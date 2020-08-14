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Jägermeister представив лімітований дизайн пляшки до Дня незалежності

П'ятниця 14 серпня 2020 13:14
Jägermeister представив лімітований дизайн пляшки до Дня незалежності
Фото: Бренд Jägermeister (прес-служба)
Автор: Travel

Перша "українська етикетка" легендарного німецького лікеру

Компанія Jägermeister представила свою першу "українську" етикетку, відобразивши на ній знакові символи міст та регіонів України. Одні вражають своєю могутністю і силою, інші - таємничістю і невідомістю. У компанії відзначають, що всі вони зберігають унікальний досвід та враження українців.

У новому дизайні бренд відобразив країну від Карпат до Воронцовського маяка в бурхливих водах Чорного моря.

Серед знакових елементів на етикетці: Мерефо-Херсонський міст, який з'єднує два береги Дніпра, і київський пам'ятник гетьману Богдану Хмельницькому - як символ сміливості. Стрічкоткацька фабрика на Нижньоюрківській вулиці у Києві - місце витоків культури нічного життя, яку сповідує бренд.

У компанії відзначають, що Jägermeister поділяє рішучість українців на шляху до власних бажань, майстерність у своїй справі, волелюбність представників локальної андеграунд-сцени. Ці видатні риси властиві поколінню, яке й створює сьогоднішню Україну.

Jägermeister представив лімітований дизайн пляшки до Дня незалежностіФото: У новому дизайні бренд відобразив країну від Карпат до Воронцовського маяка в бурхливих водах Чорного моря (прес-служба)

"Що об'єднує Україну та Jägermeister? Це дух свободи, який йде крізь роки. Це незалежність у судженнях, творчості, прояві себе, створенні своїх правил життя. А відтепер і Jägermeister з лімітованим дизайном пляшки. Роки незалежності України швидко змінюють один одного, а атрибути свята залишаються незмінними. Тому ми використовували у новому дизайні місця, що символізують саме свободу духу нового покоління незалежних українців", - заявила бренд-менеджер Jägermeister в Україні Вікторія Прудник.

Лімітована серія стала логічним продовженням лінійки, присвяченої таким містам, як Берлін, Копенгаген, Амстердам та іншим.

Слоган серії "One World. One Jägermeister" акцентує увагу на тому, що, попри унікальний дизайн, напій залишається незмінним в усьому світі. Етикетка з Україною буде представлена на пляшках об'ємом 0,7 л. Придбати таку собі або у подарунок друзям можна тільки на території України, кількість пляшок в серії - обмежена. Крім роздрібних точок продажів, свій "український" Jägermeister також можна замовити в онлайн-магазині Rozetka.

Фото: Лімітована серія стала логічним продовженням лінійки, присвяченої таким містам, як Берлін, Копенгаген, Амстердам та іншим (прес-служба)

Нагадаємо, Mast-Jägermeister SE знаходиться у місті Вольфенбюттель, Нижня Саксонія. Тут компанія виробляє Jägermeister, трав'яний лікер з оленем на логотипі - найбільший німецький алкогольний бренд.

Вперше винайдений більше 80 років тому, Jägermeister заснований на секретному рецепті. У його складі 56 різних трав, спеції, коріння та фрукти. Кількість пляшок ємністю 0,7 літрів, проданих у 2019 році в більш ніж 145 країнах, перевищила 109,5 млн.

Jägermeister займає 9 місце в рейтингу Impact International серед 100 найкращих алкогольних напоїв преміум-класу, що затвердило його позицію успішного трав'яного лікеру в світі та в Україні.

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