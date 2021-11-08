ru ua
Пн, 08 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Виключення України з "зеленого" переліку ЄС: чого чекати туристам найближчим часом

Новость на русском →
Понеділок 08 листопада 2021 17:45
Виключення України з "зеленого" переліку ЄС: чого чекати туристам найближчим часом Фото: Болгарія обмежила в'їзд українців восени (unsplash.com/deniz-fuchidzhiev)
Автор: Катерина Гончарова

Що враховувати українським мандрівникам при плануванні подорожей до країн Європи

Наприкінці минулого тижня стало відомо, що посли Європейського союзу прийняли рішення виключити Україну з переліку так званих безпечних третіх країн, для яких рекомендовано скасувати обмеження на необов'язкові подорожі (з приватною або туристичною метою).

Це рішення має бути офіційно оприлюднено цієї п'ятниці - 12 листопада. І з цього приводу у туристів, які планують подорожі до країн ЄС, виникає запитання - чи зачинять держави-члени Євросоюзу свої кордони для громадян України?

Що буде після рішення ЕС виключити Україну з "зеленого" списку

"Перше і найголовніше - рішення Ради ЄС носить виключно рекомендаційний характер. Тобто воно не є прямим розпорядженням, і кожна країна має право самостійно вирішувати, на яких умовах здійснювати пропуск іноземців через державний кордон", - коментує РБК-Україна голова правління VisitUkraine.today Антон Тараненко.

За його словами, сьогодні це підтверджується й актуальними правилами в'їзду.

"Наприклад, Іспанія й досі не вимагає від туристів з України ані ПЛР-тестів, ані сертифікатів вакцинації. Натомість Болгарія ще 30 жовтня віднесла Україну до "червоної зони", і тепер в'їхати на її територію можуть тільки особи зі статусом постійного та довгострокового проживання на території Болгарії та члени їхніх сімей", - зауважує експерт.

"З більш жорсткими обмеженнями стикнуться невакциновані українці" - експерт

По-друге, спостерігається тенденція збереження лояльних умов щодо в'їзду для повністю вакцинованих мандрівників, додає Тараненко:

"Зокрема, нещодавно було змінено підхід до тимчасових обмежень на туристичні подорожі - Радою ЄС рекомендовано державам-членам ЄС відкривати кордони для повністю вакцинованих мандрівників за умови проходження тестів при перетині кордонів".

Виключення України з &quot;зеленого&quot; переліку ЄС: чого чекати туристам найближчим часом

Фото: Сьогодні Іспанія не вимагає від українських туристів навіть ПЛР-тестів (unsplash.com/joan-oger)

Варто зазначити, що кожна з держав також має різні вимоги до статусу вакцинації: перелік дозволених вакцин, часовий проміжок від дня отримання останньої дози та сам документ, що підтверджує імунізацію. Детальну інформацію про ці вимоги можна знайти на сайті.

"Отже, можна зробити висновок, що тотального недопуску до Євросоюзу, а тим паче скасування безвізових поїздок, точно не буде. Проте, найімовірніше, з більш жорсткими обмеженнями - обов'язковим карантином після прибуття або забороною на подорожі з туристичною метою - стикнуться саме невакциновані українці. В той час як повністю вакциновані громадяни мають всі шанси на вільне пересування більшістю країн Європейського союзу", - прогнозує глава правління VisitUkraine.today.

Нагадаємо, раніше ми публікували детальний список правил в'їзду до популярних країн світу.

Також повідомлялося, як довго можна планувати поїздки в Європу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Туризм Пандемія коронавірусу
Відпочинок в Україні
Точки зору
Марина Казакова
Плани на Новий Рік. П'ять найцікавіших ідей для любителів екзотичного відпочинку
Марина Казакова
засновниця турагентства Kazakov's Travel
Сергій Кот
Не лише Скіфське золото. Які унікальні культурні цінності України досі знаходяться за кордоном
Сергій Кот
доктор історичних наук
Ирина Савіна
Океанські пляжі, стародавні міста та найкраща кухня країни. Чому варто запланувати поїздку північю Іспанії
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Євген Смельчаков
Зниження цін, зростання сервісу та басейни. Як зміняться курорти Азовського моря у 2022 році
Євген Смельчаков
журналіст, туристичний експерт
Всі точки зору