік сезону у 2022 році, тоді не буде часу вчитися або напрацьовувати моделі роботи. Але вже зараз серед людей, які звертаються за допомогою до менеджерів ТІЦ, 23% становлять іноземні громадяни – Німеччина, Польща, Туреччина, США, Велика Британія, Італія.

З яких країн в Україну їхали найчастіше

Згідно зі статистикою Міністерства інфраструктури України, у 2021 році спостерігалося зростання частки туристів, які приїхали з Азії, Північної Америки та інших регіонів світу. А в загальній структурі зменшилася частка туристів з Європи.

Фото: У 2021 році спостерігалося зростання числа туристів, які приїхали з Азії, Північної Америки та інших регіонів світу (РБК-Україна/Віталій Носач)

За даними відомства, протягом трьох кварталів 2021 року в Україні побували:

70% європейців (79,2% за аналогічний період 2020);

25,5 % іноземців з країн Азії (17,7% за аналогічний період у 2020);

3% громадян Північної Америки (1,5% за аналогічний період у 2020);

1,4% з країн Африки (0,7% за аналогічний період у 2020);

0,6% Океанії (0,7% за аналогічний період у 2020);

0,2% Південної Америки.

Як залучити іноземців в Україну у 2022-му

Хоч лідери статистики (Молдова, Росія) перетинають кордон не з туристичною метою, безумовно, не можна не відзначити зростання саме туристичних потоків з таких країн як Саудівська Аравія, Туреччина, Німеччина, Ізраїль, США, Велика Британія та Індія.

Відкриті кордони, лояльні вимоги до в'їзду в умовах карантину, безвіз і, звичайно, грамотна промоція - все це зіграло вирішальну роль. Наступного року прогнозую зростання інтересу до України громадян прикордонних з Саудівською Аравією країн - Катар, Ємен, Оман, а також Індії та Китаю.

До показників "доковідного" 2019 року ще далеко (за 3 квартали - 10 736 882 туристів), але я налаштований оптимістично.

Вважаю, що головне завдання, яке було поставлене на початку 2021 року – спільними зусиллями державних органів та представників туристичної сфери поступово змінити світове сприйняття та підвищити рівень знань про Україну - виконано на "відмінно".

Наша країна відкрита, приваблива, гостинна, цікава. У нас - надвеликий потенціал, який не має меж у своєму розвитку, і я впевнений, що 2022 рік стане новим ривком вгору.

Фото: У 2022 році очікується також збільшення турпотоку з європейських країн (facebook.com/prjctrcomua)

У планах на наступний рік - залучення туристів з Індії, Китаю і країн, що є сусідами з Саудівською Аравією. Ми очікуємо також збільшення турпотоку з європейських країн (Польща, Німеччина, Італія, Чехія), Туреччини, Грузії, Азербайджану та Казахстану.

І будемо старанно працювати над руйнуванням стереотипу про те, що туристичні міста України – це Київ, Львів та Одеса, тому одним з найважливіших завдань буде популяризація інших міст України.

Нагадаємо, раніше в колонці для РБК-Україна глава Держтуризму Мар'яна Олеськів писала, яким став 2021 рік для українського та світового туризму.