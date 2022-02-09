Канада попереду всіх. Які міста світу найкраще підходять для екологічного відпочинку
У Ванкувері виявилося більше екологічних готелів, ніж у будь-якому іншому мегаполісі
Експерти сайту енергоспоживання Uswitch склали рейтинг найкращих місць для екологічно чистого відпочинку, повідомляє Traveldailynews.com.
За даними дослідження, у Ванкувері пропонується найбільше екологічних готелів, ніж у будь-якому іншому місті світу.
Список країн створено на основі аналізу екологічних сертифікатів тисяч готелів у 200 найбільших містах світу на Booking.com. Використовуючи сайт для відпочинку, експерти визначили, скільки екологічно чистих готелів є в кожному місці, а потім порівняли це із загальною кількістю перерахованих готелів, щоб отримати відсоткову оцінку.
Загалом у Ванкувері зареєстровано 89 готелів, і майже 44% із них було відзначено екологічними сертифікатами.
Видатним місцем відпочинку в канадському місті є п'ятизірковий готель Fairmont Waterfront, відомий тим, що підтримує екологію довкілля.
Стокгольм — друге місто у списку — місто, яке часто славиться своєю екологічністю — 87 з його 216 готелів відзначено нагородами за їхню екологічність.
У решті першої п'ятірки переважають канадські міста; Торонто посів третє місце, де майже 25% усіх готелів визнано стійкими.
Фото: Готель Fairmont Waterfront у Ванкувері (facebook.com/FairmontHotelWaterfront)
Калгарі посідає четверте місце з понад 23% екологічно чистих варіантів, а Едмонтон посів п'яте місце з 22,56% екологічно чистих готелів.
Решту десятку лідерів посідає Лахор у Пакистані, на шостому місці два колумбійські міста, які відповідно посіли сьоме та восьме місця, поступаючись Медельїну та Боготі відповідно.
Дев'яте та десяте місця у списку займають два південноафриканські міста; Екурхулені посідає дев'яте місце в результаті того, що 19,46% його готелів дотримуються екологічних стандартів, а Йоганнесбург завершує десятку найкращих.
20 міст з найекологічнішим відпочинком
|
Номер
|
Город
|
Страна
|
Гостиницы
|
Устойчивые отели
|
% Стабильный
|
1
|
Ванкувер
|
Канада
|
89
|
39
|
43,82
|
2
|
Стокгольм
|
Швеция
|
216
|
87
|
40,28
|
3
|
Торонто
|
Канада
|
150
|
37
|
24,67
|
4
|
Калгари
|
Канада
|
136
|
32
|
23.53
|
5
|
Эдмонтон
|
Канада
|
133
|
30
|
22.56
|
6
|
Лахор
|
Пакистан
|
150
|
32
|
21.33
|
7
|
Медельин
|
Колумбия
|
469
|
94
|
20.04
|
8
|
Богота
|
Колумбия
|
750
|
147
|
19.60
|
9
|
Экурхулени
|
Южная Африка
|
1115
|
217
|
19.46
|
10
|
Йоханнесбург
|
Южная Африка
|
687
|
132
|
19.21
|
11
|
Ла-Пас
|
Боливия
|
91
|
17
|
18,68
|
12
|
Амман
|
Иордания
|
218
|
39
|
17,89
|
13
|
Кито
|
Эквадор
|
323
|
56
|
17.34
|
14
|
Мюнхен
|
Германия
|
410
|
71
|
17.32
|
15
|
Сантьяго
|
Чили
|
414
|
70
|
16,91
|
16
|
Ченнаи
|
Индия
|
477
|
79
|
16.56
|
17
|
Кейптаун
|
Южная Африка
|
1757
|
289
|
16.45
|
18
|
Шарджа
|
Объединенные Арабские Эмираты
|
61
|
10
|
16.39
|
19
|
Марракеш
|
Марокко
|
1710
|
275
|
16.08
|
20
|
Баку
|
Азербайджан
|
492
|
79
|
16.06
Нагадаємо, раніше ми писали, що названі "здорові" міста світу.