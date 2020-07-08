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Відпочинок в Одесі: туристам не радять купатись на жодному з пляжів міста

Середа 08 липня 2020 оновлено 13:21
Відпочинок в Одесі: туристам не радять купатись на жодному з пляжів міста
Фото: Пляж в Одесі (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Така ж ситуація – з пляжем "Центральний" у Затоці

Днями у морській воді на узбережжі Одеси виявили кишкову паличку, через що не рекомендували купатись на більшості пляжів міста.

РБК-Україна зв'язався із Держпродспоживслужбою в Одеській області, щоб з'ясувати інформацію щодо безпечних пляжів Одеси станом на 8 липня.

Нові дані нам озвучила Лідія Степанова, начальник Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

За її словами, станом на 8 липня встановлена невідповідність гігієнічним нормам на пляжі "Центральний" в селищі міського типу Затока, а також у Сергіївці.

Відпочинок в Одесі: туристам не радять купатись на жодному з пляжів містаФото: У Держпродспоживслужбі поки не радять купатись на жодному з пляжів Одеси (РБК-Україна)

"Щодо Одеси, то на всіх пляжах міста морська вода не відповідає санітарно-гігієнічним нормам за біологічними показниками. У звязку з цим ми направили на адреси суб'єктів господарювання відповідні пропозиції щодо інформування відпочиваючих про утримання від морського водокористування, оскільки купання в такій воді при порушенні правил особистої гігієни може призвести до виникнення гострих кишкових захворювань та харчових отруєнь", - пояснила Лідія Степанова.

Ці дані актуальні станом на 8 липня, уточнила вона.

На уточнююче питання, чи значить це, що на всіх пляжах Одеси зараз не рекомендують купатися, Лідія Вікторівна відповіла: "Так, на всіх пляжах Одеси".

Інформація щодо показників морської води від лабораторного центру змінюється раз на сім днів. У період оздоровчого сезону з травня по вересень включно дослідження морської води проводять кожен тиждень, додала начальник Управління.

Нагадаємо, раніше посол назвав умови, за яких Австрія почне приймати українських туристів.

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