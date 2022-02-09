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Канада попереду всіх. Які міста світу найкраще підходять для екологічного відпочинку

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Середа 09 лютого 2022 18:35
Канада попереду всіх. Які міста світу найкраще підходять для екологічного відпочинку Фото: Готель Fairmont Waterfront у Ванкувері (facebook.com/FairmontHotelWaterfront)
Автор: Євгенія Тугушева

У Ванкувері виявилося більше екологічних готелів, ніж у будь-якому іншому мегаполісі

Експерти сайту енергоспоживання Uswitch склали рейтинг найкращих місць для екологічно чистого відпочинку, повідомляє Traveldailynews.com.

За даними дослідження, у Ванкувері пропонується найбільше екологічних готелів, ніж у будь-якому іншому місті світу.

Список країн створено на основі аналізу екологічних сертифікатів тисяч готелів у 200 найбільших містах світу на Booking.com. Використовуючи сайт для відпочинку, експерти визначили, скільки екологічно чистих готелів є в кожному місці, а потім порівняли це із загальною кількістю перерахованих готелів, щоб отримати відсоткову оцінку.

Загалом у Ванкувері зареєстровано 89 готелів, і майже 44% із них було відзначено екологічними сертифікатами.

Видатним місцем відпочинку в канадському місті є п'ятизірковий готель Fairmont Waterfront, відомий тим, що підтримує екологію довкілля.

Стокгольм — друге місто у списку — місто, яке часто славиться своєю екологічністю — 87 з його 216 готелів відзначено нагородами за їхню екологічність.

У решті першої п'ятірки переважають канадські міста; Торонто посів третє місце, де майже 25% усіх готелів визнано стійкими.

Фото: Готель Fairmont Waterfront у Ванкувері (facebook.com/FairmontHotelWaterfront)

Калгарі посідає четверте місце з понад 23% екологічно чистих варіантів, а Едмонтон посів п'яте місце з 22,56% екологічно чистих готелів.

Решту десятку лідерів посідає Лахор у Пакистані, на шостому місці два колумбійські міста, які відповідно посіли сьоме та восьме місця, поступаючись Медельїну та Боготі відповідно.

Дев'яте та десяте місця у списку займають два південноафриканські міста; Екурхулені посідає дев'яте місце в результаті того, що 19,46% його готелів дотримуються екологічних стандартів, а Йоганнесбург завершує десятку найкращих.

20 міст з найекологічнішим відпочинком

Номер

Город

Страна

Гостиницы

Устойчивые отели

% Стабильный

1

Ванкувер

Канада

89

39

43,82

2

Стокгольм

Швеция

216

87

40,28

3

Торонто

Канада

150

37

24,67

4

Калгари

Канада

136

32

23.53

5

Эдмонтон

Канада

133

30

22.56

6

Лахор

Пакистан

150

32

21.33

7

Медельин

Колумбия

469

94

20.04

8

Богота

Колумбия

750

147

19.60

9

Экурхулени

Южная Африка

1115

217

19.46

10

Йоханнесбург

Южная Африка

687

132

19.21

11

Ла-Пас

Боливия

91

17

18,68

12

Амман

Иордания

218

39

17,89

13

Кито

Эквадор

323

56

17.34

14

Мюнхен

Германия

410

71

17.32

15

Сантьяго

Чили

414

70

16,91

16

Ченнаи

Индия

477

79

16.56

17

Кейптаун

Южная Африка

1757

289

16.45

18

Шарджа

Объединенные Арабские Эмираты

61

10

16.39

19

Марракеш

Марокко

1710

275

16.08

20

Баку

Азербайджан

492

79

16.06

Нагадаємо, раніше ми писали, що названі "здорові" міста світу.

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