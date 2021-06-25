Без курток і пакетів Duty free: туристів попередили про нові правила ручної поклажі при перельотах

Вирушаючи в подорож влітку, багато туристів обирають летіти рейсами авіакомпаній-лоукостерів. Це означає, що дістатися до місця призначення можна за мінімальними тарифами, хоч і з меншим сервісом.

При цьому актуальним питанням для пасажирів залишаються правила провезення багажу, які включені у вартість квитка. Якщо основний багаж у більшості авіакомпаній фіксований - одна валіза вагою до 23 кг, то норми провезення ручної поклажі, яку можна пронести з собою в кабіну літака, не тільки відрізняються, але і час від часу змінюються.

Тому туристи іноді стикаються з ситуаціями, коли за ручну поклажу потрібно доплатити в аеропорту, адже правила провезення можуть не дозволяти везти куртку або пакет із Duty free в руках.

Які правила провезення багажу діють влітку 2021 року на рейсах з України – РБК-Україна зібрало головну інформацію.

Норми багажу збільшені

Ще в січні 2021 року українська авіакомпанія SkyUp збільшила норми провезення ручного багажу - з 7 до 9 кг, при цьому розмір сумки або валізи в салоні літака залишився в колишніх параметрах (55х40х20 см).

Фото: Пасажири з багажем в аеропорту (gettyimages.com)

Слід врахувати, що з 1 квітня і товари з Duty free (пакет з квитанцією), і верхній одяг, ноутбук, парасолька, книга, папка для паперів – повинні бути поміщені в ручний багаж. Друга ручна поклажа включена у вартість квитка в залежності від тарифу.

Наприклад, за тарифом Economy Basic можна безкоштовно везти тільки одну одиницю ручної поклажі, а за другу таку ж на 9 кг доведеться доплатити. Якщо звернутися через контактний центр або соцмережі, то друга сумка обійдеться в 12 доларів, в аеропорту за неї доведеться доплатити 25 доларів.

У тарифі Economy Standard друга сумка ручної поклажі на 5 кг може летіти безкоштовно, але її розмір повинен бути укластися в 35х20х10 см.

Для тарифу Economy Flex друга сумка в салон може бути тих самих розмірів і ваги, що і перша – без доплати.

Товари з Duty free можна везти безплатно

Ще одна українська авіакомпанія, яка здійснює регулярні та чартерні рейси - Bees Airline. Ручна поклажа провозиться безплатно до 7 кг в розмірах 55x40x23 см. За бажання пасажира ручна поклажа може бути прийнята в багажний відсік літака безкоштовно. Друге місце ручної поклажі коштує 30 доларів.

Фото: Розміри і вагу сумок в ручній поклажі варто вивчити заздалегідь (pixabay.com)

Додатково пасажир має право безкоштовно перевозити речі, які можуть знадобитися йому під час польоту. Наприклад, жіноча і чоловіча сумка або ноутбук, пальто, куртка, дитяче харчування (до 5 кг і розміром до 40х30х20 см), а також – запечатаний пакет з Duty free.

Турецький лоукостер Редаѕиѕ Airlines літає з міст України до Туреччини. У 2021 році авіакомпанія зняла обмеження на вагу ручної поклажі. При цьому пасажирам дозволено пронести на борт літака тільки 1 сумку або валізу розміром не більше 55x40x20 см або один предмет особистого користування розміром не більше 40x30x15 см.

Всі додаткові предмети: рюкзак, ноутбук або книги повинні бути упаковані в ручну поклажу. Але є і виняток: для невеликих дамських сумочей за типом клатчів, косметичок і пакетів з товарами Duty Free. Їх можна буде проносити на борт в руках як доповнення до ручної поклажі.

Безплатно - сумку під сидіння

Ірландський лоукостер Ryanair дозволяє брати на борт одну сумку невеликих розмірів (40x25x20 см), яку потрібно розмістити під переднім сидінням.

Щоб провезти ручну поклажу більшого розміру, можна окремо доплатити за послугу і в салон можна взяти валізу на колесах до 10 кг розміром 55x40x20 см. Послуга включає пріоритетну посадку і коштує 6-20 євро. Окремо можна зареєструвати багаж вагою до 10 або 20 кг, який здають на стійці реєстрації. Ціна такого багажу в залежності від напрямку – від 13 євро, а доплата за кожен зайвий кілограм – 11 євро.

Всього можна замовити провезення трьох валіз по 20 кг.

Більш висока вартість багажу стягується при покупці зареєстрованого багажу через колл-центр авіакомпанії, в касах аеропорту, в пікові періоди і на деяких маршрутах.

Фото: Ручну поклажу можна здати у багажний відсік (pixabay.com)

Пасажирам слід врахувати, що Ryanair не перевозить предмети вагою більше 32 кг або багаж великих розмірів (більше 81х119Х119 см).

Схожі правила і в угорської авіакомпанії Wizzair. Пасажир може взяти на борт ручну поклажу розміром 40х30х20 см, з ручками і колесами, які не збільшують габарити більше, ніж на 5 см. Максимальна вага сумки – до 10 кг. Її також потрібно буде розмістити під переднім сидінням.

Якщо ручна поклажа більшого розміру, доведеться заплатити 25 євро. Якщо сумка або валіза не перевищує 55х40х23 см, їх можна розмістити в салоні за наявності місця. Якщо ні - поклажа полетить в багажному відсіку, а забрати можна буде на стрічці видачі багажу в аеропорту.

За більшу вагу доведеться заплатити також 11 євро за кг.

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