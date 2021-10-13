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Кардинальні зміни. Що буде з турами вихідного дня за новими правилами проїзду на карантині

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Середа 13 жовтня 2021 14:05
Кардинальні зміни. Що буде з турами вихідного дня за новими правилами проїзду на карантині Фото: Тури вихідного дня Україною (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Через низькі темпи вакцинації екскурсії переорієнтують на поїздки всередині області

Нові правила пасажирських перевезень, які набудуть чинності з 21 жовтня, значним чином позначаться на екскурсійних туристичних поїздках Україною.

В автобусах, маршрутках і поїздах можна буде їздити тільки з довідкою про вакцинацію або негативними тестами на COVID. У туркомпаніях прогнозують, що туристи будуть відмовлятися від турів вихідного дня, і думають над тим, щоб переорієнтуватися на інші формати поїздок.

Куди і на яких умовах можна буде поїхати в подорож за новими правилами і які перспективи турів Україною бачать експерти – в матеріалі РБК-Україна.

Нові правила пасажирських перевезень: що потрібно знати туристам

З 21 жовтня в міжрегіональних поїздках пасажирам в "жовтій" зоні необхідно буде пред'явити:

- сертифікат про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

- або результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на COVID-19, який діє протягом 72 годин.

Для поїздки в "червоній" зоні необхідна повна вакцинація або ПЛР-тест.

Вимоги не будуть поширюватися на неповнолітніх.

Кардинальні зміни. Що буде з турами вихідного дня за новими правилами проїзду на карантиніФото: Екскусії до Львова туристам з інших областей стануть менш доступні (unslash.com/maksym-pozniak-haraburda)

Правила стосуватимуться як регулярних, так і нерегулярних (до яких відносяться екскурсійні) перевезень, включаючи автомобільний, авіаційний і залізничний транспорт міжобласного сполучення. Але вимоги не застосовуватимуться до міських поїздок і всередині області.

"Будемо освоювати Київську область". Локації вздовж Дніпра і тури в Чорнобиль

Через те, що обмеження не стосуються тільки "зелених" зон, нові правила торкнуться всіх регіонів. Це означає, що громадським транспортом без довідок можна буде пересуватися тільки в межах однієї області. Тобто навіть в автобусний екскурсійний тур в сусідні області можуть поїхати тільки вакциновані або протестовані туристи.

"Звичайно, тест на COVID за ціною трьох і більше подорожей перед одноденними екскурсіями ніхто робити не буде. Тому подорожі на 14-17 жовтня в парки і заповідники можуть бути завершальними в осінньому сезоні. Далі будемо освоювати Київську область", - написав на сторінці клубу "Добре поїхали!" засновник Ярослав Козак.

Кардинальні зміни. Що буде з турами вихідного дня за новими правилами проїзду на карантиніФото: Популярними залишаються Тури в Чорнобиль (unsplash.com/silver-ringvee)

З напрямків, які залишаться, він називає Сухолуччя, локації вздовж Дніпра на південь, або популярні тури в Чорнобиль.

"Але нормального туризму не буде з цими обмеженнями. Дуже сумніваюся, що будуть набиратися групи. Хто буде робити тест, щоб поїхати в Бердичів на день?",- говорить фахівець в коментарі РБК-Україна.

Тим часом він упевнений, що обмеження для пасажирів були необхідні, але людям дали мало часу, щоб скорегувати плани.

"Рано чи пізно це потрібно було зробити. Єдиний недолік - рішення мало б вступити в дію через 30 днів, щоб людям дати час вакцинуватися", - зазначив.

Обмеження для пасажирів будуть більш відчутні для туристів на новорічні свята, припускає Ярослав Козак.

"Турів у листопаді мало, а ось з поїздками на Новий рік і Різдво будуть проблеми. Більшість не хочуть вакцинуватися, тому групи набрати буде складно. Машинами поїдуть, а поїздами, якщо буде серйозний контроль - ні. Найбільший потік в цей час в Карпати, на Західну Україну",- зазначає організатор подорожей.

Кардинальні зміни. Що буде з турами вихідного дня за новими правилами проїзду на карантиніФото: У Карпати невакциновані туристи зможуть вирушити тільки на автомобілях (РБК-Україна)

"Туроператори починають розпродавати автобуси" – експерт

Українського туризму в повноцінному форматі в Україні немає - його не може організувати навіть бізнес: у цій сфері все відбувається хаотично. Таку думку висловлює в коментарі РБК-Україна фахівець з підбору турів Сергій Вікарчук.

"Введення таких протоколів безпеки скоротить обсяги подорожей і сповільнить процеси в туризмі, тому що вакцинованих людей мало. Це буде нищівний удар", - вважає він.

Він пояснює: одна справа, коли туристи летять до Єгипту з туром за 25 тисяч гривень і закладають у витрати ПЛР-тест за 1000 гривень, а інша – коли автобусний тур коштує стільки ж, як і тест.

Екскурсійні автобусні тури вже не набирають достатньої кількості туристів, щоб ефективно працювати, розповідає він. А нові протоколи безпеки ще зменшать попит, особливо на одно-дводенні тури вихідного дня.

"Якщо чесно, клієнти вже давно і не питають про такі. Для того, щоб автобус поїхав в тур, потрібна хоча б більш ніж половина заповнених місць, інакше це нерентабельно. У нас є партнери - туроператор з власними автобусами. Вони в такому розпачі, що вже давно нічого не працює, що починають розпродавати свої автобуси", - пояснює він ситуацію з організацією автобусних турів в Україні.

Кардинальні зміни. Що буде з турами вихідного дня за новими правилами проїзду на карантиніФото: Палац у Качанівці на Чернігівщині включають у тури вихідного дня (Олег Божко)

Крім стимулювання темпів вакцинації з боку держави, нові правила можуть призвести до корупційної складової, коли пасажири будуть користуватися підробленими довідками, попереджає Сергій Вікарчук.

"До нас вже звертаються компанії, зазвичай з Росії, які пропонують сертифікати з QR-кодами, ПЛР-тести для туристів. Ми пояснювали, що нас таке не цікавить, і передавали інформацію правоохоронцям, тому що це кримінал", - розповів про тенденцію фахівець.

Нагадаємо, ми писали, з якими документами можна буде їздити в автобусі й поїзді за новими правилами перевезень.

Також повідомлялося, чи будуть пускати у маршрутки без вакцинації з 21 жовтня.

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