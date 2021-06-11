Середньовічні фортеці та дегустація вин: кращі локації для подорожі до Молдови влітку

Для поїздок можна пред'являти різні COVID-документи

Ще одна сусідня країна стає доступнішою для українських туристів. Влада Молдови визнала свідоцтво про вакцинацію, яке українські громадяни отримують після щеплення від COVID-19.

"Відтепер наші громадяни, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати до Молдови. Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду. Працюємо над тим, щоб перелік відкритих для українців країн надалі збільшувався", - повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Втім, для невакцинованих українців туристичні поїздки в країну також доступні. Де і на яких умовах туристи можуть відпочити в Молдові – в матеріалі.

Правила в'їзду в Молдову

З 24 травня в Молдові відновили роботу всіх контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Україною.

Фото: Архітектура Кишинева (planetofhotels.com)

Згідно з останніми даними на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua, при в'їзді в Республіку Молдова необхідно пред'являти негативний результат ПЛР-тесту на COVID, дійсний не більше 72 годин до поїздки. Документ необхідно подати однією з мов: румунська, англійська, французька німецька, італійська або російська.

Без негативного ПЛР-тесту можуть в'їжджати українці, які мають сертифікат про введення вакцини проти COVID-19. Підтвердження необхідно подати румунською, англійською, французькою, німецькою, італійською або російською мовою.

Ті, хто в'їжджає без результату ПЛР-тесту і без підтвердження вакцинації, повинні заповнити епідеміологічний лист і підписати декларацію про власну відповідальність за дотримання самоізоляції протягом 14 днів у певних місцях.

Туристи їздять з ПЛР-тестами

Українські туристи вже їздять до Молдови з негативними ПЛР-тестами, розповіла РБК-Україна топ-менеджер туроператора "Каліпсо Україна" Анастасія Коробко.

Фото: Лавандове поле в Молдові (agroexpert.md)

Вона пояснює: поки немає електронного варіанту паспорта вакцинації, всі країни визнають тільки ті сертифікати, у яких є англійська версія і QR-код.

"У вакцинованих українців не у всіх є потрібний формат документа. У наших туристів тільки в однієї викладачки, яка прищепилася вакциною Pfizer, є переклад документа на англійську мову з QR-кодом, у решти трьох вакцинованих туристів цей документ українською мовою, який нічого не може дати. Це не сертифікат, з яким пустять в країну", - зазначає фахівець.

Цього року у компанії вже заброньовані тури на лавандові поля в останній тиждень червня.

"На цей час у нас всі їдуть з тестом туди й назад. Це означає подорожчання туру на 2 тисячі гривень приблизно, але гарантована група вже є", - каже вона.

Що подивитися в країні: популярні напрямки

Автобусні тури з різних міст є у декількох компаній. Наприклад, з Одеси можна вирушити на один день в тур "Лаванда-бум" з дегустацією вин з компанією "Accord tour".

Фото: Винний завод в Мілештій-Міч (milestii-mici.md)

На сайті туристичної компанії "Каліпсо Україна" пропонуються автобусні та автотури на вікенд для фотографування на лавандових полях і дегустаційні – у винні підвали Мілештій-Міч і Криково.

"Ми їздимо на лаванду два рази на рік – в останній тиждень червня і перший тиждень липня. Цей тур - наша фішка, він популярний вже не один рік. Тому що лавандові поля в Молдові та Україні – як небо і земля", - розповідає Анастасія Коробко.

Вона зазначає: Молдова - не суперпопулярний напрямок у порівнянні з Румунією, Угорщиною, Польщею. Туристи в минулі роки їздили в дегустаційні та екскурсійні тури.

Наприклад, у винних підвалах в Мілештій-Міч знаходиться найбільша колекція вина у світі - понад 2,5 млн пляшок, а саме вино ллється з фонтанів. А найсмачніше шампанське можна спробувати в найбільшому винному погребі Європи - в Криково.

"Ці локації знаходяться в іншій частині країни, біля Кишинева. Є ще гарне місто Старий Орхей з археологічним комплексом. У Кишинів потрібно їхати з боку Одеси - але там практично немає дороги. У минулі роки наші туристи переважно їздили в корпоративні поїздки в тому напрямку", - зазначає фахівець.

Фото: Археологічний комплекс Старий Орхей (wikipedia.org)

Втім, поки поїздки по цьому напрямку на вікенд не надто зручні через умови авіаперевезення.

"У нас є незручна для туризму нерегулярна польотна програма в Кишинів з великою відстанню між днями. Єдиний варіант дістатися до Молдови для наших туристів - на автобусі", - каже вона.

До Кишинева з України можна полетіти прямим рейсом авіакомпанії МАУ - квитки доступні на 10-денні подорожі (туди-назад) і коштують від 4183 гривні. Час польоту 1 година 5 хвилин. А також - з пересадками інших авіакомпаній: час у дорозі від 10 годин, вартість - від 6 тис. грн.

У Молдові безліч цікавих для українських туристів місць, говорить РБК-Україна гід компанії "Аккорд тур" Володимир Гайдук.

"Це винні погреби, фортеця в Сороках приблизно за 160 кілометрів від Кишинева. Вона була побудована ще в 15 столітті, і розташовується на мальовничих берегах річки Дністер. Також цікава Бендерська фортеця - унікальна пам'ятка архітектури 16 століття. Я б також радив Старий Орхей - історичний комплекс за 60 кілометрів від Кишинева. Входить до складу однойменного природно-культурного заповідника", - перераховує він.

Фото: Сорокська фортеця 15 століття після реставраційних робіт (wikipedia.org)

Нагадаємо, ми писали, коли українці зможуть планувати відпустку у Франції.

Також ми писали, що Угорщина визнає українські сертифікати вакцинації. Чи поїдуть в цю країну туристи влітку - в матеріалі РБК-Україна.