ua ru
Ср, 20 липня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На курорті Славське переселенців приймають у кожній садибі, – експерт

Новость на русском →
Середа 20 липня 2022 14:57
На курорті Славське переселенців приймають у кожній садибі, – експерт Фото: Готель у Славському (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Туристи приїжджають на вихідні, але на довше рідко хто залишається

У готелях популярного до війни курорту Славське Львівської області – не більше 10% туристів, які приїжджали сюди раніше. Разом з тим, майже у всіх місцевих приватних садибах приймають переселенців.

Про це РБК-Україна розповіла начальник відділу туризму та комунікації Славської селищної ради Ольга Безушко.

За її словами, цього літа знизилася кількість днів, на які приїжджають в гості. Туристи їдуть в місцеві готелі в основному на вихідні.

"Немає середньої тривалості проживання 5 діб, як раніше. Люди приїжджають на короткий термін – "переключитися" на вихідні. В основному із західних і центральних областей, Київщини. Практично немає одеситів, жителів Херсона, Запоріжжя та Сходу", — зазначила вона.

За словами Ольги Безушко, така ситуація – наслідок воєнного стану і проблем з паливом. У тому ж минулому році в цей час садиби та готелі в Славському були заповнені на 100%. У ці літні місяці такого не спостерігається.

"Туристами вважають гостей від трьох діб проживання. Таких, хто у нас проживає три доби – немає і 10% заповнюваності", — каже чиновниця.

На курорті Славське переселенців приймають у кожній садибі, – експерт

Фото: Значно знизилася кількість днів, на котрі приїздять туристи до Славська (booking.com)

Вона додає, що на території Славського проживають багато внутрішньо переміщених осіб – такі є практично в кожній садибі й готелі - десь вони живуть безкоштовно або ж за мінімальні кошти.

При цьому бізнес платить за них турзбір. До місцевого бюджету надходження йдуть на рівні минулих років. Також у Славському відкриті дитячі табори. Але вони теж заповнені далеко не на тому рівні, як було до війни.

"Немає бронювання заздалегідь, максимум – за тиждень або півтора. У минулі роки більшість готелів могли похвалитися, що серпень на державні вихідні у них зайнятий", — звертає увагу фахівець.

У Славське приїжджають сім'ями з дітьми – часто це захисники, яких відпускають на ротацію, вони відпочивають і "переключаються" з сім'ями, каже Ольга Безушко.

"Раніше була тенденція, що городяни, жінки з дітьми, приїжджали на місяць і довше часу, щоб перечекати, поки в місті не спаде спека. Тепер такого немає", – додає вона.

Нагадаємо, половина готелів Київської області після окупації не відкрилася.

Також пляжний сезон в Україні зруйновано на 90%, розповів РБК-Україна експерт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область Карпаты курорты Туризм
Відпочинок в Україні
Точки зору
Влодзімєж Щурек
Радянська армія зруйнувала 90% Ґданська. Як відбудували місто після Другої світової
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Олексій Бурчевський
Залізна завіса. Чому авіасанкції проти Росії виявилися неповними
Олексій Бурчевський
фахівець у галузі авіаційного права
Катерина Колонович
Краса Чернігівщини. У Міжрічинському парку знову проводять екскурсії
Катерина Колонович
журналіст, спеціально для РБК-Україна
Марина Казакова
Авіатури за кордон під час війни. Що змінилося для українців цього літа
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Всі точки зору