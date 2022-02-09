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Канада впереди всех. Какие города мира лучше всего подходят для экологичного отдыха 

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 18:35
Канада впереди всех. Какие города мира лучше всего подходят для экологичного отдыха  Фото: Отель Fairmont Waterfront в Ванкувере (facebook.com/FairmontHotelWaterfront)
Автор: Евгения Тугушева

В Ванкувере оказалось больше экологичных отелей, чем в любом другом мегаполисе

Эксперты сайта энергопотребления Uswitch составили рейтинг лучших мест для экологически чистого отдыха, сообщает Traveldailynews.com.

По данным исследования, в Ванкувере предлагается больше экологичных отелей, чем в любом другом городе мира.

Список стран создан на основе анализа экологических сертификатов тысяч отелей в 200 крупнейших городах мира на Booking.com. Используя сайт для отдыха, эксперты определили, сколько экологически чистых отелей доступно в каждом месте, а затем сравнили это с общим количеством перечисленных отелей, чтобы получить процентную оценку.

Всего в Ванкувере зарегистрировано 89 отелей, и почти 44% из них были отмечены экологическими сертификатами.

Выдающимся местом для отдыха в канадском городе является пятизвездочный отель Fairmont Waterfront, известный тем, что поддерживает экологию окружающей среды.

Стокгольм — второй город в списке — город, который часто славится своей экологичностью — 87 из его 216 отелей отмечен наградами за их экологичность.

В остальной части первой пятерки преобладают канадские города; Торонто занимает третье место, где почти 25% всех отелей признаны устойчивыми.

Фото: Отель Fairmont Waterfront в Ванкувере (facebook.com/FairmontHotelWaterfront)

Калгари занимает четвертое место с более чем 23% экологически чистых вариантов, а Эдмонтон занимает пятое место с 22,56% экологически чистых отелей.

Остальную десятку лидеров занимает Лахор в Пакистане, на шестом месте два колумбийских города, которые занимают седьмое и восьмое места, уступая Медельину и Боготе соответственно.

Девятое и десятое места в списке занимают два южноафриканских города; Экурхулени занимает девятое место в результате того, что 19,46% его отелей придерживаются экологических стандартов, а Йоханнесбург замыкает десятку лучших.

20 городов с самым экологичным отдыхом

Номер

Город

Страна

Гостиницы

Устойчивые отели

% Стабильный

1

Ванкувер

Канада

89

39

43,82

2

Стокгольм

Швеция

216

87

40,28

3

Торонто

Канада

150

37

24,67

4

Калгари

Канада

136

32

23.53

5

Эдмонтон

Канада

133

30

22.56

6

Лахор

Пакистан

150

32

21.33

7

Медельин

Колумбия

469

94

20.04

8

Богота

Колумбия

750

147

19.60

9

Экурхулени

Южная Африка

1115

217

19.46

10

Йоханнесбург

Южная Африка

687

132

19.21

11

Ла-Пас

Боливия

91

17

18,68

12

Амман

Иордания

218

39

17,89

13

Кито

Эквадор

323

56

17.34

14

Мюнхен

Германия

410

71

17.32

15

Сантьяго

Чили

414

70

16,91

16

Ченнаи

Индия

477

79

16.56

17

Кейптаун

Южная Африка

1757

289

16.45

18

Шарджа

Объединенные Арабские Эмираты

61

10

16.39

19

Марракеш

Марокко

1710

275

16.08

20

Баку

Азербайджан

492

79

16.06

Напомним, ранее мы писали, что названы самые "здоровые" города мира.

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