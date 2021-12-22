ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Колосальне зростання. У Греції заявили ппро рекордну кількість туристів у році, що минає

Новость на русском →
Середа 22 грудня 2021 15:42
Колосальне зростання. У Греції заявили ппро рекордну кількість туристів у році, що минає Фото: Відпочинок у Греції (unsplash.com/dgw_unsplash)
Автор: Катерина Гончарова

Як змінився пасажирський трафік у країні у порівнянні з цифрами до пандемії

Відпочинок у Греції у 2021 році вибрало багато туристів, у тому числі з України. Відкриття країни стало однією з найочікуваніших подій літнього сезону. Пізніше у Греції говорили, що туристичні потоки відновлюються досить швидко, а деякі з показників виявилися рекордними. Ближче до кінця року в уряді країни заявили, що вперше запускають кампанію із зимового туризму в країні.

Нещодавно у Греції порахували кількість міжнародних прибутків, зібравши дані з аеропортів країни.

З'ясувалося, що пасажирський трафік у Греції зріс на 344.2%, а кількість приїздів іноземців до країни зросла на 524.7% у листопаді 2021 року у порівнянні з тим самим періодом 2020-го. Про це повідомляє Schengenvisainfo.com із посиланням на дані грецьких аеропортів.

Позитивна тенденція: скільки туристів побувало у Греції після відкриття кордонів

Уточнюється, що аеропорти країни зафіксували збільшення кількості прибутків на 75.3%.

Число гостей, які побували у Греції протягом січня-листопада 2021 року склало 34,029,893 — на 75.3% більше, ніж у тому ж періоді 2020-го (тоді країну відвідали 19 411 876 мільйонів пасажирів), зазначають на сайті.

"У кількості рейсів в аеропортах країни намітилася позитивна тенденція. Усього за цей період було 361 958 рейсів: 151 762 внутрішніх, а також 210 196 міжнародних. Це на 48,8% більше у порівнянні з тим самим періодом 2020 року", — пише видання.

Колосальне зростання. У Греції заявили ппро рекордну кількість туристів у році, що минає

Фото: Відпочинок у Греції у 2021 році вибрало багато туристів (unsplash.com/matthew-waring)

Проте, у порівнянні з показниками до пандемії, пасажиропотік скоротився вдвічі - на 44,8%.

"Порівнюючи авіаційні дані за листопад 2021 року зі статистикою за листопад 2019 року, коли ще не було жодних побоювань щодо COVID-19, не було обмежень на польоти та заборони на поїздки, прибуття іноземних пасажирів у 2021 році показало зниження на 32,8%. А у листопаді 2019 року було зареєстровано 687 711 пасажирів міжнародних рейсів", — йдеться у повідомленні.

Водночас туристи також активно подорожують рейсами всередині Греції.

Загальна кількість рейсів (внутрішніх та міжнародних) цього року досягла 22771, що на 110,6% більше, ніж у відповідному періоді 2020 року (10810 рейсів). Кількість пасажирів, які прибули та відлетіли в листопаді цього року, склала 1 972 266: на 344,2% більше, ніж у листопаді 20-го року, коли було 444 035 пасажирів.

Зазначимо, раніше стало відомо, який відпочинок у Греції обирають туристи на 2022 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пандемія коронавірусу
Відпочинок в Україні
Точки зору
Роман Кошмал
Затори, сміття та релігійні церемонії: чому у столицю Непалу неможливо закохатися з першого погляду
Роман Кошмал
спеціально для РБК-Україна
Марина Казакова
Бюджетних путівок не буде. Що насправді являють собою гарячі тури у високий сезон
Марина Казакова
засновниця турагентства Kazakov's Travel
Ирина Савіна
Теплий відпочинок біля океану. Чому поїздка до Португалії – одна з найкращих ідей для зимової мандрівки
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Валерія Мікульська
Край майстрів, замків та вина. Вражаючі локації Закарпаття для знайомства з регіоном
Валерія Мікульська
засновниця туристичного блогу "Tour de Ukraine"
Всі точки зору