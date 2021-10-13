Кардинальные изменения. Что будет с турами выходного дня по новым правилам проезда на карантине

Из-за низких темпов вакцинации экскурсии переориентируют на поездки внутри области

Новые правила пассажирских перевозок, которые вступят в силу с 21 октября, значительным образом скажутся на экскурсионных туристических поездках по Украине.

В автобусах, маршрутках и поездах можно будет ездить только со справкой о вакцинации или негативными тестами на COVID. В туркомпаниях прогнозируют, что туристы будут отказываться от туров выходного дня, и думают над тем, чтобы переориентироваться на другие форматы поездок.

Куда и на каких условиях можно будет поехать в путешествие по новым правилам и какие перспективы туров по Украине видят эксперты – в материале РБК-Украина.

Новые правила пассажирских перевозок: что нужно знать туристам

С 21 октября в межрегиональных поездках пассажирам в "желтой" зоне необходимо будет предъявить:

- сертификат о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

- или результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, который действует в течение 72 часов.

Для поездки в "красной" зоне необходима полная вакцинация или ПЦР-тест.

Требования не будут распространяться на несовершеннолетних.

Фото: Экскусии во Львов туристам из других областей станут менее доступны (unslash.com/maksym-pozniak-haraburda)

Правила будут касаться как регулярных, так и нерегулярных (к которым относятся экскурсионные) перевозок, включая автомобильный, авиационный и железнодорожный транспорт межобластного сообщения. Но требования не будут применяться к городским поездкам и внутри области.

"Будем осваивать Киевскую область". Локации вдоль Днепра и туры в Чернобыль

Из-за того, что ограничения не касаются только "зеленых" зон, новые правила затронут все регионы. Это значит, что общественным транспортом без справок можно будет передвигаться только в пределах одной области. То есть даже в автобусный экскурсионный тур в соседние области могут поехать только вакцинированные или протестированные туристы.

"Конечно, тест на COVID по цене трех и более путешествий перед однодневными экскурсиями никто делать не будет. Поэтому путешествия на 14-17 октября в парки и заповедники могут быть завершающими в осеннем сезоне. Дальше будем осваивать Киевскую область", — написал на странице клуба "Добре поїхали!" основатель Ярослав Козак.

Фото: Популярными остаются туры в Чернобыль (unsplash.com/silver-ringvee)

Из направлений, которые останутся, он называет Сухолучье, локации вдоль Днепра на юг, или популярные туры в Чернобыль.

"Но нормального туризма не будет с этими ограничениями. Очень сомневаюсь, что будут набираться группы. Кто будет делать тест, чтобы поехать в Бердичев на день?", — говорит специалист в комментарии РБК-Украина.

Между тем, он уверен, что ограничения для пассажиров были необходимы, но людям дали мало времени, чтобы скорректировать планы.

"Рано или поздно это нужно было сделать. Единственный недостаток – решение должно было бы вступить в действие через 30 дней, чтобы людям дать время вакцинироваться", — отметил он.

Ограничения для пассажиров будут более ощутимы для туристов на новогодние праздники, допускает Ярослав Козак.

"Туров в ноябре мало, а вот с поездками на новый год и Рождество будут проблемы. Большинство не хотят вакцинироваться, поэтому группы набрать будет сложно. Машинами поедут, а поездами, если будет серьезный контроль – нет. Самый большой поток в это время в Карпаты, на Западную Украину", — говорит организатор путешествий.

Фото: В Карпаты невакцинированные туристы смогут отправиться только на автомобилях (РБК-Украина)

"Туроператоры начинают распродавать автобусы" – эксперт

Украинского туризма в полноценном формате в Украине нет - его не может организовать даже бизнес: в этой сфере все происходит хаотично. Такое мнение высказывает в комментарии РБК-Украина специалист по подбору туров Сергей Викарчук.

"Введение таких протоколов безопасности сократит объемы путешествий и замедлит процессы в туризме, потому что вакцинированных людей мало. Это будет сокрушительный добивающий удар", — считает он.

Он объясняет: одно дело, когда туристы летят в Египет с туром за 25 тысяч гривен и закладывают в расходы ПЦР-тест за 1000 гривен, а другое – когда автобусный тур стоит столько же, как и тест.

Экскурсионные автобусные туры уже не набирают достаточного количества туристов, чтобы эффективно работать, рассказывает он. А новые протоколы безопасности еще уменьшат спрос, особенно на одно- и двухдневные туры выходного дня.

"Если честно, клиенты уже давно и не спрашивают о таких. Чтобы автобус поехал в тур, нужна хотя бы больше половины заполненных мест, иначе это нерентабельно. У нас есть партнеры - туроператор с собственными автобусами. Они в таком отчаянии, что уже давно ничего не работает, что начинают распродавать свои автобусы", — объясняет он ситуацию с организацией автобусных туров в Украине.

Фото: Дворец в Качановке на Черниговщине включают в туры выходного дня (Олег Божко)

Кроме стимулирования темпов вакцинации со стороны государства, новые правила могут привести в коррупционной составляющей, когда пассажиры будут пользоваться поддельными справками, предупреждает Сергей Викарчук.

"К нам уже обращаются компании, обычно из России, которые предлагают сертификаты с QR-кодами, ПЦР-тесты для туристов. Мы объясняли, что нас такое не интересует, и передавали информацию правоохранителям, потому что это криминал", - рассказал о тенденции специалист.

Напомним, мы писали, с какими документами можно будет ездить в автобусе и поезде по новым правилам перевозок.

Также сообщалось, будут ли пускать в маршрутки без вакцинации с 21 октября.