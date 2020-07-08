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У "червоній" зоні: українці показали, як відпочивають в Албанії

Середа 08 липня 2020 оновлено 17:35
У "червоній" зоні: українці показали, як відпочивають в Албанії
Фото: Албанія (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Українські туристи виїжджають у відпустку за кордон

Влітку цього року багато українських туристів їдуть у відпустку в Албанію. Але нещодавно Україна внесла Албанію в списку країн "червоної" зони. Це означає, що після повернення з цієї країни треба буде пройти двотижневу обсервацію або самоізоляцію, завантаживши на телефон додаток "Дій вдома".

Втім, ситуація може змінитися, і на момент повернення туристів з Албанії ця країна може виявитися вже в списку "зеленої" зони. Тоді самоізоляцію по поверненню з курортів цієї країни проходити не потрібно.

Тим часом в Албанії відкриваються готелі й ресторани, працюють пляжі. На початку липня в Албанію вирушив перший під час карантину рейс з українськими туристами. Деякі з туристів виїхали за кордон вперше. Вирушаючи у відпустку в Албанію, українці хочуть отримати нові враження й відпочити біля моря.

Під час перельоту в Албанію пасажирам літаків обов'язково потрібно перебувати в масках. Також потрібно дотримуватися правил гігієни – регулярно мити руки, а якщо відсутня можливість це зробити, то потрібно користуватися санітайзером.

Більше про відпочинок українців в Албанії дивіться у відео:

Відео: Як українці відпочивають в Албанії (youtube.com/Styler)

Варто відзначити, що для приїзду в Албанію від українців не вимагають проходити тест на коронавірус. Самоізоляцію проходити теж не потрібно. В цілому, ця країна залишається однією з тих, в яку потрапити українським туристам цього літа найпростіше.

При цьому експерти сфери туризму радять все ж оформити страховку від коронавірусу перед тим, як ви виїжджаєте в іншу країну. Раніше ми писали про те, як оформити страховку від COVID-19 для виїзду за кордон улітку 2020 року.

Також пропонуємо почитати про те, як повернути гроші за скасовані рейси в умовах пандемії.

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