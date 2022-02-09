Канада впереди всех. Какие города мира лучше всего подходят для экологичного отдыха
В Ванкувере оказалось больше экологичных отелей, чем в любом другом мегаполисе
Эксперты сайта энергопотребления Uswitch составили рейтинг лучших мест для экологически чистого отдыха, сообщает Traveldailynews.com.
По данным исследования, в Ванкувере предлагается больше экологичных отелей, чем в любом другом городе мира.
Список стран создан на основе анализа экологических сертификатов тысяч отелей в 200 крупнейших городах мира на Booking.com. Используя сайт для отдыха, эксперты определили, сколько экологически чистых отелей доступно в каждом месте, а затем сравнили это с общим количеством перечисленных отелей, чтобы получить процентную оценку.
Всего в Ванкувере зарегистрировано 89 отелей, и почти 44% из них были отмечены экологическими сертификатами.
Выдающимся местом для отдыха в канадском городе является пятизвездочный отель Fairmont Waterfront, известный тем, что поддерживает экологию окружающей среды.
Стокгольм — второй город в списке — город, который часто славится своей экологичностью — 87 из его 216 отелей отмечен наградами за их экологичность.
В остальной части первой пятерки преобладают канадские города; Торонто занимает третье место, где почти 25% всех отелей признаны устойчивыми.
Фото: Отель Fairmont Waterfront в Ванкувере (facebook.com/FairmontHotelWaterfront)
Калгари занимает четвертое место с более чем 23% экологически чистых вариантов, а Эдмонтон занимает пятое место с 22,56% экологически чистых отелей.
Остальную десятку лидеров занимает Лахор в Пакистане, на шестом месте два колумбийских города, которые занимают седьмое и восьмое места, уступая Медельину и Боготе соответственно.
Девятое и десятое места в списке занимают два южноафриканских города; Экурхулени занимает девятое место в результате того, что 19,46% его отелей придерживаются экологических стандартов, а Йоханнесбург замыкает десятку лучших.
20 городов с самым экологичным отдыхом
|
Номер
|
Город
|
Страна
|
Гостиницы
|
Устойчивые отели
|
% Стабильный
|
1
|
Ванкувер
|
Канада
|
89
|
39
|
43,82
|
2
|
Стокгольм
|
Швеция
|
216
|
87
|
40,28
|
3
|
Торонто
|
Канада
|
150
|
37
|
24,67
|
4
|
Калгари
|
Канада
|
136
|
32
|
23.53
|
5
|
Эдмонтон
|
Канада
|
133
|
30
|
22.56
|
6
|
Лахор
|
Пакистан
|
150
|
32
|
21.33
|
7
|
Медельин
|
Колумбия
|
469
|
94
|
20.04
|
8
|
Богота
|
Колумбия
|
750
|
147
|
19.60
|
9
|
Экурхулени
|
Южная Африка
|
1115
|
217
|
19.46
|
10
|
Йоханнесбург
|
Южная Африка
|
687
|
132
|
19.21
|
11
|
Ла-Пас
|
Боливия
|
91
|
17
|
18,68
|
12
|
Амман
|
Иордания
|
218
|
39
|
17,89
|
13
|
Кито
|
Эквадор
|
323
|
56
|
17.34
|
14
|
Мюнхен
|
Германия
|
410
|
71
|
17.32
|
15
|
Сантьяго
|
Чили
|
414
|
70
|
16,91
|
16
|
Ченнаи
|
Индия
|
477
|
79
|
16.56
|
17
|
Кейптаун
|
Южная Африка
|
1757
|
289
|
16.45
|
18
|
Шарджа
|
Объединенные Арабские Эмираты
|
61
|
10
|
16.39
|
19
|
Марракеш
|
Марокко
|
1710
|
275
|
16.08
|
20
|
Баку
|
Азербайджан
|
492
|
79
|
16.06
Напомним, ранее мы писали, что названы самые "здоровые" города мира.