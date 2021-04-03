Гроти та монастир в печері: незвичайна локація на Буковині, яку варто побачити

Як з'явився Свято-Миколаївський монастир у Чернівецькій області

На карті України можна знайти безліч монастирів. Вони розкидані буквально по всій території держави. Це потужний стимул мандрувати для багатьох вірян і тих, хто цікавиться подібною архітектурою. І хоча ми не належимо до категорії паломників, все ж вирішили внести Свято-Миколаївський монастир до списку наших локацій у Чернівецькій області.

Чим він цікавий та як дістатися цієї локації?

Монастир на висоті 120 метрів над водосховищем

Дорога зі Львова до хутора Галиця - не з коротких: по відстані - трохи менш як 400 кілометрів, по часу - майже шість годин.

Цікаво, що ми проїхали через чотири області - Львівську, Тернопільську, Хмельницьку та Вінницьку, щоб врешті-решт потрапити до Чернівецької. По дорозі ще зупинились поблизу Дністровської ГЕС - досить цікавий об’єкт, особливо для зйомок дроном.

Відео: Мандрівка по Чернівецькій області (youtube.com/Таємна Мапа)

Але повернемося до нашого монастиря. Свято-Миколаївський печерний чоловічий монастир знаходиться на відстані 15 кілометрів від Новодністровська, поблизу вже згаданого хутора Галиця.

Він розташований на висоті 120 метрів над рівнем Дністровського водосховища, на стрімкому схилі правого берега Дністра. В часи Галицько-Волинського князівства тут був древній прикордонний пост.

Непроста історія монастиря посеред печер

За історичними даними, заснування монастиря датується XI-XII сторіччями. Деякі легенди навіть кажуть про те, що одним із засновників був славнозвісний Антоній Печерський, який також приклався й до створення Києво-Печерської лаври.

Фото: Мальовничі панорами поблизу монастиря (Роман Сенишин)

В кінці XVIII сторіччя монастир спустошили турецькі завойовники, але згодом монахи знову отримали можливість оселитися на цій території, вже без загрози нападів з боку турків.

Такій ситуації сприяла тогочасна влада на цих землях в лиці молдавських бояр, які підпорядковувалися Османській імперії. Проте це не врятувало монастир від подальшого занепаду.

Вже потім, на початку XX століття, румунська влада намагалася його відновити (в головній церкві навіть встановили новий престол та іконостас), але радянський режим завадив втіленню цих планів у життя.

Фото: Свято-Миколаївський печерний чоловічий монастир знаходиться поблизу хутора Галиця (Роман Сенишин)

В 40-х роках Свято-Миколаївський монастир закрили, ченців розстріляли, а їхні тіла скинули в Дністер. Лише один з них зміг врятуватися та розповісти про страшні події. Після цього монастир пустував аж до кінця століття.

Два брати-ченці відновили унікальну споруду

В 70-ті тут трапився потужний землетрус: стихія повністю зруйнувала монастир.

Він був відновлений двома братами-ченцями, які відвідали хутір Галиця та провели перше богослужіння на руїнах в січні 1999 року.

Фото: Краєвиди на водосховище (Роман Сенишин)

Сьогодні тут можна побачити келії ченців, що знаходяться в численних нішах, гротах та невеликих печерах вапнякової скелі.

В найбільшій порожнині вбудували головну монастирську церкву. А в лісі, неподалік основного комплексу, можна натрапити на окрему печеру, вирубану в скелі, яку ще називають “печерою пустельника”.

Фото: Архітектура на території локації (Роман Сенишин)

До речі, спочатку монастир був названий на честь Святого Георгія, а перейменували його у Свято-Миколаївський лише в 1820 році. За легендами, це відбулося на честь дива, яке сталося в ніч саме перед днем святого Миколи.

За легендою, під час нічної риболовлі рибалки з села Калюс, яке зараз знаходиться на дні Дністровського водосховища, побачили над монастирем хрест з дрібних світил.

Наступного ранку вони поділилися цією новиною з місцевим священиком, після чого були проведені церковна хода та молебень, а монастир повторно освячений, на цей раз - як Свято-Миколаївський.

Фото: Всередині є цікаві арки та сходи (Роман Сенишин)

Загалом, можемо рекомендувати монастир “Галиця” для відвідин, адже він розташований у дуже мальовничому місці - на скелястих кручах Дністра, звідки відкривається дуже красива панорама на водосховище. Цей вигляд справді заворожує.

Особливо монастир сподобається тим, хто любить відвідувати подібні релігійні місця: довкола тут панує мир і спокій. А ще біля в’їзду на територію росте величезна кількість яблунь. Повірте, яблука були нереально смачні!

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