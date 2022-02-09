Канада попереду всіх. Які міста світу найкраще підходять для екологічного відпочинку

У Ванкувері виявилося більше екологічних готелів, ніж у будь-якому іншому мегаполісі

Експерти сайту енергоспоживання Uswitch склали рейтинг найкращих місць для екологічно чистого відпочинку, повідомляє Traveldailynews.com.

За даними дослідження, у Ванкувері пропонується найбільше екологічних готелів, ніж у будь-якому іншому місті світу.

Список країн створено на основі аналізу екологічних сертифікатів тисяч готелів у 200 найбільших містах світу на Booking.com. Використовуючи сайт для відпочинку, експерти визначили, скільки екологічно чистих готелів є в кожному місці, а потім порівняли це із загальною кількістю перерахованих готелів, щоб отримати відсоткову оцінку.

Загалом у Ванкувері зареєстровано 89 готелів, і майже 44% із них було відзначено екологічними сертифікатами.

Видатним місцем відпочинку в канадському місті є п'ятизірковий готель Fairmont Waterfront, відомий тим, що підтримує екологію довкілля.

Стокгольм — друге місто у списку — місто, яке часто славиться своєю екологічністю — 87 з його 216 готелів відзначено нагородами за їхню екологічність.

У решті першої п'ятірки переважають канадські міста; Торонто посів третє місце, де майже 25% усіх готелів визнано стійкими.

Фото: Готель Fairmont Waterfront у Ванкувері (facebook.com/FairmontHotelWaterfront)

Калгарі посідає четверте місце з понад 23% екологічно чистих варіантів, а Едмонтон посів п'яте місце з 22,56% екологічно чистих готелів.

Решту десятку лідерів посідає Лахор у Пакистані, на шостому місці два колумбійські міста, які відповідно посіли сьоме та восьме місця, поступаючись Медельїну та Боготі відповідно.

Дев'яте та десяте місця у списку займають два південноафриканські міста; Екурхулені посідає дев'яте місце в результаті того, що 19,46% його готелів дотримуються екологічних стандартів, а Йоганнесбург завершує десятку найкращих.

20 міст з найекологічнішим відпочинком

Номер Город Страна Гостиницы Устойчивые отели % Стабильный 1 Ванкувер Канада 89 39 43,82 2 Стокгольм Швеция 216 87 40,28 3 Торонто Канада 150 37 24,67 4 Калгари Канада 136 32 23.53 5 Эдмонтон Канада 133 30 22.56 6 Лахор Пакистан 150 32 21.33 7 Медельин Колумбия 469 94 20.04 8 Богота Колумбия 750 147 19.60 9 Экурхулени Южная Африка 1115 217 19.46 10 Йоханнесбург Южная Африка 687 132 19.21 11 Ла-Пас Боливия 91 17 18,68 12 Амман Иордания 218 39 17,89 13 Кито Эквадор 323 56 17.34 14 Мюнхен Германия 410 71 17.32 15 Сантьяго Чили 414 70 16,91 16 Ченнаи Индия 477 79 16.56 17 Кейптаун Южная Африка 1757 289 16.45 18 Шарджа Объединенные Арабские Эмираты 61 10 16.39 19 Марракеш Марокко 1710 275 16.08 20 Баку Азербайджан 492 79 16.06

Нагадаємо, раніше ми писали, що названі "здорові" міста світу.