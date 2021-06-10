На вікенд до Ніцци та Парижа: коли українці зможуть планувати відпустку у Франції

Без довідки про вакцинацію потрібно отримувати дозвіл на в'їзд

Столиця світового туризму - Франція - відкрилася для іноземних мандрівників з більшості країн. Нові правила в'їзду почали діяти на початку літа.

"З 9 червня туристичні потоки між Францією і зарубіжними країнами будуть знову відкриті в залежності від санітарної ситуації в третіх країнах і вакцинації мандрівників", - йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Чи зможуть українські туристи полетіти на вікенд в Париж або позасмагати цього літа на Лазурному березі - в матеріалі.

Як Франція відкривається для туризму: вимоги до мандрівників

Уряд Франції розділив країни світу на три зони - "зелену","помаранчеву" і "червону", які визначають умови в'їзду іноземців з цих держав. Європейських відвідувачів і людей з декількох країн з низьким рівнем ризику зустрічають з розпростертими обіймами, навіть якщо вони не вакциновані, йдеться в матеріалі france24.com.

Ці так звані "зелені" країни включають Японію, Південну Корею, Сінгапур, Австралію, Нову Зеландію, Ліван та Ізраїль. Всі країни ЄС, а також Ісландія, Норвегія та Швейцарія також є "зеленими". Нещепленим від COVID туристам буде потрібен негативний тест ПЛР за 72 години або на антиген – за 48 годин до перетину кордону.

Фото: Мандрівникам з ЄС достатньо вакцинації або тесту (pixabay.com)

Щоб отримати дозвіл на в'їзд у Францію, відвідувачі з більшості країн за межами Європи повинні будуть підтвердити, що вони були повністю щеплені від коронавірусу вакцинами, схваленими агентством з лікарських засобів ЄС.

Але у Франції схвалили лише кілька вакцин: Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson& Johnson(Janssen). Це означає, що туризм не відразу повернеться з прибуткових ринків, де використовуються вакцини, не схвалені Європейським агентством з лікарських засобів, наголошується в публікації France24.

Без однієї з цих чотирьох вакцин більшості відвідувачів з країн, що не входять до ЄС, все одно необхідно буде довести, що у них є вагома причина відвідати Францію, ​​і вони повинні будуть пройти 7-денний карантин після прибуття.

Україну віднесли до "помаранчевої зони", умови в'їзду з якої передбачають і наявність вакцинації однієї з чотирьох вакцин, і негативний тест перед перетином кордону.

"Червона зона" - країни, де активно циркулює вірус та зафіксовані його нові різновиди. До "червоної зони" станом на сьогодні увійшли 16 країн, включаючи Індію, Туреччину та країни Латинської Америки. Відвідувачі крім умов для "помаранчевої зони", повинні будуть знаходитися на карантині 7 або 10 днів в залежності, чи були вони вакциновані.

Фото: Курортне місто Ніцца у Франції (pixabay.com)

Які правила в'їзду до Франції встановили для українців

Для громадян України з 9 червня 2021 діятимуть нові умови подорожі до Франції, йдеться на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua.

Громадянин України зможе без будь-яких перешкод відвідати Францію, якщо він має підтвердження повної вакцинації однієї з вищезазначених вакцин (2 дози від Pfizer, Moderna, AstraZeneca або 1 дози від Johnson & Johnson).

"На жаль, французька сторона поки не анонсувала формат такого підтвердження, так званого "санітарного паспорта", - наголошується на дипломатичному ресурсі.

Якщо ж громадянин України не пройшов повної вакцинації однією з визнаних вакцин в ЄС, він може в'їхати до Франції виключно при наявності крайньої гострої потреби та оформлення на підставі цього відповідного дозволу на в'їзд в посольстві Франції в Україні.

Без необхідності отримувати спеціальний дозвіл можуть в'їжджати:

- члени сімей громадян Франції та їхні діти;

- ті, хто мають посвідку на проживання у Франції або довготермінову французьку візу з правом на проживання у Франції;

- студенти та пред'явники довготермінової візи "Passeport Talent";

- медпрацівники, стажисти та науковці, які в'їжджають в рамках боротьби з COVID-19;

- дипломати та члени їхніх сімей.

Всі громадяни України зобов'язані мати при в'їзді негативний тест на COVID-19, зроблений максимум за 72 години до в'їзду, і пройти по прибуттю самоізоляцію терміном 7 днів. Від самоізоляції звільняються ті, хто пройшов повну вакцинацію.

Фото: Місто на Лазурному березі (unsplash.com/egor myznik)

"Цього року українці до Франції не поїдуть"

На нових умовах Франції, туристів з нашої країни в цьому сезоні там не буде, впевнений директор туристичної компанії " Аполло-тур" Андрій Демура.

"У нас дуже мало вакцинованих. А ті, хто щеплений - це люди з тих соціальних груп, які не є цільовою аудиторією для туризму до Франції. Наступного року, коли вже всі охочі зможуть вакцинуватися, тоді туризм можливий", - зазначає він у коментарі РБК-Україна.

У минулі роки попит на туристичні поїздки до Франції був "стабільно середній", говорить директор туркомпанії.

"Франція є визнаним лідером світового туризму. Ця країна – з третього ешелону попиту серед українців (перший - Туреччина і Єгипет, другий – Греція, Іспанія, Хорватія, Болгарія, Чорногорія). Поїздки до Франції - це досить недешевий відпочинок, але свою аудиторію ця країна завжди мала", - розповідає фахівець.

До Франції зазвичай їздили люди з достатком вище середнього, адже навіть найекономніший варіант з перельотом і проживанням в найдешевшому хостелі коштував від 500 євро з людини, зазначає він. В середньому вартість поїздки обходилася від 1000 євро.

Фото: Крамниця сирів у Парижі (pixabay.com)

Найчастіше з України бронювали тури на пляжний відпочинок в Ніццу і на екскурсії в Париж. Також популярністю користувалися дегустаційні тури для гурманів.

"Франція може запропонувати багато видів різноманітного відпочинку. У тому числі не забуваємо про лижі: дуже популярний гірськолижний напрямок взимку", - зазначає Андрій Демура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, які країни ЄС відкриваються для українських туристів і які умови в'їзду там встановили для наших мандрівників.

Також ми писали, що Угорщина визнає українські сертифікати вакцинації. Чи поїдуть в цю країну туристи влітку - в матеріалі РБК-Україна.