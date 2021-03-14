Курорт стал круглогодичным: куда теперь можно поехать в отпуск и летом

Чартерные программы в Доминикану впервые продлевают на летний сезон

Отдых в Доминикане не теряет популярности среди украинцев и весной. Теперь же несколько туроператоров впервые решили продлить чартерные программы в Доминикану на лето и даже сделать их круглогодичными. Об этом сообщает профильное туристическое издание "Мастер Тура".

Так, два еженедельных чартера в Ла Роману у туроператора Anex Tour запланированы вплоть до конца 2021 года. Тем временем туроператор Travel Professional Group (TPG) намерен летать в Доминикану до середины октября раз в десять дней. Об этом свидетельствует расписание рейсов на сайтах у туроператоров.

Сколько будет стоить летний отдых в Доминикане

Кроме того, что в расписании есть новые чартеры, просчитаны и цены на отдых в Доминикане.

"Стоимость пакетного тура на девять ночей доступна в районе 67-71 тысяч гривен на двоих. При этом ближайшие вылеты в системах онлайн-бронирования обеих компаний значатся в статусе закрытых или с ограниченным количеством доступных мест, что свидетельствует о востребованности направления", - уточняют в издании.

Фото: Причина продления чартерной программы - хорошие темпы раннего бронирования Доминиканы (booking.com)

Но при этом пока непонятно, какими будут продажи туров в Доминикану летом 2021 года.

"У туроператоров-заказчиков программ прогнозы - оптимистические. Руководитель департамента продукта и бронирования Европы и Карибов TPG Анна Папуша отметила, что чартерную программу продлевают благодаря хорошим темпам раннего бронирования Доминиканы", - уточняют в издании.

Кроме того, на фоне небольшого выбора стран в "экзотическом" сегменте Доминикана все еще остается одним из популярных направлений.

А директор туркомпании "Сиеста" Ольга Дяченко считает, что Доминикана летом будет пользоваться спросом разве что если страны Европейского Союза не начнут пускать украинских туристов.

"Думаю, что как только откроется Европа, спрос упадёт до такого уровня, что оставлять чартерные рейсы будет бессмысленно: основная часть клиентов "уйдет" на средиземноморские направления", - прогнозирует она.

Какие условия въезда в страну сегодня

Правила поездок туристов из Украины в Доминикану остаются довольно простыми, если сравнивать их с рядом других популярных направлений.

Так, в отличие от Турции и Египта, ПЦР-тесты перед отпуском в Доминикане сдавать не нужно. Нет необходимости и в прохождении самоизоляции. Туристам перед въездом надо только заполнить электронную миграционную карту.

Когда лучше планировать отпуск в Доминикане

Соучредитель туристической компании "Авиалига" Александр Шуляк говорит РБК-Украина, что для экзотического отдыха или на побережье Атлантики, или же со стороны Карибского моря в Доминикане есть все необходимое.

Фото: "Пляжная" погода устанавливается в Доминикане в ноябре (booking.com)

Здесь есть широкие пляжи с мягким песком и нависающими пальмами, ярко-голубые воды, в которые хочется нырять, курортные отели высокого уровня с ненавязчивым обслуживанием.

Доминикана расположена в тропиках, поэтому сильных холодов там обычно не бывает. В целом на отдых туда можно ехать в любое время года, но стоит помнить о некоторых нюансах. К примеру, можно попасть на "сезон дождей" можно с мая до осени. В сентябре и октябре можно застать довольно сильные ураганы, а вот "пляжная" погода устанавливается в Доминикане в ноябре.

Температура воды в это время держится на уровне 27 градусов, воздух днем нагревается до 30, ночью охлаждается до 22 градусов. Пляжный отдых – белоснежные пляжи с пальмами и лазурное море – дополняются экскурсиями по колониальным достопримечательностям.

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