Канада впереди всех. Какие города мира лучше всего подходят для экологичного отдыха 

В Ванкувере оказалось больше экологичных отелей, чем в любом другом мегаполисе

Эксперты сайта энергопотребления Uswitch составили рейтинг лучших мест для экологически чистого отдыха, сообщает Traveldailynews.com.

По данным исследования, в Ванкувере предлагается больше экологичных отелей, чем в любом другом городе мира.

Список стран создан на основе анализа экологических сертификатов тысяч отелей в 200 крупнейших городах мира на Booking.com. Используя сайт для отдыха, эксперты определили, сколько экологически чистых отелей доступно в каждом месте, а затем сравнили это с общим количеством перечисленных отелей, чтобы получить процентную оценку.

Всего в Ванкувере зарегистрировано 89 отелей, и почти 44% из них были отмечены экологическими сертификатами.

Выдающимся местом для отдыха в канадском городе является пятизвездочный отель Fairmont Waterfront, известный тем, что поддерживает экологию окружающей среды.

Стокгольм — второй город в списке — город, который часто славится своей экологичностью — 87 из его 216 отелей отмечен наградами за их экологичность.

В остальной части первой пятерки преобладают канадские города; Торонто занимает третье место, где почти 25% всех отелей признаны устойчивыми.

Фото: Отель Fairmont Waterfront в Ванкувере (facebook.com/FairmontHotelWaterfront)

Калгари занимает четвертое место с более чем 23% экологически чистых вариантов, а Эдмонтон занимает пятое место с 22,56% экологически чистых отелей.

Остальную десятку лидеров занимает Лахор в Пакистане, на шестом месте два колумбийских города, которые занимают седьмое и восьмое места, уступая Медельину и Боготе соответственно.

Девятое и десятое места в списке занимают два южноафриканских города; Экурхулени занимает девятое место в результате того, что 19,46% его отелей придерживаются экологических стандартов, а Йоханнесбург замыкает десятку лучших.

20 городов с самым экологичным отдыхом

Номер Город Страна Гостиницы Устойчивые отели % Стабильный 1 Ванкувер Канада 89 39 43,82 2 Стокгольм Швеция 216 87 40,28 3 Торонто Канада 150 37 24,67 4 Калгари Канада 136 32 23.53 5 Эдмонтон Канада 133 30 22.56 6 Лахор Пакистан 150 32 21.33 7 Медельин Колумбия 469 94 20.04 8 Богота Колумбия 750 147 19.60 9 Экурхулени Южная Африка 1115 217 19.46 10 Йоханнесбург Южная Африка 687 132 19.21 11 Ла-Пас Боливия 91 17 18,68 12 Амман Иордания 218 39 17,89 13 Кито Эквадор 323 56 17.34 14 Мюнхен Германия 410 71 17.32 15 Сантьяго Чили 414 70 16,91 16 Ченнаи Индия 477 79 16.56 17 Кейптаун Южная Африка 1757 289 16.45 18 Шарджа Объединенные Арабские Эмираты 61 10 16.39 19 Марракеш Марокко 1710 275 16.08 20 Баку Азербайджан 492 79 16.06

Напомним, ранее мы писали, что названы самые "здоровые" города мира.