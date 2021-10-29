Колоритна Іспанія і осінній Рим. Куди можна вирушити в подорож в листопаді за "подарунковими" цінами

Авіакомпанії пропонують спеціальні тарифи та акції

Листопад буває яскравим і теплим, якщо проводити дні на сонячному узбережжі. Один із таких напрямків, куди українці можуть долетіти за пару годин - курорт Аліканте в Іспанії.

Найближчими днями авіаквитки в курортну локацію з Києва можна придбати за спеціальною "легкою" ціною. Авіакомпанія Bees Airline почала продаж квитків в Аліканте за промо-тарифами.

Недорогі пропозиції з'являються також і в інші міста Європи - для подорожі в листопаді і пізніше.

Куди ще можна вирушити в листопаді за спеціальними цінами від авіакомпаній – в матеріалі РБК-Україна.

Вперше з багажем: лоукост на іспанський курорт в листопаді

В Аліканте в листопаді мандрівники знаходять море з піщаними пляжами, чистою водою і пологим узбережжям. Температура повітря і води в цей час на курорті тримається на рівні +20 градусів.

На цьому узбережжі Іспанії можна не тільки насолоджуватися морем, але і подорожувати в цікаві локації. Наприклад, можна вирушити в Бенідорм, який називають "іспанським Нью-Йорком", йдеться в повідомленні компанії. Або зануритися в іспанську автентику в Альтеа, повеселитися в Вільямойосі або вирушити в чарівні рибальські містечка з затишними готелями - Деніа, Кальпе і Хавея.

Фото: Місто Бенідорм у провінції Аліканте (unsplash.com/attila-suranyi)

Потрапити в Аліканте можна при покупці авіаквитків, ціни на які до 7 листопада знижені - тариф категорії "Smart" за ціною "Light" – від 1818 гривень на авіарейси до 15 грудня включно.

Рейси авіакомпанії Bees Airline будуть здійснюватися по понеділках і п'ятницях на літаках Boeing 737-800. У лоукост-тарифах вперше буде включено провезення багажу до 23 кг.

У міста Європи восени і взимку - від 940 гривень

Квитки за спеціальними цінами в різні куточки світу можна знайти в найближчі дні і у авіакомпанії МАУ. Акцію приурочили до свята Хелловін, тому пропозиція дійсна до 31 жовтня, а квитки можна забронювати на період з 1 листопада 2021 року до 31 березня 2022 року.

Вартість найдешевших квитків починається з 939 гривень - з Києва до Берліна-Бранденбурга. У цю суму входить провезення ручного багажу 7 кг. Відзначається, що разі скасування рейсу через COVID пасажирам повернуть вартість квитка + додатково 25% від ціни.

Фото: Мюнхен восени (unsplash.com/jan-antonin-kolar)

Трохи дорожче полетіти до Мюнхена - від 1203 гривень. Також мандрівникам пропонують вибрати квитки за спеціальними цінами в такі міста:

Мілан - від 1336 гривень;

Рим - від 1362 гривень;

Прага - від 1415 гривень;

Тбілісі - від 1719 гривень;

Єреван - від 1819 гривень;

Лондон Гатвік - від 2090 гривень;

Кишинів - 2 307 гривень;

Дубай- 3 427 гривень;

Каїр - 3 612 гривень;

Ташкент- 3 968 гривень.

"Подарункові" тарифи на квитки в Дубай

З нагоди свята Хеллоуїна розпродаж квитків оголосили і в Qatar Airways, яку призначали кращою авіакомпанії світу за версією міжнародної рейтингової організації Skytrax. Акція діє до 2 листопада – на рейси до 31 травня 2022 року.

Квитки зі знижкою можна придбати з Києва - на рейси в Доху і Дубай за ціною від 9 200 гривень за переліт в обидві сторони, повідомляє lowcost.ua. За іншим напрямком подорож обійдеться істотно дорожче.

Фото: Відпочинок у Дубаї (gettyimages.com)

До 11 листопада можна буде купити "майже безкоштовні" квитки з Києва в Дубай для дітей від 2 до 12 років по акції "KidsGoFree" від авіакомпанії SkyUp. Оплатити за дитину потрібно буде тільки 1% від вартості обраного квитка + аеропортові збори. У вартість "дитячих" квитків включена ручна поклажа до 9 кг.

Акція діятиме до 11 листопада – можна буде купити квитки на дати з 25 листопада до 21 грудня 2021 року.

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