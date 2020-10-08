Нові правила і платні послуги: що змінилося для пасажирів авіаліній цієї осені

Карантинні обмеження вносять свої корективи й у правила авіаперевезень. В тому числі змінюються умови надання послуг від авіакомпаній, які вже стали звичними для пасажирів.

Деякі зміни принесли туристам додаткові зручності або приємні бонуси. Наприклад, якщо раніше змінити дату польоту у квитку найдешевшого тарифу було неможливо, то зараз зробити це можна безкоштовно майже у кожного перевізника. Але, разом з тим, низка компаній вводять плату за деякі послуги. Деякі ввели нові послуги, з якими варто ознайомитись заздалегідь.

Загалом під час карантину авіакомпанії, які здійснюють рейси з різних аеропортів України, продовжили лояльну політику щодо своїх пасажирів, щоб зберегти клієнтів під час пандемії.

Які нові правила авіаперевезень запроваджують цієї осені - у матеріалі РБК-Україна.

Безкоштовно змінити дату польоту

Європейський лоукостер Ryanair до кінця листопада продовжив можливість безкоштовно змінювати дати вильоту. Така умова актуальна для всіх бронювань, які були зроблені клієнтами після 10 червня цього року. Пасажири зможуть безкоштовно змінювати дату вильоту у квитку за датами рейсів до 21 березня 2021 року.

У разі потреби різницю у тарифах потрібно буде сплатити. Безкоштовну заміну квитка можна провести не пізніше, ніж за 7 днів до відправлення вперше заброньованого рейсу.

Українська авіакомпанія МАУ також ввела опцію безкоштовної зміни дати вильоту. При чому змінювати дату вильоту без штрафних санкцій можна неодноразово у всіх доступних класах обслуговування.

Фото: У Ryanair можна безкоштовно змінювати дату вильоту (pixabay.com)

Варто також додати, що різниця між вартістю придбаного квитка та квитка на нові дати підлягає оплаті. Зміна дати подорожі можлива для всіх квитків, придбаних з 16 вересня 2020 року, за умови скасування бронювання до вильоту в рамках строку чинності авіаквитка.

Польська авіакомпанія LOT скасувала плату за зміну даних у квитку. Нові правила розповсюджуються для усіх нових бронювань, здійснених з 10 вересня по 31 грудня 2020 року. Змінювати дату подорожі та навіть напрямок можна необмежену кількість разів.

Фото: Авіакомпанія МАУ теж запровадила опцію безкоштовної зміни дати вильоту (РБК-Україна)

Платна реєстрація та бронь додаткового місця

Деякі авіакомпанії восени запровадили плату, яку пасажири мають внести при реєстрації в аеропортах.

Так, з 1 жовтня український авіаперевізник SkyUp ввів плату за реєстрацію на міжнародні рейси в аеропорту. Вартість оформлення посадкового талона становить 18 євро в еквіваленті гривні. При цьому реєстрація онлайн та реєстрація на чартерні рейси в аеропорту залишаються безкоштовними.

При цьому зараз залишається безкоштовною реєстрація на рейси в аеропортах, де ще відсутній онлайн-чекін, а також для окремих категорій пасажирів. Реєстрація на рейс відбувається за 48 години до старту рейсу і закривається за 5 годин до вильоту.

Разом з тим, авіакомпанія запустила послугу "баланс пасажира". В разі скасування рейсу з ініціативи авіакомпанії або внаслідок карантинних обмежень, повна вартість квитків автоматично зараховується на баланс пасажира.

При цьому зберігання коштів на балансі є безстроковим, і кошти можуть бути використані на покупку будь-яких квитків або послуг авіакомпанії на сайті skyup.aero. Приємна особливість такої опції - ці кошти можна вивести на банківську картку пасажира.

Фото: SkyUp ввела платну реєстрацію на міжнародні рейси в аеропортах (РБК-Україна)

Українська авіакомпанія Windrose також недавно запровадила деякі зміни. Зокрема, там вводять нову послугу під назвою Extra Seat. Згідно з інформацією від авіаперевізника, у пасажира тепер є можливість забронювати додаткове вільне місце поруч за спеціальною ціною - 1100 грн.

Така пропозиція діє на всіх внутрішніх рейсах авіакомпанії до 30 листопада 2020 року. У цю послугу включено вибір місця у салоні літака, окрім місць підвищеного комфорту. Додатковий багаж у ціну не входить.

Загалом вибір авіакомпанії, з якою подорожувати, часто буває непростим, особливо коли ви шукаєте недорогі квитки. Адже нерідко низькі тарифи передбачають деякі додаткові умови, про які пасажир може не знати.

Наприклад, лоукостери вимагають попередньої реєстрації на рейс на їхньому офіційному сайті в особистому кабінеті пасажира за кілька діб до поїздки, а купівля найдешевшого квитка може означати, що перевезення особистих речей буде обмежене розмірами та вагою багажу, які ви может взяти із собою на рейс. Пропонуємо детальніше почитати про те, що отримує пасажир, купуючи той чи інший квиток на літак.

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