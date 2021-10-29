Колоритная Испания и осенний Рим. Куда можно отправиться в путешествие в ноябре по "подарочным" ценам

Авиакомпании предлагают специальные тарифы и акции

Ноябрь бывает ярким и теплым, если проводить дни на солнечном побережье. Одно из таких направлений, куда украинцы могут долететь за пару часов – курорт Аликанте в Испании.

В ближайшие дни авиабилеты в курортную локацию из Киева можно приобрести по специальной "легкой" цене. Авиакомпания Bees Airline начала продажу билетов в Аликанте по промо-тарифам.

Недорогие предложения появляются также и в другие города Европы – для путешествия в ноябре и позже.

Куда еще можно отправиться в ноябре по специальным ценам от авиакомпаний – в материале РБК-Украина.

Впервые с багажом: лоукост на испанский курорт в ноябре

В Аликанте в ноябре путешественники находят море с песчаными пляжами, чистой водой и пологим побережьем. Температура воздуха и воды в это время на курорте держится на уровне +20 градусов.

На этом побережье Испании можно не только наслаждаться морем, но и путешествовать в интересные локации. Например, можно отправиться в Бенидорм, который называют "испанским Нью-Йорком", говорится в сообщении компании. Или погрузиться в испанскую аутентику в Альтеа, повеселиться в Вильямойосе или отправиться в очаровательные рыболовные городки с уютными гостиницами - Дэниа, Кальпе и Хавея.

Фото: Город Бенидорм в провинции Аликанте (unsplash.com/attila-suranyi)

Попасть в Аликанте можно при покупке авиабилетов, цены на которые до 7 ноября снижены - тариф категории "Smart" по цене "Light" – от 1818 гривен на авиарейсы до 15 декабря включительно.

Рейсы авиакомпании Bees Airline будут осуществляться по понедельникам и пятницам на самолетах Boeing 737-800. В лоукост-тарифах впервые будет включен провоз багажа до 23 кг.

В города Европы осенью и зимой – от 940 гривен

Билеты по специальным ценам в разные уголки мира можно найти в ближайшие дни и у авиакомпании МАУ. Акцию приурочили к празднику Хеллоуин, поэтому предложение действительно до 31 октября, а билеты можно забронировать на период с 1 ноября 2021 года до 31 марта 2022 года.

Стоимость самых дешевых билетов начинается с 939 гривен – из Киева в Берлин-Бранденбург. В эту сумму входит провоз ручного багажа 7 кг. Отмечается, что случае отмены рейса из-за COVID пассажирам вернут стоимость билета + дополнительно 25% от цены.

Фото: Мюнхен осенью (unsplash.com/jan-antonin-kolar)

Чуть дороже полететь в Мюнхен – от 1203 гривен. Также путешественникам предлагают выбрать билеты по специальным ценам в такие города:

Милан – от 1336 гривен;

Рим – от 1362 гривен;

Прага – от 1415 гривен;

Тбилиси – от 1719 гривен;

Ереван – от 1819 гривен;

Лондон Гатвик – от 2090 гривен;

Кишинев – 2 307 гривен;

Дубай – 3 427 гривен;

Каир – 3 612 гривен;

Ташкент – 3 968 гривен.

"Подарочные" тарифы на билеты в Дубай

По случаю праздника Хэллоуина распродажу билетов объявили и в Qatar Airways, которую призначали лучшей авиакомпании мира по версии международной рейтинговой организации Skytrax. Акция дейсвтует до 2 ноября – на рейсы до 31 мая 2022 года.

Билеты со скидкой можно приобрести из Киева – на рейсы в Доху и Дубай по цене от 9 200 гривен за перелет в обе стороны, сообщает lowcost.ua. По другим направлением путешествие обойдется существенно дороже.

Фото: Отдых в Дубае (gettyimages.com)

До 11 ноября можно будет купить "почти бесплатные" билеты из Киева в Дубай для детей от 2 до 12 лет по акции "KidsGoFree"от авиакомпании SkyUp. Оплатить за ребенка нужно будет только 1% от стоимости выбранного билета + аэропортовые сборы. В стоимость "детских" билетов включена ручная поклажа до 9 кг.

Акция будет действовать до 11 ноября – можно будет купить билеты на даты с 25 ноября до 21 декабря 2021 года.

Отметим, на этой неделе Украину оставят в "зеленом списке" ЕС.

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