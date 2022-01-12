Кожна п’ята країна сьогодні залишається недоступною для туристів, - UNWTO

98% усіх напрямків по всьому світу все ще мають певні обмеження на подорожі, кажуть в організації

У зв'язку з поширенням нового штаму "Омікрон" кожна п’ята країна залишається недоступною для туристів, що завдає перешкод у відновленні міжнародного туризму, пише Traveldailymedia.com.

Згідно з останніми статистичними даними UNWTO (Всесвітньої туристичної організації), 98% усіх напрямків по всьому світу все ще мають певні обмеження на подорожі. Це 46 (21 відсоток усіх напрямків у світі) закрили свої кордони для туристів. 26 із них були повністю закриті принаймні з кінця квітня минулого року.

Ще 55 (25% усіх глобальних напрямків) частково закрили свої кордони для міжнародного туризму. 112 (52% всіх напрямків) вимагають від міжнародних мандрівників здати ПЛР або тест на антиген після прибуття.

Крім того, згідно з дослідженнями, 85 напрямків пом’якшили обмеження для повністю вакцинованих міжнародних туристів, тоді як 20 зробили повну вакцинацію від Covid-19, необхідну для в’їзду в країну з туристичною метою. Однак лише чотири напрямки повністю скасували всі обмеження, пов’язані з COVID (Колумбія, Коста-Рика, Домініканська Республіка та Мексика).

"Безпечне послаблення або зняття обмежень на поїздки є важливими для відновлення туризму та повернення соціальних та економічних вигод, які дає цей сектор", – сказав генеральний секретар UNWTO Зураб Пололікашвілі.

"Перехід до обґрунтованих фактів заходів до обмежень, що відображає розвиток пандемії, також допоможе відновити довіру до подорожей, забезпечуючи безпеку як туристів, так і працівників туристичної служби".

Фото: 98% усіх напрямків у всьому світі все ще мають певні обмеження на поїздки (unsplash.com/ashim-dsilva)

У звіті про обмеження поїздок UNWTO зазначається, що регіональні відмінності в обмеженнях на поїздки зберігаються. Найбільше обмежень продовжує діяти в Азії та Тихому океані, 66% усіх напрямків повністю закриті.

Для порівняння, Європа є найбільш відкритим міжнародним регіоном для міжнародних туристів (лише 7% кордонів повністю заблоковано), потім Африка (9%), Америка (10%) і Близький Схід (15%).

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