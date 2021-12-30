"Карибська Туреччина". Ціни на Тури в Домінікану значно знижуються після зимових канікул

Скільки коштує відпочинок на курортах популярної екзотичної країни в січні 2022 року

Туризм в Домінікані відновлюється рекордними темпами - кількість гостей на курортах країни в 2021 році наближається до 5 мільйонів, незважаючи на загрози нового штаму "Омікрон". Про це заявила заступник міністра туризму Жаклін Мора, повідомляє Fortune.

Відзначається, що туристичні потоки вже майже досягли рівня до пандемії, а прибуття міжнародних туристів в листопаді 2021 року виявилися в два рази вищі, ніж в 2020 році.

Карибська країна стала відкриттям і популярним напрямком і серед українських туристів в 2021 році завдяки чартерним програмам туроператорів і простим умовам в'їзду.

Домінікана серед екзотичних напрямків для зимового відпочинку входить до трійки найпопулярніших серед українців. Скільки коштує провести відпустку на курортах цієї країни – в матеріалі РБК-Україна.

Відновлення економіки і рекордні турпотоки

Щомісячні прибуття в Домінікану туристів з різних країн у вересні-листопаді б'ють рекорди, зазначила заступник міністра.

У листопаді карибську країну відвідало 519 349 відвідувачів - це на 197% більше, ніж у листопаді 2020 року, і на 12% більше в порівнянні з 2019 роком.

Фото: У Домінікані - рекордний турпотік (unsplash.com/joel-casilla)

При цьому очікуваний турпотік в 5 мільйонів туристів все одно буде приблизно на 23% менше, ніж 6,4 мільйона мандрівників в 2019 році.

За даними центрального банку країни, туризм становить 8,4% економіки, хоча міністерство туризму заявляє, що реальний вплив сектора наближається до 30% з урахуванням додаткових послуг.

У 2019 році дохід від туризму в Домініканській Республіці склав 7,4 млрд доларів - більше, ніж у будь-якої іншої країни Центральної Америки або Карибського басейну.

У 2020 році пандемія різко обвалила економіку, але за результатами 2021 року прогнозується зростання показників на 11%, а Міжнародний валютний фонд очікує зростання на 9,5%, з подальшим збільшенням на 5,5% і 5% в 2022 і 2023 роках.

На відновлення туризму вплинула гнучка політика Домініканської республіки - в той час як більша частина регіону не допускала іноземних мандрівників під час пандемії, країна залишалася відкритою без обмежень. При цьому основні зусилля були спрямовані на вакцинацію в туристичних регіонах.

Фото: У Домінікані подбали про вакцинацію в туристичній сфері (pixabay.com)

Крім того, до квітня 2021 року іноземним туристам надавали безкоштовну медичну страховку, оплачуючи додаткові рахунки за проживання в разі хвороби.

"Поєднання гнучкості на кордоні і великої кількості засобів контролю в готелях спрацювало для нас. Туристам це дуже сподобалося", - пояснила успіх галузі Мора.

Незважаючи на те, що експерти називають бурхливе зростання індустрії туризму "вражаючим відновленням економіки країни", Жаклін Мора зазначила: обмеження в Європі і Канаді у зв'язку зі штамом "Омікрон" можуть ускладнити подорожі в перші кілька місяців року.

При цьому, за оцінками міністерства, до 2022 року в Домінікану прибудуть 6,6 мільйона туристів.

"Ми все ще не знаємо, як буде виглядати ця нова хвиля, але січень може бути непростим", - попередила чиновниця.

"Домінікана - карибська Туреччина зі "все включено"

Коли в умовах закритих кордонів потрібно було кудись літати і з'явилися чартерні рейси, Домінікана проявилася більше за інші екзотичні країни, і напрямок почав збільшуватися, зазначав раніше в коментарі РБК-Україна Олександр Новіковський, заступник гендиректора "TEZ TOUR Україна".

"Якщо зараз ситуація зміниться, відкриють всі кордони, то цей напрямок стане менш популярним", - говорив він.

За його словами, в Домініканську Республіку деякі туроператори зараз ставлять багато прямих чартерних рейсів, щоб збільшити кількість пропозицій, знизити вартість послуг на проживання та залучити більше туристів. Це може позитивно вплинути на розвиток країни і напрямок в цілому.

Фото: Відпочинок в Домінікані підходить сім'ям із дітьми (booking.com)

"Домінікана - це "карибська Туреччина", що визначає особливості відпочинку: великі готельні комплекси з розвиненою інфраструктурою, власні пляжі і "все включено". Домінікана відмінно підходить для тих, хто в основному проводить час в готелі - наприклад, для сімей з дітьми", - описав особливості напрямку директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.

Скільки коштує відпочинок в Домінікані в січні 2022 року

Ми перевірили вартість тижневого відпочинку для двох з авіаперельотом і страховкою при розміщенні в готелях з харчуванням "сніданок" або "все включено" у провідних туристичних компаній на дати з 15 січня і вибрали найнижчі ціни.

У мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" 7 ночей в 4* готелі зі сніданками в Пунта-Кана пропонують за ціною 65,5 тис. гривень з вильотом 15 січня, в тому ж готелі на 20 січня – від 57 тис.гривень, в 3* готелі на курорті Бока Чіка ціни з 20 січня – від 64 тис. гривень ("все включено"). У 5 * готелі з харчуванням "все включено" – від 71 тисячі гривень в Пунта-Кана з вильотом 20 січня.

Фото: Пляж в Пунта-Кана (pixabay.com)

У Farvater відпочинок в 3* готелі з харчуванням "все включено" в Бока Чіка обійдеться від 72,5 тис.гривень з вильотом 17 січня, в 4* готелі в Ла-Романі – від 75 тис. гривень з вильотом 15 січня, в 5* в Пунта-Кана – від 77, 4 тис. гривень з вильотом 15 січня.

У туристичної компанії "Гамалія" відпочинок в 3* готелі з харчуванням "все включено" в Бока Чіка обійдеться від 74 тис.гривень з вильотом 19 січня, в 4* (зі сніданком) в Пунта-Кана – від 65 тис. гривень, в 5 * в Пунта-Кана – від 79 тис. гривень з вильотом на ту ж дату.

Нагадаємо, ми писали, що українські туристи полетять на Сейшели прямими рейсами з Києва.

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