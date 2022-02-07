"Екстрена евакуація пасажирів". Як найближчим часом можуть змінитися правила подорожей

Страховку від неповернення збираються зробити обов'язковою: що це означає для туристів

Туристів, які вирушають на відпочинок за кордон, незабаром можуть чекати нові правила подорожей. Згідно з новими правками в законі "Про туризм" (проект №4162), українцям потрібно буде оформляти обов'язкову страховку на повернення з-за кордону в разі скасування авіарейсу.

Розгляд оновленого законопроекту може відбутися вже наприкінці лютого або навесні, розповіла в інтерв'ю "Укрінформу" депутат ВР Євгенія Кравчук.

"Для туристів, які виїжджають за кордон, будуть обов'язково страховки від неповернення. Коли скасовується рейс, люди по кілька діб сидять в аеропортах і не можуть ні з ким зв'язатися. Такого не може бути. У всіх буде страховка на повернення. У разі відсутності рейсу туристів відразу посадять на інші рейси і відправлять додому", - сказала вона.

Поки на сайті Верховної Ради нова версія законопроекту не опублікована - доступний для ознайомлення варіант 2020 року. Відтоді до тексту з'явилося близько 2 тисяч правок, зазначила депутат.

Як вплинуть на відпочинок українців нові правила подорожей і що про реалізацію таких норм думають експерти – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Навряд чи страховим випадком буде вважатися будь-яке скасування рейсу"

У фахівців туристичної галузі можлива норма закону викликає занепокоєння, оскільки невідомо, як таке масове повернення туристів можливо буде організувати і оплатити по страховці. Також незрозуміло, які ризики підлягатимуть такому страхуванню, пише профільне видання Turprofi.com.

"Я зі скепсисом ставлюся до таких заяв. Сказати можна що завгодно, ось тільки хто буде забезпечувати цей страховий платіж? Уявляєте, які виплати повинні бути, якщо скасуються десятки рейсів відразу? Це як створити державну авіакомпанію: одна справа задекларувати, а інша - реалізувати", - поділилася думкою співзасновниця туроператора TPG Олена Бойко.

Фото: "Які виплати повинні бути, якщо скасуються десятки рейсів відразу?" (unsplash.com/joyce-romero)

Видання перераховує питання щодо нового проекту закону, які для представників турбізнесу залишаються відкритими:

Які ризики будуть страхувати: окремі кожного туриста або ризики авіакомпаній, або туроператорів, що замовляють чартери;

Навряд чи страховим випадком вважатимуть будь-яке скасування рейсу, навіть якщо воно планове і перевізник надасть пасажиру готель з альтернативним вильотом;

Що буде вважатися сигналом до екстреної евакуації пасажира? Чи реально застрахувати всіх і у скільки це обійдеться?

Як таке страхування буде працювати? Якщо туристи знаходяться в країні, звідки скасували всі рейси, — де страхова візьме літак, щоб терміново всіх вивезти?

Як зміниться вартість страховки для туристів

Тим часом, в страхових компаніях вважають, що теоретично такий вид страхування туристів можливий. Наприклад, у компанії "ВУСО" зазначили, що такий механізм допомоги доведеться створювати:

"Скоріше за все, створять пул зі страхових компаній, туроператорів і авіакомпаній. Можливо, авіакомпанії і туроператори будуть вносити заставні кошти в гарантійний фонд раз на квартал або раз на рік".

Фото: "Страхування туристів вже відпрацьоване" (unsplash.com/engin-akyurt)

При цьому підрахувати можливу вартість нових полісів у складі турпакетів попередньо експерти зі страхування не беруться.

"Ми не бачимо, які зміни внесли в проект. Але потрібно розділяти страхування конкретного туриста, який сам страхує свої ризики за класичною схемою-тут мало що зміниться в будь-якому випадку, оскільки система відпрацьована, і страхування ризиків туроператорів", - пояснює генеральний директор Національної асоціації страховиків України Денис Яструб.

У страхуванні туристів вартість страхового поліса може несуттєво змінитися, якщо збільшиться перелік ризиків або зміниться страхова сума, або буде регулювання франшиз.

"А ось страхування відповідальності туроператорів - незвідане поле, тому що нормального регулювання в цій сфері і сформованих схем поки не існує. Це буде новий досвід", - зазначив експерт.

Страховку можуть дотримуватися формально - експерт

Денис Яструб додає, що обов'язкове страхування стало формальністю і часто не працює.

"Дійові особи не розуміють важливості такого страхування, вони розуміють тільки те, що поліс повинен бути, а що в нього входить - зовсім не цікавляться. В результаті поліс перетворюється на формальність, який за фактом часто не працює",- звернув увагу він.

Тим часом, він вважає правильним норми в проекті закону "Про туризм", який опублікований на сайті ВР з 2020 року. Там говориться, що туристи зобов'язані мати страховку при поїздці за кордон з покриттям мінімум 30 тисяч євро.

Фото: туристи повинні будуть мати страховку на 30 тисяч євро (unsplash.com/datingscout)

"Вже давно існує практика страхування наших громадян від невиліту, якщо турист або хтось із його сім'ї захворів напередодні поїздки. Люди погоджуються страхуватися, оскільки розуміють, що такі ризики є.

Що стосується заяв, що страхування "від неповернення додому" буде обов'язковим (якщо авіакомпанія або туроператор не можуть повернути туристів з-за кордону), це може бути передбачено в якійсь лайт-формі обов'язкового страхування ризиків. Але якщо це обов'язкова норма страхування, що регламентує всі аспекти, то її, скоріше за все, будуть дотримуватися формально",- вважає експерт.

Страхові компанії можуть не погодитися на таке страхування

Можлива ефективність страхування "від неповернення" у разі банкрутства великих авіакомпаній або туроператорів – також під питанням. Адже в таких випадках збанкрутіла компанія може "потягнути за собою на дно" і партнерську страхову компанію, адже при настанні страхового випадку в складній ситуації за кордоном можуть опинитися десятки тисяч людей.

"Питання настання катастрофічних ризиків (коли весь ризик концентрується в одному місці і через його настання відбувається безліч страхових подій), звичайно, турбує. У кожної компанії свій потенціал, і перш ніж брати на себе відповідальність, страхові компанії все прораховують. Але хоча є механізми перестрахування і співстрахування ризиків, якщо вони занадто великі і вірогідні, може бути і так, що ніхто не погодиться їх застрахувати. Банкрутство дуже великого туроператора або перевізника утримати на собі важко. Питання буде в сумі", - припускає Денис Яструб.

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